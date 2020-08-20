В России за месяц прибавилось 125 тыс. безработных

В июле 2020 года уровень безработицы в России продолжил расти, общая численность безработных увеличилась на 125 тыс., до 4,73 млн человек, сообщил Росстат. Безработица не перестанет расти по крайней мере до ноября, считает эксперт

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), в июле 2020 года вырос до 6,3% от рабочей силы c 6,2% в предыдущем месяце, сообщил Росстат в свежем докладе о социально-экономическом положении. В абсолютных цифрах количество безработных повысилось на 125 тыс. по сравнению с июнем и достигло 4,731 млн человек.

За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6%.

Этот показатель рассчитывается исходя из выборочного обследования состояния рабочей силы — путем опроса более 70 тыс. человек по всей стране.

С марта, когда в России начался пандемический кризис, количество безработных по методологии МОТ выросло на 36%, или 1,25 млн человек.