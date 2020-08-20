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В России за месяц прибавилось 125 тыс. безработных

В июле 2020 года уровень безработицы в России продолжил расти, общая численность безработных увеличилась на 125 тыс., до 4,73 млн человек, сообщил Росстат. Безработица не перестанет расти по крайней мере до ноября, считает эксперт
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), в июле 2020 года вырос до 6,3% от рабочей силы c 6,2% в предыдущем месяце, сообщил Росстат в свежем докладе о социально-экономическом положении. В абсолютных цифрах количество безработных повысилось на 125 тыс. по сравнению с июнем и достигло 4,731 млн человек.

За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6%.

Этот показатель рассчитывается исходя из выборочного обследования состояния рабочей силы — путем опроса более 70 тыс. человек по всей стране.

С марта, когда в России начался пандемический кризис, количество безработных по методологии МОТ выросло на 36%, или 1,25 млн человек.

Безработных будет больше

Безработица продолжит расти минимум до ноября, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Летом многие предприятия договариваются с работниками об административных отпусках без сохранения зарплат. С сентября, как правило, рост безработицы ускоряется», — отметил эксперт.

Выйдя на плато к декабрю 2020 года, уровень безработицы некоторое время будет стабильным и потом начнет снижаться, полагает Сафонов. На пике количество фактически безработных в стране может составить 5,1 млн человек, официально на биржу труда встанет до 3,5 млн, оценивает он.

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На докризисный уровень безработица выйдет не ранее первого—второго квартала 2022 года, считает эксперт.

Взрывной рост числа зарегистрированных безработных

Для поддержки россиян, потерявших работу из-за пандемического кризиса, правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.), а минимальный — до 4,5 тыс. руб. Это привело к резкому росту числа людей, официально зарегистрировавшихся в центрах занятости.

В июле 2020 года количество зарегистрированных безработных достигло, по предварительным данным, 3,31 млн человек — рост в 4,6 раза по сравнению с показателем годовой давности. В начале 2020 года на бирже труда было зарегистрировано всего 700 тыс. человек и фактическая безработица превышала зарегистрированную в пять раз. Сейчас этот разрыв сократился до 43%.

Хотя максимальное пособие по безработице повышено до 12,1 тыс. руб., получают его только потерявшие работу в карантин, напоминает Сафонов. «Многим выплачивают всего 4,5 тыс. руб. или еще меньше, если у безработного нет стажа: это те, кто ранее работал неофициально, молодые матери и выпускники вузов, впервые вышедшие на рынок труда», — пояснил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Ольга Агеева, Иван Ткачёв
Теги: уровень безработицы, Росстат, занятость, инвестиции, пандемия
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