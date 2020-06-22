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Антикризисные меры ,  
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ЦБ даст банкам послабления на 300 млрд руб. при выдаче ипотеки

Банки смогут высвободить капитал в размере около 300 млрд руб., повысив рентабельность ипотеки, сообщил ЦБ. Это станет возможным за счет снижения коэффициентов риска
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Центральный банк решил снизить коэффициенты риска по ипотечным кредитам, следует из проекта указания, опубликованного на сайте регулятора.

«Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 млрд руб. Это расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок по ипотеке», — отмечает ЦБ.

«Использование более низких коэффициентов риска возможно только при выполнении ряда требований, в том числе о проведении кредитной организацией оценки способности заемщика обслуживать долг путем расчета коэффициента обслуживания долга. Новая шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам будет зависеть от двух факторов: показателя «кредит/залог» и показателя долговой нагрузки», — уточняется в сообщении.

ЦБ даст новые послабления для банков на время кризиса
Финансы
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Из-за кредитных каникул, введенных во время пандемии, банки несут издержки, говорила в апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Тогда регулятор позволил банкам распустить буферы примерно на 110 млрд руб.: Набиуллина рассчитывала, что банки направят освободившиеся средства именно на продолжение кредитования, «а не на бонусы и дивиденды». При этом с 2018 года ЦБ сдерживает выдачи в рискованных сегментах: для ипотеки с низким первоначальным взносом (до 20% от суммы кредита) применяются повышенные коэффициенты риска, кроме того регулятор с июля собирался ввести обязательный расчет показателя долговой нагрузки (ПДН), который бы сделал выдачу ипотеки наиболее закредитованным гражданам менее выгодной, но на фоне кризиса и пандемии перенес запуск этой меры.

ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
Финансы
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Объемы выдач ипотечных кредитов в апреле упали на 40% по сравнению с мартом, сообщало Объединенное кредитное бюро. Крупные банки, в частности, ужесточали условия для первоначального взноса, писал РБК. Впрочем, уже в мае ипотечный рынок начал восстанавливаться, следует из данных Frank RG и «Дом.РФ»: объем кредитования вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Новые коэффициенты риска, которые внедряет ЦБ, будут находиться в диапазоне от 20 до 100%, следует из проекта его указания. Шкала «была скорректирована с учетом результатов наблюдения исторического уровня потерь в российском банковском секторе на основании данных российского рынка ипотечного кредитования», отмечает Банк России.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Банк России, ипотека
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