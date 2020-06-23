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Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

По словам главы Счетной палаты, для доверия и стабильности важно, чтобы налог больше не менялся
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.

«Президент предложил аккуратную корректировку — 15% с доходов выше 5 млн руб в год», — написал Кудрин в своем Twitter.

«Непопулярность повышения налога компенсируется небольшим повышением ставки. Такая корректировка допустима, если этот налог больше не будет изменен, это важно для доверия и стабильности», — написал Кудрин в своем Twitter.

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Кудрин напомнил, что плоскую шкалу подоходного налога (13%) вводили в начале 2000-х для легализации зарплат в стране. «В нулевых это сильно помогло», — считает он.

Глава Счетной палаты добавил, что выгода бюджета в 60 млрд руб. в результате изменения НДФЛ «сама по себе невелика в масштабах страны». «Важно, что впервые в масштабах страны предлагается селективный налог, который идет на конкретную цель», — отметил Кудрин.

О решении изменить ставку НДФЛ для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год, президент Владимир Путин сообщил в телеобращении к гражданам днем 23 июня. Он пообещал, что вырученные деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Алексей Кудрин, НДФЛ
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