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Протестный регион с уголовной перспективой
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Газета
Протестный регион с уголовной перспективой
Газета Спецвыпуск №713 (0000) (1307)
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Протестный регион с уголовной перспективой

Какие последствия будет иметь арест главы Хабаровского края
Хабаровского губернатора Сергея Фургала ночью 9 июля задержали по подозрению в организации убийств. Как задержание оппозиционного губернатора отразится на голосовании в протестном регионе, разбирался РБК
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: СК РФ)

За что задержали

Действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан около двух часов ночи 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ.

Его подозревают в организации убийств предпринимателей на территории Амурской области в 2004–2005 годах. Хотя следствие не сообщало, о каких именно бизнесменах идет речь, источники РБК, знакомые с материалами расследования, пояснили, что оно касается убийства бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова и еще одного предпринимателя — Евгения Зори. По словам собеседников РБК, показания на губернатора дал другой его деловой партнер, Николай Мистрюков. Он был арестован еще в прошлом году и содержится в СИЗО «Лефортово». Ранее были задержаны четверо других фигурантов этого дела.

Губернатору инкриминируются ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство). Ему может грозить тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. Источники РБК рассказали, что Фургала отправят в отставку в связи с утратой доверия.

Днем 9 июля стало известно, что в рамках дела против Фургала задержаны двое депутатов Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Источник «РИА Новости» при этом уточнил, что парламентариям в отличие от губернатора инкриминируют статью «Мошенничество».

Политика
Хабаровский губернатор задержан по делу об организации убийств. Главное Сергей Фургал

Как отреагировало окружение Фургала

Близкий к местным властям собеседник РБК назвал задержание губернатора полной неожиданностью, хотя «о том, что тучи сгущаются, в Хабаровске было известно». Источник РБК уточнил, что имеет в виду не только дела против партнеров Фургала по бизнесу, но и «ощущение недовольства сверху». По его словам, федеральный центр отметил низкую явку на общероссийском голосовании (44%) и относительно небольшой процент проголосовавших за поправки жителей края (62,28%, против — 36,64%). Хабаровский край показал шестой с конца результат по количеству поддержавших изменения в Основной закон.

Собеседник РБК также отметил, что Фургалу «часто прилетало [из центра] как губернатору от оппозиционной партии». В целом, говорит он, работу Фургала можно оценить как эффективную — например, губернатор ввел льготные тарифы на авиабилеты для жителей северных регионов, много внимания уделял работе с местным бизнесом.

То, что у Кремля и «Единой России» были претензии к Фургалу, РБК ранее подтверждали два близких к Кремлю источника. Например, глава Хабаровского края обещал не мешать кампании единороссов во время выборов в заксобрание региона в сентябре 2019 года, однако по факту нарушил свое обещание «и весь административный ресурс был задействован в пользу одной партии [ЛДПР]», говорил один из собеседников РБК.

«Фургал — это такой Остап Бендер, который постоянно стремится тебя обхитрить. Он дает обещания, но не успеешь ты закрыть дверь его кабинета, как обещание уже забыто», — характеризует хабаровского губернатора его знакомый.

«Фургал — никакой не хозяйственник, он и сам это всегда признавал. Он профессиональный политик с идеальным чутьем и харизмой. Только на его харизме ЛДПР и выиграла выборы», — говорит знакомый главы региона.

В прошлом году единороссы проиграли избирательную кампанию в заксобрание, получив третий результат по спискам после ЛДПР и КПРФ и не взяв ни одного одномандатного округа. Тогда же довыборы в Госдуму проиграла выдвинутая «Единой Россией» певица Вика Цыганова, а первое место занял выдвиженец ЛДПР Иван Пиляев.

Если бы Фургал два года назад не избрался губернатором, то сегодня не был бы арестован, считает политолог Виталий Иванов. Но выиграть выборы кандидату от власти в Хабаровском крае будет тяжело из-за высокой протестности, которую в том числе всколыхнет уголовное дело против губернатора и его арест, уверен эксперт. Однако если провести эффективную кампанию наподобие той, которая была в Приморье у Олега Кожемяко, то переломить повестку хоть и сложно, но можно, резюмирует Иванов.

Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России Сергей Фургал — фигурант уголовного дела об ОПГ, которая занималась убийствами предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (убийство) Юревич возглавлял Челябинскую область в 2010–2014 годах, до этого пять лет он занимал пост мэра Челябинска. 16 марта 2017 года в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту получения в 2012 году взятки в размере 26 млн руб. от Виталия Тесленко, назначенного им на должность министра здравоохранения региона. Юревич отрицает свою вину. В апреле 2017 года он должен был явиться на допрос по своему делу, однако не сделал этого. По словам его адвоката, экс-губернатор находится в Лондоне на лечении и «врачи не рекомендуют ему никуда выезжать в течение месяца». Юревич арестован заочно Уголовное дело в отношении Маркелова было возбуждено в связи с получением им взятки более чем в 235 млн руб. По данным следствия, эти деньги он получил «за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса». Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года, всего через неделю после того, как было объявлено о его уходе в отставку по собственному желанию. Он находится в СИЗО, арест продлен до 2 октября 2020 года. «Я иду с крестом своей дорогой»: 10 фактов о бывшем главе Марий Эл 4 апреля 2017 года по подозрению в получении взяток от фирм, которые строили мосты через реки Кама и Буй, был задержан Александр Соловьев. Общая сумма взяток, по данным следствия, — 139 млн руб. Кроме того, он получил доли участия в коммерческой организации, стоимостью 2,7 млн руб. 3 апреля 2018 году ему было предъявлено обвинение. Находится под домашним арестом   Еще 11 фото
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Как отреагировали в ЛДПР

Сергей Фургал — один из трех представителей ЛДПР среди глав регионов (Алексей Островский возглавляет Смоленскую область, а Владимир Сипягин — Владимирскую) и один из семи губернаторов от оппозиционных партий. После его задержания лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что преследование связано с политическими мотивами и успехами на посту губернатора. Фургала не будут исключать из партии, а фракция ЛДПР может сложить полномочия в знак протеста против происходящего, сообщил лидер партии. Он допустил также отставку Сипягина и Островского. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости шантажа.

Политический контекст

По мнению политолога Александра Пожалова, дело оппозиционного губернатора нельзя считать политизированным сведением счетов с оппозицией. «В отличие от многих других резонансных дел против действующих или уволенных губернаторов Фургалу предъявлены обвинения не коррупционного характера, а в организации убийств, — подчеркнул он. — Но в то же время эта ситуация — безотносительно сути обвинений — создает ряд политических сигналов».

Сейчас ряд экспертов прогнозирует риски нового протестного голосования на региональных выборах, говорит Пожалов. Тогда судьба Фургала может стать сигналом для той же КПРФ, которая в некоторых регионах выставила неудобных кандидатов-бизнесменов, что с кандидатами от власти бороться нежелательно. «В политическом плане арест Фургала можно попытаться использовать для развала хабаровского отделения ЛДПР к выборам в Госдуму, — напомнил эксперт. — После победы ЛДПР на выборах год назад очевидно, что и в 2021 году на выборах в Госдуму вероятность победы партии в крае по списку и в обоих одномандатных округах очень высока». Уровень протестного голосования в крае останется высоким, но часть избирателей Фургала и ЛДПР могут оказаться деморализованными, а часть протеста рассредоточится по другим партиям, предсказал Пожалов.

Эксперт также не исключил, что после выборов в ЕАО этой осенью и до выборов нового губернатора Хабаровского края в 2021 году может быть инициировано публичное обсуждение вопроса об объединении двух этих регионов.

Какие экономические результаты показал край при Фургале

Хабаровский край занимает 16-е место (из 85) по уровню среднедушевых доходов: жители региона живут в среднем на 37,2 тыс. руб. в месяц, что выше среднего показателя на Дальнем Востоке — 34,5 тыс. руб., следует из данных Росстата.

Среднемесячная номинальная зарплата работников организаций в крае выросла на 3 тыс. руб. — с 47,1 тыс. в 2018-м до 50,2 тыс. руб. в 2019 году. Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,2% в 2019 году на фоне роста на 0,9% в целом в регионах Дальнего Востока. В соседнем Приморском крае был отмечен рост на 0,7%, в Якутии — на 1,9%.

Доля бедного населения с доходами ниже прожиточного минимума (региональный МРОТ — 15,2 тыс. руб.) с 2018 по 2019 год не изменилась — 12,2% (по всей России — 12,3%).

Уровень безработицы, как официальной (0,8%), так и по методологии МОТ, которая учитывает не только вставших на биржу труда, но и фактически незанятых (3,8%), в 2018–2019 годах оставался стабильным.

За 2019 год экспорт из региона сократился на 28% — с почти $2,7 млрд в 2018-м до $1,8 млрд в 2019 году. Индекс промышленного производства в январе—мае 2020 года вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Инвестиции в основной капитал в 2019 году выросли на 4,4% после роста на 13,5% в 2018 году. До этого на протяжении шести лет инвестиции непрерывно сокращались.

Бюджет края на 2020 год принят с дефицитом 7 млрд руб. Собственные (налоговые и неналоговые) доходы составили 70% от общих расходных обязательств — 80,2 млрд руб. (против расходов на 114,4 млрд руб.). Трансферты из федерального бюджета составили 29,5% в общих доходах, или 33,7 млрд руб.

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Галимова, Ольга Агеева.
Теги: Сергей Фургал , Хабаровский край , ЛДПР
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