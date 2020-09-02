Острая убыль

Правительство прогнозирует сокращение населения России в 2020 году

В 2020 году численность населения России сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем году, следует из проекта правительственного плана по достижению национальных целей развития. Бедность возрастет на 1 п.п., до 13,3% населения

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, следует из проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (есть у РБК). Согласно документу выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Подлинность документа подтвердили РБК два источника, близких к правительству, уточнив, что он еще дорабатывается. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина структура единого плана и перечень мероприятий, направленных на достижение национальных целей, должны быть готовы к 1 сентября.

Уровень бедности в стране, то есть доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума, в 2020 году возрастет до 13,3% населения после 12,3% в 2019-м. В дальнейшем в правительстве прогнозируют ее снижение, следует из проекта. Одной из национальных целей развития России является сокращение уровня бедности в два раза — то есть до 6,5% к 2030 году.

Эта цель прописана в июльском указе президента Владимира Путина, который он подписал после одобрения президентских поправок в Конституцию. Документ сдвигает достижение большинства национальных целей развития до 2030 года из-за пандемического кризиса. Предыдущий указ главы государства, просуществовавший два года, был рассчитан до 2024 года.

Президент поручил правительству до 30 октября привести все национальные проекты в соответствие с целями июльского указа и представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. «В настоящее время в правительстве продолжается работа, направленная на реализацию данного поручения», — сообщили РБК в пресс-службе правительства.

Сокращение населения

С 2018 года естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) не компенсируется миграционным притоком, из-за чего общая численность населения страны сокращается: в 2018 году она снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году — на 32,1 тыс. В 2020 году, по оценке правительства, численность населения России уменьшится в пять раз быстрее — на 158 тыс. человек.

Согласно данным Росстата, за первое полугодие текущего года естественная убыль населения уже составила 265,5 тыс. человек (946,5 тыс. умерших против 681 тыс. родившихся). Смертность за январь—июнь 2020 года на фоне пандемии возросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а рождаемость снизилась на 5,4%.

За апрель—июнь число зарегистрированных умерших с COVID-19 в России достигло 27 411 человек (учитывались случаи, где коронавирус был основной причиной смерти, и случаи, где причина — другая, но COVID был диагностирован), следует из последних данных Росстата, собирающего медицинские свидетельства о смерти из ЕГР ЗАГС. Летальность вируса составила 4,2% от всех подтвержденных случаев заболевания (654 405 заболевших по состоянию на 30 июня, по данным оперативного штаба правительства .pdf). Это выше среднемировых показателей: в соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, средняя летальность COVID-19 в мире составляет 3,7% (методика учета заболевших и умерших в разных странах разная).

Устойчивый естественный прирост населения возможен при достижении суммарного коэффициента рождаемости (число рождений у одной женщины) на уровне 2,1 и сохранении его на протяжении долгого времени, пояснил директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. Но в России он снижается: в 2017 году он составлял 1,62, в 2018-м — 1,58, в 2019 году — 1,5. Согласно проекту правительственного плана, к 2024 году он должен достигнуть 1,75, но, по мнению Вишневского, такая цель остается труднодостижимой. Общая численность населения России в условиях естественной убыли населения может расти только за счет миграции, увеличение необходимого притока которой находится на периферии демографической политики государства, отметил директор Института демографии ВШЭ.

Остановка миграционного притока

В условиях закрытых границ из-за пандемии с конца марта 2020 года миграционный приток за январь—июнь 2020 года составил всего 48,8 тыс. человек (для сравнения: в январе—июне 2019 года —134 тыс. человек), следует из последних данных Росстата (.pdf). За первое полугодие 2020 года он смог компенсировать естественную убыль населения только на 18,4%.

По оценке, приведенной в проекте правительственного плана, в целом за 2020 год миграционный прирост составит 188,1 тыс. человек (против 285,1 тыс. человек в 2019 году).

Согласно июльскому указу президента, к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения, что включает эффект миграции. Предыдущий, майский указ предполагал выход на естественный прирост населения к 2024 году, что было невыполнимо, напомнил Вишневский.

Для достижения поставленной демографической цели, согласно проекту правительственного плана, в 2021 году темпы сокращения численности населения должны снизиться до минус 81,5 тыс. человек, а с 2022 года в России закладывается положительный прирост: +8,3 тыс. в 2022 году, +58,3 тыс. в 2023 году и +67,6 тыс. в 2024 году. К 2030 году, как предполагается, общий годовой прирост численности населения составит 126,6 тыс. человек.

Подкреплять положительную динамику численности населения, по замыслу правительства, должен миграционный приток, который в 2021 и 2022 годах ускорится до 273,1 тыс. и 287,4 тыс. человек соответственно, а с 2023 года превысит 300 тыс. ежегодно.

Выход на целевые значения невозможен без продуманной госполитики по привлечению и интеграции мигрантов в условиях, когда традиционные доноры для России (страны Средней Азии, Украина и др.) начинают иссякать и переориентируются на другие страны, заметил Вишневский. Возможности привлекать мигрантов определяются развитием экономики, без экономического роста Россия не сможет достичь необходимых масштабов миграции, подчеркнул он.

Рост уровня бедности

В июльском указе президент отложил достижение целевого показателя по снижению бедности (6,5% от общей численности населения) до 2030 года вместо 2024 года. По итогам прошлого года власти не смогли выполнить промежуточную цель: уровень бедности составил 12,3% вместо запланированных 12%.

Под влиянием экономических и социальных последствий пандемии COVID-19 уровень бедности в 2020 году, по оценке правительства, возрастет на 1 п.п., до 13,3% от численности россиян, однако уже в 2021 году вернется на докризисный уровень (12,2%) и будет ежегодно снижаться до 10% к 2024 году и до целевого значения (6,5%) к 2030 году, следует из проекта правительственного плана.

Пандемический кризис привел к значительному сокращению доходов россиян и росту безработицы. Во втором квартале 2020 года, во время которого действовали наиболее жесткие ограничения и режим самоизоляции населения, реальные располагаемые денежные доходы россиян упали сразу на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордным квартальным сокращением в XXI веке. Уровень безработицы в июле достиг 6,3% от рабочей силы. За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6% и составила 4,73 млн человек.

Последствиями локдауна стало снижение трудовых доходов россиян: работников переводили на неполный рабочий день и отправляли в неоплачиваемые отпуска. Каждому второму занятому в России сократили зарплату в период пандемии (с марта по май 2020 года), следует из оценки аналитиков «СберДанных». Все эти факторы влияют на то, что уровень доходов домохозяйства снижается, что естественным образом приводит к увеличению уровня бедности, отметила заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина.

Антикризисная программа поддержки населения была направлена прежде всего на поддержку семей с детьми, которые в России находятся в группе риска бедности (по данным Росстата за 2018 год, каждый пятый ребенок оказался за чертой бедности). Но социальные меры (ежемесячные и разовые выплаты на детей, доплата к пособию по безработице для лишившихся работы родителей и др.), по оценке Института социальной политики ВШЭ, не позволили семьям с детьми вернуться к докризисному уровню жизни, компенсировав часть потерянных доходов (.pdf). Ожидать нивелирования негативных эффектов второго квартала во втором полугодии 2020 года пока не приходится, констатировала Гришина.