В России за месяц прибавилось 125 тыс. безработных
В июле 2020 года уровень безработицы в России продолжил расти, общая численность безработных увеличилась на 125 тыс., до 4,73 млн человек, сообщил Росстат. Безработица не перестанет расти по крайней мере до ноября, считает эксперт
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Уровень безработицы в России, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), в июле 2020 года вырос до 6,3% от рабочей силы c 6,2% в предыдущем месяце, сообщил Росстат в свежем докладе о социально-экономическом положении. В абсолютных цифрах количество безработных повысилось на 125 тыс. по сравнению с июнем и достигло 4,731 млн человек.
За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России выросла на 40,6%.
Этот показатель рассчитывается исходя из выборочного обследования состояния рабочей силы — путем опроса более 70 тыс. человек по всей стране.
С марта, когда в России начался пандемический кризис, количество безработных по методологии МОТ выросло на 36%, или 1,25 млн человек.
Безработица продолжит расти минимум до ноября, считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Летом многие предприятия договариваются с работниками об административных отпусках без сохранения зарплат. С сентября, как правило, рост безработицы ускоряется», — отметил эксперт.
Выйдя на плато к декабрю 2020 года, уровень безработицы некоторое время будет стабильным и потом начнет снижаться, полагает Сафонов. На пике количество фактически безработных в стране может составить 5,1 млн человек, официально на биржу труда встанет до 3,5 млн, оценивает он.
На докризисный уровень безработица выйдет не ранее первого—второго квартала 2022 года, считает эксперт.
Взрывной рост числа зарегистрированных безработных
Для поддержки россиян, потерявших работу из-за пандемического кризиса, правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ (12,13 тыс. руб.), а минимальный — до 4,5 тыс. руб. Это привело к резкому росту числа людей, официально зарегистрировавшихся в центрах занятости.
В июле 2020 года количество зарегистрированных безработных достигло, по предварительным данным, 3,31 млн человек — рост в 4,6 раза по сравнению с показателем годовой давности. В начале 2020 года на бирже труда было зарегистрировано всего 700 тыс. человек и фактическая безработица превышала зарегистрированную в пять раз. Сейчас этот разрыв сократился до 43%.
Хотя максимальное пособие по безработице повышено до 12,1 тыс. руб., получают его только потерявшие работу в карантин, напоминает Сафонов. «Многим выплачивают всего 4,5 тыс. руб. или еще меньше, если у безработного нет стажа: это те, кто ранее работал неофициально, молодые матери и выпускники вузов, впервые вышедшие на рынок труда», — пояснил он.
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Источник: JHU,
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Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом