Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за июнь

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в июне составило 11 917 человек, в том числе для 5 488 из них коронавирус стал основной причиной смерти, следует из данных Росстата.

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Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, включая случаи, когда коронавирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за него, составило в июне 11 917 человек, следует из данных Росстата.

Все причины смертности, которые так или иначе связаны с влиянием COVID-19, в госстатистике за июнь разделены на четыре группы:

Основной причиной смерти стал COVID-19, он идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию — 5 448 человек. Вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19, — 1 589 человек. По мере поступления окончательных свидетельств о смерти случаи из этой группы могут перейти в другие категории — либо как действительно умершие от коронавирусной инфекции, либо в группу случаев, где причиной смерти послужило другое заболевание, объяснял в интервью РБК глава Росстата. COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания — 1 399 человек. COVID-19 не является основной причиной смерти, не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания — 3 481 человек.

Всего за апрель—июнь смертность с COVID-19 (с учетом всех четырех категорий) составила 27 411 человек (из них 2 825 умерших в апреле, 12 669 в мае и 11 917 в июне). Доля умерших в апреле-июне достигла 4,2% от количества подтвержденных случаев заболевания (654 405 человек по состоянию на 30 июня, по данным оперативного штаба правительства (pdf).