Российские власти вернулись к идее повышения налога с высоких зарплат

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Правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме. Информацию подтверждает РБК источник, близкий к администрации президента.

По словам собеседника РБК, рассматривается вариант увеличения ставки НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных россиян. Источник отмечает, что «сейчас идеальная ситуация для этого — санкционно-пандемическая». Консультации идут как в правительстве, так и в администрации президента, однако никаких решений пока не принято, отметил он.

Forbes также сообщает, что в качестве одного из вариантов рассматривается повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан. В качестве порога годового дохода, который будет облагаться более высоким налогом, может быть доход в 2-3 млн руб., сообщил источник Forbes в Госдуме.

Еще один собеседник издания сообщил, что обсуждается вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.

По данным Forbes, вопрос о том, чтобы ввести разные подходы к налогообложению граждан с разными доходами обсуждался еще зимой, в преддверии послания президента, которое состоялось в январе. «Там более 10 разных вариантов, готовый сценарий есть у администрации президента и правительства, при необходимости его можно просто достать и применить», — заявил изданию эксперт, участвовавший в обсуждениях.