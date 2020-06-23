Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

По словам главы Счетной палаты, для доверия и стабильности важно, чтобы налог больше не менялся

Алексей Кудрин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.

«Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 млн руб в год», — написал Кудрин в своем Twitter.

«Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», — написал Кудрин в своем Twitter.

Кудрин напомнил, что плоскую шкалу подоходного налога (13%) вводили в начале 2000-х для легализации зарплат в стране. «В нулевых это сильно помогло», — считает он.