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Диагноз и прогноз

Чем чревато для России заявление Берлина об использовании «Новичка» против Алексея Навального
Санкции против России из-за предполагаемого отравления Алексея Навального более вероятны со стороны ЕС, чем со стороны США, считают опрошенные РБК западные эксперты. Дональд Трамп вряд ли их введет, сказал экс-чиновник США
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Новые санкции против России из-за отравления главы ФБК Алексея Навального, о чем 2 сентября заявило правительство Германии, более вероятны со стороны Евросоюза, чем со стороны США, считают опрошенные РБК международные эксперты. При этом проект российско-германского газопровода Nord Stream 2 не будет заблокирован из-за заявления Берлина.

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли введет существенные санкции против России, сказал РБК бывший чиновник администрации Барака Обамы, отвечавший за санкции.

2 сентября правительство ФРГ объявило, что специальная военная лаборатория получила «недвусмысленные доказательства наличия в его [Алексея Навального] организме химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Германия проинформирует своих партнеров по НАТО и ЕС, а также Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о результатах исследования, чтобы выработать «соответствующую совместную реакцию», сообщили в немецком правительстве, намекнув тем самым на возможные санкции. Курс доллара к рублю на Мосбирже подскочил сразу на 1,67 руб., до 75,25 руб. за доллар (по состоянию на 20:25 мск).

Телефонная трубка и чай: как происходили известные отравления Предправления Росбизнесбанка и основатель «Круглого стола бизнеса России» Иван Кивелиди был убит при помощи неизвестного вещества, которым обработали телефонную трубку в его офисе. 1 августа 1995 года банкиру стало плохо на рабочем месте, спустя три дня он умер в больнице, не приходя в сознание. Вскоре умерла и его помощница Зара Исмаилова. Тюремный срок за это убийство отсидел бизнесмен Владимир Хуцишвили, он виделся с Кивелиди перед появлением симптомов, во время следствия и суда отрицал свою причастность к преступлению. В 2018 году «Новая газета» написала о том, что в убийстве Кивелиди было задействовано вещество системы «Новичок». Сын Кивелиди тогда же заявлял «Медиазоне», что не помнит случаев упоминания вещества за время следствия Журналист, депутат Госдумы от «Яблока» Юрий Щекочихин умер в Москве 3 июля 2003 года после быстротечной болезни. Коллеги по «Новой газете» практически сразу высказали предположение, что он мог быть отравлен. По словам заместителя главного редактора издания Сергея Соколова, за две недели он превратился «в глубокого старика» (ему было 53 года). Незадолго до гибели Щекочихин занимался расследованиями, в том числе о силовиках. Уголовное дело о его смерти несколько раз закрывали и возобновляли. В 2013 году СК исключил насильственную смерть и назвал причиной гибели Щекочихина аллергическую болезнь Обозревателю «Новой газеты» Анне Политковской стало плохо 2 сентября 2004 года на борту самолета из Москвы в Ростов-на-Дону. Она направлялась в Беслан, где террористы захватили школу. По воспоминаниям главного редактора издания Дмитрия Муратова, в салоне она взяла у стюардессы чай и влажную салфетку. В Ростове в тяжелом состоянии ее госпитализировали в инфекционную больницу. Дальнейшее лечение проходило в американской клинике, врачи которой обнаружили в организме Политковской неизвестный токсин. По словам Муратова, этот токсин серьезно подорвал ее здоровье. Анна Политковская пережила этот эпизод, а через два года была застрелена в лифте собственного дома. Заказчик преступления не найден Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер в Великобритании в 2006 году от отравления полонием. С 2000 года он проживал в этой стране и неоднократно выдвигал обвинения против российских силовых структур. Накануне появления симптомов Литвиненко встречался за чаем с бывшим сотрудником ФСБ, ныне депутатом Госдумы Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном. Именно их Высокий суд Лондона назвал возможными исполнителями убийства. Российское следствие не согласилось с этими выводами Еще 5 фото
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Персональные санкции Евросоюза

В ЕС с 2018 года уже существует новый режим «химических» санкций, который не привязан к конкретной стране, напоминает эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина. По этому режиму были наложены персональные санкции на офицеров Главного управления Генерального штаба (ГРУ), включая его начальника Игоря Костюкова, из-за применения отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери, где были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. «Эти так называемые горизонтальные санкции [тематические в противоположность страновым] в определенной степени деполитизируют процесс введения ограничительных мер, что важно в случае России. Это поможет отделить новые санкции от привязки к «Северному потоку-2», очень спорному вопросу в Европе», — считает Шагина.

Режим «химических» санкций Евросоюза предусматривает персональные санкции против людей и организаций, причастных к применению химического оружия, но не секторальные санкции. Властям ЕС понадобится установить конкретных виновников отравления Навального. Россия пока не возбудила уголовное дело по поводу случившегося.

«Германия, Франция и Великобритания уже выступили с осуждением применения химического оружия. Эта тройка имеет большой вес в вопросе введения санкций, что важно для принятия консенсусного решения», — отмечает Шагина.

«Северный поток-2» не будет затронут санкциями

Отравление Навального при прочих равных вряд ли отразится на строительстве газопровода Nord Stream 2, согласен исполнительный директор по газовым рынкам EMEA в консалтинговой компании IHS Markit Лорент Русецкас. «Я не жду конкретных санкций или других политических шагов в отношении проекта Nord Stream 2 в связи с отравлением Навального», — сказал он РБК.

Американские санкции в отношении немецких и европейских подрядчиков газопровода уже и так разворачиваются — они встроены в проект оборонного бюджета США на будущий финансовый год, сроки их возможного принятия зависят от других факторов, говорит Русецкас. «Что касается Германии, то там, очевидно, идут интенсивные дебаты по поводу ответа на отравление Навального, упоминается и Nord Stream 2, но я считаю, что конкретные действия, которые могли бы затронуть проект, маловероятны», — сказал эксперт IHS.

Газопровод Nord Stream 2 почти завершен — осталось проложить 6% дистанции. «Я не уверен, какие юридические основания могла бы использовать Германия, чтобы вмешаться и заблокировать проект на столь позднем этапе», — сказал Русецкас. Такое беспрецедентное вмешательство по политическим причинам — не то, чего можно обычно ожидать от Берлина. С одной стороны, в части Европы «Северный поток-2» воспринимается как символ сотрудничества с Россией, которое нежелательно, особенно после отравления Навального. Но, с другой стороны, попытки США заблокировать проект с помощью экстерриториальных санкций воспринимаются в Германии как посягательство на суверенитет Европы, так что даже политики, выступающие против Nord Stream 2, не приветствуют такие санкции. «Я думаю, Германия в конечном счете найдет другие способы ответа [на отравление Навального]», — резюмировал аналитик.

В конце августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в немецком правительстве считают нужным достроить «Северный поток-2». Американский сенатор Тед Круз, один из разработчиков санкций конгресса США в отношении Nord Stream 2, написал в Twitter 2 сентября, что после отравления Навального США и Европа должны объединить усилия против проекта газопровода.

Жесткого ответа США не будет

В теории администрация США может снова задействовать Закон о ликвидации химического и биологического оружия 1991 года (CBW Act), по которому уже вводились санкции против России за применение химического оружия в Солсбери, сказал РБК бывший старший советник санкционного ведомства OFAC Минфина США Брайан О'Тул. В прошлом году администрация Трампа ввела по этому закону частичные санкции в отношении российского суверенного долга. Однако при этом США задействовали целый ряд исключений по этому закону, которые позволили не вводить самых жестких санкций, таких как запрет на импорт российской нефти в США или запрет на полеты «Аэрофлота» в США.

«Но я исхожу из того, что администрация Трампа заявит: уже введенные санкции соответствуют требованиям закона CBW и дополнительных санкций вводить не нужно. Я хотел бы надеяться, что Европа предпримет какие-то действия, но я не сильно рассчитываю на скоординированный ответ со стороны ЕС и США», — признался О'Тул. Он напомнил, что госсекретарь Майк Помпео выпустил единственное заявление по ситуации с Навальным и «оно было слабым и не упоминало возможных санкций».

В ходе предыдущего ответа на химическую атаку в Солсбери администрация США смягчила более жесткие санкции, на которых настаивал конгресс, — возможно, так произойдет и в данном случае, говорит Мария Шагина. Кроме того, на ответ Вашингтона повлияет и президентская гонка в США, которая вступает в решающую фазу, добавляет она.

Совет национальной безопасности США при Белом доме отреагировал на новость из Германии, заявив в Twitter, что «будет работать с союзниками и международным сообществом над тем, чтобы призвать к ответу виновных в отравлении Навального, когда улики на них выведут, и ограничить использование ими денежных средств для их злоумышленных действий». Тем самым в Белом доме фактически пообещали персональные санкции против виновников отравления, когда и если их удастся установить.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: санкции , отравление , Алексей Навальный , США , Германия
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