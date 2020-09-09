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8 лет и 800 000 рублей

Михаил Ефремов признан виновным в ДТП со смертельным исходом
Популярный актер Михаил Ефремов получил восемь лет колонии по делу об аварии, в которой погиб человек. Суд не согласился с утверждениями защиты, что джипом сильно пьяного Ефремова управлял другой водитель
Михаил Ефремов (слева)
Михаил Ефремов (слева) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пресненский районный суд Москвы во вторник, 8 сентября, приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за ДТП с человеческими жертвами, устроенное им в начале июня в районе Смоленской площади. Такое решение вынесла судья Елена Абрамова.

Заслуженный артист России в итоге признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Приговор актеру Михаилу Ефремову. Фоторепортаж Михаил Ефремов признан виновным в совершении ДТП и приговорен к восьми годам лишения свободы Фото: Владислав Шатило / РБК Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова Актер Иван Охлобыстин. Накануне он написал письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь Ефремову Еще 10 фото
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Один из потерпевших, сын погибшего Виталий Захаров, предъявил к Ефремову иск на сумму около 7 млн руб. Суд снизил ее до 800 тыс. руб. Другие потерпевшие требовали у актера символическую компенсацию — 1 руб., суд их требование рассматривать не стал.

К каким выводам пришел суд

Судья назначила наказание с учетом того, что Ефремов большую часть процесса не соглашался с обвинениями. «Оценивая показания Ефремова, отрицавшего вину, суд не может отнестись к ним как к достоверным», — сказала Абрамова. В то же время «в последнем слове Ефремов заявил о признании вины», и суд счел возможным «расценить его позицию как частичное признание вины и отнестись к ней как к смягчающему обстоятельству», добавила судья.

Она сослалась на данные первых допросов Ефремова, где тот признавал вину. Причин не доверять его первоначальным показаниям нет, полагает Абрамова: подсудимому разъяснили его права, на допросе присутствовал адвокат, на момент беседы со следователями Ефремов был в адекватном состоянии и чувствовал себя хорошо.

Она указала, что, согласно исследованиям, проведенным в рамках дела, джип Ефремова был полностью исправен, а сам он находился в состоянии сильного опьянения. Кроме организма подсудимого, следы наркотиков нашли и в салоне автомобиля. Очевидцы ДТП однозначно указывали полицейским на Ефремова как на водителя джипа и виновника ДТП, с чем поначалу соглашался и он сам, сказано в приговоре. Все улики, включая показания многочисленных свидетелей и видеозаписи (где мужчина, «имеющий полное сходство с подсудимым», вылезает из джипа со стороны водителя), не вызывают сомнений и «со всей очевидностью» доказывают, что аварию устроил именно актер, констатировала судья.

Показания свидетелей защиты (включая двоих подвыпивших мужчин, не узнавших в водителе джипа Ефремова) не подтверждаются другими обстоятельствами и материалами дела, сочла Абрамова. Один из этих свидетелей, помимо прочего, был слеп на один глаз.

Судья раскритиковала показания свидетеля Юрия Фиалко, которого адвокат Ефремова называл автомобильным экспертом и считал ключевым свидетелем защиты. «Необходимость исследования состояния дорожного покрытия, времени проведения плановых и внеплановых ремонтов дорожного полотна, применения антигололедных реагентов, возможности влияния хакеров и «сгустков энергии» на траекторию движения автомобиля ничем не обоснована», — постановила судья. Эксперт, по ее мнению, лишь «произвольно выдвинул» ряд абсурдных версий аварии.

Обследование Ефремова в Институте Сербского не выявило признаков хронической наркозависимости или токсикомании: он был вменяем, указала судья. Кроме того, Абрамова учла, что у подсудимого шестеро детей, в том числе несовершеннолетняя дочь-студентка. Он имеет госнаграды и страдает хроническими заболеваниями.

В чем обвиняли Ефремова

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний водитель-курьер интернет-магазина «Деликатеска» Сергей Захаров. Последнего извлекли из машины без сознания с серьезными травмами и доставили в НИИ имени Склифосовского, но спасти ему жизнь не удалось.

После смерти пострадавшего Ефремов был задержан и отправлен под домашний арест. В ходе медосвидетельствования после ДТП в его крови выявили 1,05 мг/л алкоголя, что соответствует 2,1 промилле — такой показатель может быть, если выпить примерно бутылку водки. В анализах нарушителя также нашли следы каннабиноидов и кокаина.

Гособвинители Анна Свинцова и Диана Галлиулина просили суд приговорить актера к 11 годам колонии.

Наказание, назначенное Ефремову судом, «соответствует пределам санкции» статьи, по которой его обвиняли и, по всей видимости, «соответствует и всем обстоятельствам дела, которые способны повлиять на размер и вид наказания (начиная от позиции по делу защиты и заканчивая обстоятельствами совершения преступления)», сказал РБК партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Однако «по практике чаще по данной категории дела стороны стараются примириться и максимально загладить вред, что дает шанс на минимизацию правовых последствий», добавил юрист.

«Приговор достаточно жесткий. Конечно, он мог быть гораздо мягче. Но только в том случае, если бы Ефремов придерживался той же линии поведения, как в первые недели после трагедии. Тогда он признавал свою вину, был готов загладить ущерб», — полагает юрист, бывший глава аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев.

Преступление, за которое осужден актер, относится к категории особо тяжких. Если срок Ефремова по итогам рассмотрения апелляции останется в силе, он сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение после отбытия двух третей наказания, то есть через пять с лишним лет.

В чем заключалась линия защиты

Защищать Ефремова взялся адвокат Эльман Пашаев, который был несколько раз лишен этого статуса, а в 2018 году провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве (затем обвинение переквалифицировали, и он получил год условно за самоуправство). Незадолго до начала судебного процесса защитник заявил, что его доверитель признает, что попал в аварию, но не признает, что находился за рулем в момент ДТП.

По инициативе Пашаева в суде допросили преподавателя Центра профессиональной переподготовки университета «Синергия» Юрия Фиалко, который предполагал, что к аварии с участием Ефремова могли привести «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака». «Необходимо моделировать любые сценарии. Есть организация «Космопоиск», они исследуют аномальные места. Следствие могло бы обратиться к ним», — заявил Фиалко.

Еще несколько привлеченных Пашаевым свидетелей дали в суде показания, из которых следовало, что за рулем джипа мог быть не Ефремов, а некий «мужчина с черными волосами, лет 38». «Он в нецензурной форме сказал мне уходить, если я не хочу проблем, и полез в карман жилетки», — заявил свидетель Александр Кобец. При этом мужчина добавил, что решил выступить в суде, поскольку увидел в соцсетях пост Пашаева о поиске очевидцев аварии и тот оплатил ему проезд из Иваново и проживание в Москве. Кобец не нашел себя на видеозаписях с места аварии, не сообщил никаких деталей происшествия (вроде расположения и цвета столкнувшихся автомобилей) и признал, что слеп на один глаз и что на место ДТП пришел после того, как выпил пива с приятелем.

Интересы потерпевших — семьи погибшего Сергея Захарова в деле представлял адвокат Александр Добровинский. Перепалки Пашаева и Добровинского обратили на себя внимание Федеральной палаты адвокатов, которая начала в отношении обоих дисциплинарное производство, и сенатора Андрея Клишаса, заявившего, что необходимо «прекращать адвокатский водевиль» в этом деле.

Ближе к концу судебного процесса Ефремов заявлял в суде о намерении отказаться от услуг Пашаева и нанять «адвокатов посильнее», однако спустя несколько дней все же заключил с ним новый договор.

Что говорил сам Ефремов

Через несколько дней после заключения под домашний арест Ефремов записал видеообращение, где заявил: «Как тут отмажешься, когда все всё видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего».

Но впоследствии позиция артиста несколько раз менялась в соответствии с тактикой, которую избирал Пашаев. «Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сиденье, более того, я склоняюсь к тому, что меня туда затащили», — заявил Ефремов на одном из заседаний. Актер указал, что СМИ не показывают фрагмент видеозаписи ДТП, где было бы видно, как он выходит из-за руля автомобиля. В дальнейшем такое видео все же продемонстрировали в суде, однако Ефремов усомнился, что на кадрах именно он. Первоначальное признание вины актер объяснил тем, что был «с похмелья нервный».

В своем последнем слове Ефремов заявил: «Я действительно сразу сказал, что я не буду отмазываться. И я поэтому здесь. Если бы я отмазывался, если бы я пользовался телефонным правом, которое живет у нас в стране, этого суда бы не было... Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал, если это сделал я. Ну, наверное, судя по всему, есть тут такие шикарные доказательства, то, наверное, я сделал. Если это сделал я, я тем более не знаю, что делать мне дальше. Я хочу сказать, что алкоголь — это, конечно, дикое зло», — и прочел стихи собственного сочинения, посвященные погибшему Захарову.

Запрошенный обвинением 11-летний срок подсудимый назвал «кровожадным», а свое поведение — «нормальным», пояснив, что отказывался от признания вины, поскольку «действительно ничего» не помнит.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Михаил Ефремов , ДТП , приговор
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