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Пандемия коронавируса ,  
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Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за июнь

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в июне составило 11 917 человек, в том числе для 5 488 из них коронавирус стал основной причиной смерти, следует из данных Росстата.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, включая случаи, когда коронавирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за него, составило в июне 11 917 человек, следует из данных Росстата.

Все причины смертности, которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19, в госстатистике за июнь разделены на четыре группы:

  1. Основной причиной смерти стал COVID-19, он идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию — 5 448 человек.
  2. Вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19, — 1 589 человек. По мере поступления окончательных свидетельств о смерти случаи из этой группы могут перейти в другие категории — либо как действительно умершие от коронавирусной инфекции, либо в группу случаев, где причиной смерти послужило другое заболевание, объяснял в интервью РБК глава Росстата.
  3. COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 1 399 человек.
  4. COVID-19 не является основной причиной смерти, не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания — 3 481 человек.

Всего за апрель—июнь смертность с COVID-19 (с учетом всех четырех категорий) составила 27 411 человек (из них 2 825 умерших в апреле, 12 669 в мае и 11 917 в июне). Доля умерших в апреле-июне достигла 4,2% от количества подтвержденных случаев заболевания (654 405 человек по состоянию на 30 июня, по данным оперативного штаба правительства (pdf).

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Расхождение с данными оперштаба

Согласно сведениям оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец июня, от коронавируса умерли 4 681 человек, что в 2,5 раза меньше данных Росстата (11 917 умерших).

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В июне глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 разными методологиями расчета. «Оперативный штаб дает оперативные данные. <...>. У нас другая методология расчета. Мы получаем данные из ЕГР ЗАГС (Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. — РБК), куда попадают первичные медицинские свидетельства о смерти, а также напрямую получаем окончательные медицинские свидетельства о смерти по мере их появления», — объяснил тогда Малков, отметив, что на момент регистрации смерти умершего от COVID-19 окончательного медицинского свидетельства о смерти может еще не быть. Кроме того, в некоторых регионах (например, в Северо-Кавказском федеральном округе) отсутствует законодательное закрепление обязанности регистрировать смерть в загсе для последующего захоронения.

В связи с этим данные Росстата о смертности от COVID-19 будут уточняться по мере поступления окончательных медицинских свидетельств о смерти, а также сведения будет добирать в тех регионах, где люди не дошли до загсов, говорил Малков.

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Материал дополняется

Автор: Юлия Старостина
Теги: COVID-19, смертность, Росстат, пандемия, коронавирус
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