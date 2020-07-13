Протестный регион с уголовной перспективой

Какие последствия будет иметь арест главы Хабаровского края

Хабаровского губернатора Сергея Фургала ночью 9 июля задержали по подозрению в организации убийств. Как задержание оппозиционного губернатора отразится на голосовании в протестном регионе, разбирался РБК

Сергей Фургал (Фото: СК РФ)

За что задержали

Действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан около двух часов ночи 9 июля сотрудниками Следственного комитета и ФСБ.

Его подозревают в организации убийств предпринимателей на территории Амурской области в 2004–2005 годах. Хотя следствие не сообщало, о каких именно бизнесменах идет речь, источники РБК, знакомые с материалами расследования, пояснили, что оно касается убийства бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова и еще одного предпринимателя — Евгения Зори. По словам собеседников РБК, показания на губернатора дал другой его деловой партнер, Николай Мистрюков. Он был арестован еще в прошлом году и содержится в СИЗО «Лефортово». Ранее были задержаны четверо других фигурантов этого дела.

Губернатору инкриминируются ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство). Ему может грозить тюремный срок вплоть до пожизненного заключения. Источники РБК рассказали, что Фургала отправят в отставку в связи с утратой доверия.

Днем 9 июля стало известно, что в рамках дела против Фургала задержаны двое депутатов Думы Хабаровского края от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Источник «РИА Новости» при этом уточнил, что парламентариям в отличие от губернатора инкриминируют статью «Мошенничество».

Как отреагировало окружение Фургала

Близкий к местным властям собеседник РБК назвал задержание губернатора полной неожиданностью, хотя «о том, что тучи сгущаются, в Хабаровске было известно». Источник РБК уточнил, что имеет в виду не только дела против партнеров Фургала по бизнесу, но и «ощущение недовольства сверху». По его словам, федеральный центр отметил низкую явку на общероссийском голосовании (44%) и относительно небольшой процент проголосовавших за поправки жителей края (62,28%, против — 36,64%). Хабаровский край показал шестой с конца результат по количеству поддержавших изменения в Основной закон.

Собеседник РБК также отметил, что Фургалу «часто прилетало [из центра] как губернатору от оппозиционной партии». В целом, говорит он, работу Фургала можно оценить как эффективную — например, губернатор ввел льготные тарифы на авиабилеты для жителей северных регионов, много внимания уделял работе с местным бизнесом.

То, что у Кремля и «Единой России» были претензии к Фургалу, РБК ранее подтверждали два близких к Кремлю источника. Например, глава Хабаровского края обещал не мешать кампании единороссов во время выборов в заксобрание региона в сентябре 2019 года, однако по факту нарушил свое обещание «и весь административный ресурс был задействован в пользу одной партии [ЛДПР]», говорил один из собеседников РБК.

«Фургал — это такой Остап Бендер, который постоянно стремится тебя обхитрить. Он дает обещания, но не успеешь ты закрыть дверь его кабинета, как обещание уже забыто», — характеризует хабаровского губернатора его знакомый.

«Фургал — никакой не хозяйственник, он и сам это всегда признавал. Он профессиональный политик с идеальным чутьем и харизмой. Только на его харизме ЛДПР и выиграла выборы», — говорит знакомый главы региона.

В прошлом году единороссы проиграли избирательную кампанию в заксобрание, получив третий результат по спискам после ЛДПР и КПРФ и не взяв ни одного одномандатного округа. Тогда же довыборы в Госдуму проиграла выдвинутая «Единой Россией» певица Вика Цыганова, а первое место занял выдвиженец ЛДПР Иван Пиляев.

Если бы Фургал два года назад не избрался губернатором, то сегодня не был бы арестован, считает политолог Виталий Иванов. Но выиграть выборы кандидату от власти в Хабаровском крае будет тяжело из-за высокой протестности, которую в том числе всколыхнет уголовное дело против губернатора и его арест, уверен эксперт. Однако если провести эффективную кампанию наподобие той, которая была в Приморье у Олега Кожемяко, то переломить повестку хоть и сложно, но можно, резюмирует Иванов.

Как отреагировали в ЛДПР

Сергей Фургал — один из трех представителей ЛДПР среди глав регионов (Алексей Островский возглавляет Смоленскую область, а Владимир Сипягин — Владимирскую) и один из семи губернаторов от оппозиционных партий. После его задержания лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что преследование связано с политическими мотивами и успехами на посту губернатора. Фургала не будут исключать из партии, а фракция ЛДПР может сложить полномочия в знак протеста против происходящего, сообщил лидер партии. Он допустил также отставку Сипягина и Островского. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о недопустимости шантажа.

Политический контекст

По мнению политолога Александра Пожалова, дело оппозиционного губернатора нельзя считать политизированным сведением счетов с оппозицией. «В отличие от многих других резонансных дел против действующих или уволенных губернаторов Фургалу предъявлены обвинения не коррупционного характера, а в организации убийств, — подчеркнул он. — Но в то же время эта ситуация — безотносительно сути обвинений — создает ряд политических сигналов».

Сейчас ряд экспертов прогнозирует риски нового протестного голосования на региональных выборах, говорит Пожалов. Тогда судьба Фургала может стать сигналом для той же КПРФ, которая в некоторых регионах выставила неудобных кандидатов-бизнесменов, что с кандидатами от власти бороться нежелательно. «В политическом плане арест Фургала можно попытаться использовать для развала хабаровского отделения ЛДПР к выборам в Госдуму, — напомнил эксперт. — После победы ЛДПР на выборах год назад очевидно, что и в 2021 году на выборах в Госдуму вероятность победы партии в крае по списку и в обоих одномандатных округах очень высока». Уровень протестного голосования в крае останется высоким, но часть избирателей Фургала и ЛДПР могут оказаться деморализованными, а часть протеста рассредоточится по другим партиям, предсказал Пожалов.

Эксперт также не исключил, что после выборов в ЕАО этой осенью и до выборов нового губернатора Хабаровского края в 2021 году может быть инициировано публичное обсуждение вопроса об объединении двух этих регионов.