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Авария с участием Ефремова ,  
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Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова

Сенатор напомнил, что адвокатура — «не шапито», и предупредил, что если поведение адвокатов по делу Ефремова не сможет взять под свой контроль ФПА, то им могут заняться другие органы
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: Агентство «Москва»)

Сенатор Андрей Клишас, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, осудил поведение адвокатов сторон в деле актера Михаила Ефремова и посоветовал Федеральной палате адвокатов (ФПА) вспомнить о том, что адвокатура — «не шапито». Об этом он заявил РБК.

«Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА, — сказал РБК глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. — Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито».

По его словам, с такой критикой он уже обратился в ФПА.

Адвокатов по делу Ефремова заподозрили в нарушении этики
Общество
Михаил Ефремов и Эльман&nbsp;Пашаев (справа)

10 июля ФПА объявила о возбуждении дисциплинарных дел в отношении Эльмана Пашаева, представляющего Михаила Ефремова, и адвоката Александра Добровинского, который представляет семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера. В сообщении палаты не говорилось, с чем именно связаны дела. Пашаев и Добровинский также не смогли объяснить суть претензий, указав, что пока не видели постановления.

В июне ФПА выпускала заявление, в котором указала на «нехарактерное для членов профессионального сообщества» поведение Добровинского и Пашаева. В сообщении говорилось, что адвокаты «используют свою причастность к «громкому» делу для саморекламы», а их действия могут послужить формированию «превратного представления о существе адвокатской деятельности».

Пашаев после этого заявил, что намерен продолжать работу и не боится за карьеру из-за дисциплинарного дела. По его словам, неделю назад на него «было оказано серьезное давление», чтобы он убедил Ефремова признать свою вину, однако Пашаев отказался от этого. В противном случае Пашаеву пригрозили, что останется «без статуса», рассказал он. На вопрос, кто именно оказывал давление и предлагал других адвокатов, Пашаев не ответил.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил множественные травмы и на следующий день умер.

Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 9 июня суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.

Авторы: Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев
Теги: адвокаты, Михаил Ефремов
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