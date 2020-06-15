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Хуснуллин сообщил об идее расширить программу льготной ипотеки под 6,5%

Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: kremlin.ru)

Правительство подготовит дополнительные предложения по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы с президентом Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

«Сегодня эта мера позволяет с уверенностью говорить, что в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» мы показатели по ипотеки в этом году точно перевыполним», — заявил Хуснуллин, говоря о том, каких показателей уже удалось достичь. «Готовим дополнительные предложения», — добавил он.

Всего, по его словам, с момента запуска программы льготной ипотеки в банки поступило 170 тыс. заявок, большинство из них было одобрено. Также выдано 40 тыс. кредитов на сумму около 100 млрд руб. Эти средства уже оживили строительную отрасль по всей стране, а до 1 ноября в экономику благодаря программе льготного кредитования поступят еще «сотни миллиардов» рублей, сказал Хуснуллин.

Правительство утвердило программу льготных ипотечных кредитов
Финансы
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

По словам зампреда, 1 руб., вложенный в компенсацию по ипотечным кредитам, приносит 6–7 руб. в бюджет. Также программа позволяет создать сотни тысяч новых рабочих мест.

В апреле правительство утвердило программу льготных ипотечных кредитов. Программа будет действовать до 1 ноября, а ставка 6,5% сохранится на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн руб. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах России лимит не должен превышать 3 млн руб. Минимальный первоначальный взнос должен составлять 20% от стоимости жилья.

Теги: Ипотека, льготы
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