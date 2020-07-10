Общество , 10 июл, 13:23
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Адвокатов по делу Ефремова заподозрили в нарушении этики
Михаил Ефремов и Эльман Пашаев (справа)
Федеральная палата адвокатов России (ФПА) объявила о том, что в отношении Эльмана Пашаева, являющего адвокатом попавшего в ДТП актера Михаила Ефремова, и адвоката семьи погибшего в этом ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского возбуждены дисциплинарные дела.
В сообщении ФПА отмечается, что решение об этом принято в соответствии с нормами Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката.
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