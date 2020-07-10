Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова

Сенатор напомнил, что адвокатура — «не шапито», и предупредил, что если поведение адвокатов по делу Ефремова не сможет взять под свой контроль ФПА, то им могут заняться другие органы

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: Агентство «Москва»)

Сенатор Андрей Клишас, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, осудил поведение адвокатов сторон в деле актера Михаила Ефремова и посоветовал Федеральной палате адвокатов (ФПА) вспомнить о том, что адвокатура — «не шапито». Об этом он заявил РБК.

«Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА, — сказал РБК глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. — Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито».

По его словам, с такой критикой он уже обратился в ФПА.

10 июля ФПА объявила о возбуждении дисциплинарных дел в отношении Эльмана Пашаева, представляющего Михаила Ефремова, и адвоката Александра Добровинского, который представляет семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера. В сообщении палаты не говорилось, с чем именно связаны дела. Пашаев и Добровинский также не смогли объяснить суть претензий, указав, что пока не видели постановления.



В июне ФПА выпускала заявление, в котором указала на «нехарактерное для членов профессионального сообщества» поведение Добровинского и Пашаева. В сообщении говорилось, что адвокаты «используют свою причастность к «громкому» делу для саморекламы», а их действия могут послужить формированию «превратного представления о существе адвокатской деятельности».