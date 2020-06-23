Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Прямая трансляция

www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 68,84
(-0,65)
Quote, 12:49
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 77,68
(-0,15)
Quote, 12:49
ЕСПЧ присудил Каспарову компенсацию €10 тыс. за блокировку его сайта
Общество, 15:41
Экс-глава Екатеринбурга Ройзман излечился от коронавируса
Политика, 15:41
В метро Москвы впервые приняли на должность контроллера-кассира мужчину
Общество, 15:37
www.adv.rbc.ru
Токены «Барселона» раскупили за два часа после начала продажи
Крипто, 15:28
Археологи нашли шахты, в которых жили строители Стоунхенджа
Стиль, 15:18
Глава РУСАДА Ганус отреагировал на письмо Ласицкене и легкоатлетов Путину
Спорт, 15:15
21 пример применения цифровых технологий будущего уже сегодня
РБК и Microsoft, 15:15
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Прямая трансляция
Общество, 15:15
Калви сообщил об операции на бедре из-за обнаруженной у него опухоли
Общество, 15:13
Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом
Спорт, 15:10
Индия из-за конфликта с Китаем решила надавить на Россию и получить С-400
Политика, 15:06
Суд отказался отпустить Майкла Калви из-под домашнего ареста
Финансы, 15:04
Рекрутинг профессиональных проектировщиков: как опередить конкурента
Pro, 15:02
Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве
Общество, 15:01
www.adv.rbc.ru
Общество
,
23 июн, 15:15
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в преддверии парада Победы и голосования по Конституции. РБК проведет прямую трансляцию
Теги:
Владимир Путин
, Парад Победы
, коронавирус
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
Песков назвал ошибкой расхождения в разноязычных версиях статьи Путина
Общество
Кремль анонсировал обращение Путина «о нас с вами в целом»
Общество
Что Болтон рассказал о России, Путине и Трампе в своих мемуарах. Главное
Политика
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2020
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter