Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 69,48 (-0,27) Quote, 14:56
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 78,38 (-0,66) Quote, 14:56
Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:03 Матвиенко предложила замглавы МЭР уволиться вместо «занятий болтологией» Общество, 19:00 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест 19:00 Акции «Аэрофлота» упали на 5% после новостей о возможной допэмиссии Quote, 18:51 Минэкономразвития смягчило прогноз падения экономики России в 2020 году Экономика, 18:48 Лоукостер Wizz Air в сентябре запустит из Пулково пять новых рейсов Общество, 18:47 Отец Шамсутдинова заявил о нарушениях при психиатрической экспертизе сына Общество, 18:45 ФСБ опровергла участие в мероприятиях в захваченном монастыре Общество, 18:32 Сумма заявок на кредитную поддержку в МСП Банк превысила ₽12 млрд. Пресс-релиз, 18:30 Неизвестный сообщил о минировании судов и потребовал 120 биткоинов Крипто, 18:29 Мишустин отменил приказ о меню в самолетах времен СССР Общество, 18:26 Полиция ответила на сообщения о стрельбе в Москве Общество, 18:24 Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат Экономика, 18:18 В Москве зарегистрировали исторический температурный рекорд для 17 июня Общество, 18:13
Экономика ,  
0 

Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме. Информацию подтверждает РБК источник, близкий к администрации президента. 

По словам собеседника РБК, рассматривается вариант увеличения ставки НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных россиян. Источник отмечает, что «сейчас идеальная ситуация для этого — санкционно-пандемическая». Консультации идут как в правительстве, так и в администрации президента, однако никаких решений пока не принято, отметил он.

Forbes также сообщает, что в качестве одного из вариантов рассматривается повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан. В качестве порога годового дохода, который будет облагаться более высоким налогом, может быть доход в 2-3 млн руб., сообщил источник Forbes в Госдуме.

Еще один собеседник издания сообщил, что обсуждается вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.

По данным Forbes, вопрос о том, чтобы ввести разные подходы к налогообложению граждан с разными доходами обсуждался еще зимой, в преддверии послания президента, которое состоялось в январе. «Там более 10 разных вариантов, готовый сценарий есть у администрации президента и правительства, при необходимости его можно просто достать и применить», — заявил изданию эксперт, участвовавший в обсуждениях.

Власти не впервые обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для состоятельных россиян. В частности, социальный блок правительства рассматривал эту идею в январе 2018 года. Однако тогда речь шла о гражданах, которые зарабатывают от 7 млн до 10 млн руб. в год, отмечали источники РБК.

Материал дополняется.

Авторы: Наталия Анисимова, Юлия Старостина
Теги: налог
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter