ЦБ даст банкам послабления на 300 млрд руб. при выдаче ипотеки

Банки смогут высвободить капитал в размере около 300 млрд руб., повысив рентабельность ипотеки, сообщил ЦБ. Это станет возможным за счет снижения коэффициентов риска

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Центральный банк решил снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора.

«Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 млрд руб. Это расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке», — отмечает ЦБ.

«Использование более низких коэффициентов риска возможно только при выполнении ряда требований, в том числе о проведении кредитной организацией оценки способности заемщика обслуживать долг путем расчета коэффициента обслуживания долга. Новая шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам будет зависеть от двух факторов: показателя «кредит/залог» и показателя долговой нагрузки», — уточняется в сообщении.

Из-за кредитных каникул, введенных во время пандемии, банки несут издержки, говорила в апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Тогда регулятор позволил банкам распустить буферы примерно на 110 млрд руб.: Набиуллина рассчитывала, что банки направят освободившиеся средства именно на продолжение кредитования, «а не на бонусы и дивиденды». При этом с 2018 года ЦБ сдерживает выдачи в рискованных сегментах: для ипотеки с низким первоначальным взносом (до 20% от суммы кредита) применяются повышенные коэффициенты риска, кроме того регулятор с июля собирался ввести обязательный расчет показателя долговой нагрузки (ПДН), который бы сделал выдачу ипотеки наиболее закредитованным гражданам менее выгодной, но на фоне кризиса и пандемии перенес запуск этой меры.