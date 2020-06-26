Инициативы с оглядкой на поправки

Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки россиян и бизнеса

Существовавшая 20 лет ставка НДФЛ 13% больше не будет единой для всех россиян. Президент объявил о ее повышении до 15% для высоких зарплат. Путин также анонсировал новые выплаты на детей на 274 млрд руб. и льготы для ИТ-сектора

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с обращением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет. Среди других инициатив — расширение программы по ипотеке под 6,5%, льготный налоговый режим для ИТ-отрасли и упрощение процедуры вывода из тени зарубежных активов россиян.

Конец плоской шкалы НДФЛ

Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 13%, действовавшая для всех в течение 20 лет, перестанет быть единой. С 1 января 2021 года россияне, зарабатывающие свыше 5 млн руб. в год, будут платить НДФЛ по ставке 15%. Такой доход соответствует месячной зарплате 416,7 тыс. руб. «Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год», — уточнил президент. Это даст бюджету порядка 60 млрд руб., оценил Путин.

Дополнительные средства будут «окрашены» и целевым образом направлены на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

По данным Росстата, зарплаты свыше 3 млн руб. в год получают всего 0,8% работающих россиян, что составляет около 500 тыс. человек, а свыше 5 млн руб. — еще меньше.

Сколько тратится на больных с редкими заболеваниями В 2020 году на обеспечение всех пациентов с жизнеугрожающими орфанными (редкими) заболеваниями из региональных бюджетов планируется потратить порядка 10 млрд руб., а федеральная программа предусматривает расходы порядка 35 млрд руб., сообщила РБК руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» Национального НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко Елена Красильникова. Кроме того, есть пациенты с редкими заболеваниями, которые не учитываются ни в одном из федеральных регистров, но они частично обеспечиваются по инвалидности из региональных бюджетов. Сколько тратится на такие группы пациентов с редкими заболеваниями, сложно сказать, отметила эксперт, добавив, что в эпидемиологический список орфанных болезней входит порядка 260 заболеваний, но программно оформлены и финансируются по принципу орфанного заболевания только 28.

Из объявленных инициатив решение по НДФЛ является самым ярким и значимым в долгосрочном плане, полагает политолог Александр Пожалов. «Это пусть пока и достаточно аккуратный, но четкий шаг от плоской к прогрессивной шкале и тем самым — ответ на возрастающий запрос победневшего за последние годы общества на социальную справедливость, шаг навстречу левым силам», — добавляет он. Высокие зарплаты топ-менеджмента госкорпораций раздражают основную массу жителей России, и это решение адресовано именно им, отмечает политолог Дмитрий Фетисов. Изменение шкалы НДФЛ для обеспеченных россиян обусловлено скорее общественным запросом на социальную справедливость, а не фискальными соображениями (60 млрд руб. — слишком маленькая сумма в масштабах бюджета), говорилось ранее в комментарии рейтингового агентства НКР.

Об обсуждении повышения ставки НДФЛ для обеспеченных россиян на прошлой неделе сообщали источники Forbes и РБК. Источник, близкий к администрации президента, говорил РБК, что сейчас «идеальная ситуация санкционно-пандемическая» для увеличения ставки НДФЛ с высоких зарплат. По его словам, идею увеличения ставки НДФЛ продвигал бывший министр экономического развития, помощник президента Максим Орешкин. Вопрос повышения НДФЛ обсуждался с премьер-министром Михаилом Мишустиным и экономическим блоком правительства, сказал РБК источник в правительстве. «Первый вариант [порога дохода в год] был 3 млн руб.», — отметил собеседник РБК. По его словам, Мишустин был изначально против. Ранее в Госдуме премьер выступал против прогрессивной шкалы НДФЛ. «Но, учитывая, что сумма достаточно высокая и это была инициатива президента, остановились в дискуссии на сумме 5 млн, точнее, более 5 млн», — сказал источник РБК.

Еще один источник, близкий к правительству, рассказал РБК, что идея повышенного НДФЛ для россиян с высоким доходом прорабатывалась еще в конце прошлого года при подготовке январского послания президента Федеральному собранию. Другой собеседник РБК, близкий к правительству, сказал, что тема повышения НДФЛ обсуждалась еще год назад во время работы кабинета министров Дмитрия Медведева, но тогда до принятия решения дело не дошло.

Два года назад Владимир Путин говорил, что от введения прогрессивной шкалы НДФЛ «фискальный результат почти нулевой, а шума много». В феврале 2020 года министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК заверил, что до 2024 года принципы налогообложения останутся неизменными, а к вопросу прогрессии НДФЛ можно вернуться через четыре года.

На днях президент вернул в агитационную повестку по голосованию поправок в Конституцию (намечены на 1 июля) тему «поправки Терешковой» (об обнулении президентских сроков) и не исключил для себя возможность в случае одобрения поправок баллотироваться снова, напомнил Пожалов. На этом фоне инъекция социального оптимизма должна повысить и явку на голосование, и поддержку поправок, вернув президенту заколебавшуюся на фоне кризиса часть избирателей, отметил политолог.

Повышение подоходного налога затронет незначительную долю россиян, но имеет большой потенциал расширения в будущем, полагает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Как и с налогом на депозиты, вероятно, отрабатываются механизмы для запуска полноценного прогрессивного налога», — считает он. После «тренировки» на небольшой группе налогоплательщиков через год-полтора возможно повышение ставки НДФЛ и снижение планки доходов, ожидает Табах. Кроме того, отрабатывается федерализация части НДФЛ, все доходы от которого сейчас поступают в региональные бюджеты. НДФЛ — региональный налог (85% зачисляется в бюджет субъекта, 15% — муниципалитета). Однако из слов президента следует, что дополнительный налог на состоятельных граждан в размере 2 п.п. будет централизовываться на уровне федерального бюджета, откуда будет перенаправляться на цели лечения детей.

Еще раз по 10 тыс. семьям с детьми Самой масштабной антикризисной мерой поддержки стала разовая выплата в июне 10 тыс. руб. на каждого ребенка от трех до 16 лет. Во вторник президент объявил о выплате 10 тыс. руб. еще раз, в июле, но теперь разовое пособие смогут получить все дети с рождения до 16 лет, то есть свыше 27 млн детей. На финансирование выплаты будет направлено более 274 млрд руб., сообщил глава Минтруда Антон Котяков. «По сути, это деньги, раздаваемые людям в целях повышения покупательной способности населения и тем самым стимулирования экономики, — считает Фетисов. — А учитывая, что российское общество в целом находится в тяжелом экономическом положении и привыкло жить по принципу «деньги нужны сейчас, а потом заработаем», то какой-то прирост на 5–7% голосов за поправки [по Конституции] это вполне может прибавить».

Расширение льготной ипотеки

Программа субсидирования ставок по ипотеке до 6,5% начала действовать в апреле, поучаствовать в ней можно до 1 ноября 2020 года. Субсидировать ставку по кредитам будут на весь срок ипотеки. С апреля льготные ставки действуют для квартир на первичном рынке, для которых покупатель берет кредит не более 3 млн руб.; для Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области лимит выше — до 8 млн руб. Первоначальный взнос по кредиту был установлен на уровне 20%, затем президент поручил его снизить до 15%.

23 июня Путин предложил расширить программу субсидированной ипотеки под 6,5% на более дорогое жилье. Как сказал президент, речь идет о жилье стоимостью до 12 млн руб. в Петербургской и Московской агломерациях и 6 млн руб. — для других регионов. Сейчас госпрограмма субсидирования ипотеки опирается не на стоимость квартир, а на размер кредитов. На запрос РБК о новых параметрах программы в Минфине ответили, что они еще прорабатываются.

О том, что программу льготной ипотеки необходимо расширить, на прошлой неделе сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, с момента запуска программы льготной ипотеки в банки поступило 170 тыс. заявок, большинство из них было одобрено. Было выдано 40 тыс. кредитов на сумму около 100 млрд руб. Всего программа рассчитана на выдачу до 250 тыс. кредитов. С новыми вводными ожидается рост спроса на квартиры большей площади, а также интерес к проектам класса «комфорт+», сообщили в пресс-службе группы ПИК. Коммерческий директор группы МИЦ Геннадий Дикалов также рассчитывает на рост спроса в проектах бизнес-класса. «С увеличением лимита мы ожидаем дополнительного роста спроса со стороны покупателей-ипотечников. Рост максимальной суммы кредита в полтора раза — с 8 млн до 12 млн руб. — позволяет покупателям, которые ранее ориентировались на комфорт-класс, приобрести жилье бизнес-класса, выбрать квартиру с большим числом комнат или в более престижном районе», — констатирует директор по маркетингу компании MR Group Евгения Старкова.

По оценке аналитического центра «Дом.РФ», после расширения госпрограммы по льготной ставке возможно будет купить до 95% квартир в новостройках, продающихся сейчас в России.

Налоговый маневр для ИТ-компаний

Владимир Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний почти вдвое, с 14 до 7,6%, налог на прибыль сократить с 20 до 3%, что, по словам президента, «не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для ИТ-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская». Обе меры будут действовать бессрочно, подчеркнул Путин.

Разработать комплексный налоговый маневр для ИТ-отрасли президент поручил 10 июня по итогам совещания о развитии отрасли. Тогда президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров предложил снизить или отказаться от взимания НДС с ИТ-компаний, работающих по сервисной модели, и отказаться от страховых взносов как минимум до конца 2020 года, а также снизить до 2% налог на прибыль для компаний — экспортеров ПО. На днях о деталях готовящегося документа сообщили «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский назвал бессрочное снижение налогов на зарплату одним из важнейших решений для ИТ-отрасли. «Оно позволяет контрактным разработчикам расширить долю на рынках с жесткой ценовой конкуренцией, а продуктовым компаниям — прямо пропорционально снижению налогов увеличить объем собственных инвестиций в развитие, так как для них зарплата разработчиков — это инвестиционные расходы», — заявил он. Глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отметил, что названные меры «точно помогут ИТ-компаниям не просто выжить, но и работать полностью в белой зоне». По его словам, «это выгодно государству и бизнесу и позволит строить долговременные бизнес-планы».

Однако снижение налога на прибыль позитивно скажется на отрасли только в том случае, если ИТ-компании покажут прибыль, указала гендиректор ГК InfoWatch Наталья Касперская. Она отметила, что по результатам опроса ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» в апреле—мае прибыль снизилась на 45–47% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. «Российским разработчикам, среди которых очень много средних предприятий, не ожидающих прибыли, а пытающихся просто выжить, эта мера не поможет. Поможет им только признание ИТ-отрасли пострадавшей от пандемии и получение льгот по аренде на 50%, отсрочки по налогам на год, доступных субсидий на зарплату своим квалифицированным и довольно дефицитным специалистам», — подчеркнула Касперская.

Партнер Deloitte Антон Зыков не исключил, что возможны ситуации, в которых компании, не занимающиеся ИТ, попробуют получить эти льготы, и напротив, некоторым ИТ-компаниям по формальным признакам не удастся получить льготы. «Но, во-первых, это только предложения президента, которые должны материализоваться в законопроекты. На их разработку и принятие есть полгода, поэтому за полгода законодатели могут успеть с аналитиками и представителями отрасли выработать подходящие правила игры. Во-вторых, мы высоко оцениваем возможности ФНС реагировать на потенциальные злоупотребления», — объяснил он.

Попытка вывести из тени активы за рубежом

Президент объявил об упрощении налогообложения доходов контролируемых иностранных компаний (КИК). Теперь российские налоговые резиденты — владельцы зарубежных активов — смогут уплачивать фиксированные 5 млн руб. в год без дополнительной отчетности, заявил Владимир Путин.

Налогообложение КИК было введено в 2015 году, но оно так и не сумело стать источником серьезных поступлений в бюджет. Например, в 2019 году в бюджетную систему пришло лишь 4,1 млрд руб. НДФЛ с доходов бенефициаров КИК и налога на прибыль КИК, за первый квартал 2020 года — 1,44 млрд руб., следует из данных ФНС. Консалтинговая фирма BCG недавно оценила, что россияне держат за рубежом более $400 млрд активов. Причина низких поступлений от КИК — в том числе сложные правила налогообложения. Часть российских бизнесменов отказались от налогового резидентства России, чтобы не декларировать прибыль КИК.

Бенефициар КИК (физическое лицо) должен платить налог 13% с прибыли офшорной компании. Прибыль определяется по данным финансовой отчетности. Для целей налогообложения определенные доходы не учитываются в прибыли КИК (в частности, доходы от переоценки ценных бумаг), ее также можно уменьшить на сумму распределенных дивидендов. Кроме того, сумму налога можно уменьшить на корпоративные налоги, выплачиваемые с прибыли КИК в иностранном государстве. Наконец, если КИК получила доход менее 10 млн руб. в рублевом эквиваленте, он не подлежит налогообложению.

В ноябре 2019 года РБК писал, что один только российский миллиардер Владимир Лисин (бенефициар НЛМК) обеспечил до 3/4 всех выплат НДФЛ с прибыли контролируемых иностранных компаний в России за январь—сентябрь 2019 года. Других столь же крупнейших плательщиков налога с прибыли КИК не нашлось.

Инициатива президента прежде всего направлена на то, чтобы в очередной раз попытаться вывести из тени тех, кто до сих пор пытается оставаться вне зоны контроля, полагает партнер Amond & Smith Сергей Назаркин. Это может быть интересно лишь тем, у кого размер прибыли за вычетом местных налогов составляет весьма существенные суммы — им теперь достаточно будет заплатить фиксированную сумму 5 млн руб., полагает он. «Но тогда, очевидно, возникает желание раскопать, сколько же все-таки компания зарабатывает денег, пусть не сейчас, а спустя какое-то время. И если нашему государству в целом удалось заставить собственников иностранных компаний раскрыть свои активы в РФ, чтобы как минимум избежать штрафов, то инициатива заставить массово платить фиксированную сумму налога на нераспределенную прибыль КИК выглядит практически нереалистичной задачей», — считает он.

Идея о фиксированном платеже с прибыли КИК пока «вызывает много вопросов», считает партнер Deloitte Наталья Кузнецова. «Сейчас большое количество компаний применяет льготы по правилам КИК. Пока неизвестно, придется ли им платить 5 млн руб. Кроме того, если сейчас компания платит миллионы долларов налога на прибыль КИК, удивительно, что по новым правилам она вдруг должна будет отдавать в бюджет всего 5 млн руб.», — заметила она.

При изменении налогообложения КИК необходим переходный период семь—десять лет, считает руководитель налоговой практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин: «Было бы правильно на время сохранить статус нерезидентов для тех бизнесменов, которые вернутся в Россию. С одной стороны, это позволит вернуть российских бизнесменов, которые сейчас в принципе ничего не платят в России, а с другой стороны — пополнить бюджет. В будущем такие бизнесмены станут полноценными российскими налогоплательщиками».