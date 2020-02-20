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Силуанов назвал срок возвращения к вопросу о повышении НДФЛ для богатых

До 2024 года принципы налогообложения останутся неизменными, и пока вопрос в правительстве не рассматривается, сказал министр. Потом к вопросу о прогрессивной шкале могут вернуться
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Минфин может рассмотреть вопрос о введении прогрессивной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2024 году, до этого принципы налогообложения меняться не будут, и сейчас этот вопрос в правительстве не обсуждается. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

Антон Силуанов отвечает на вопросы читателей РБК. Полное видео
Финансы

Он напомнил, что правительство заявило о неизменности налоговых ставок до 2024 года. «А к 2024 году рассмотрим предложения — сохранить эту ставку [НДФЛ] или сделать прогрессию. Различные могут быть возможности прогрессии», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что «сейчас такие предложения в правительстве не рассматриваются».

Министр признал, что в обществе «давно назрел запрос на социальную справедливость»: 13% налога платит тот, кто получает зарплату в размере МРОТ, и тот, кто получает 12 млн руб. в год.

«Наверное, конечно, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше платить», — отметил Силуанов. Сейчас, по его словам, это выражается в том, что они платят прогрессивный налог на жилье и автомобили.

Интервью Антона Силуанова РБК. Главное
Экономика

Глава Минфина напомнил, что в России очень высока налоговая нагрузка на труд: 30% работодатель платит за каждого сотрудника во внебюджетные фонды — в ПФР, ФСС и ФОМС. Правительство ищет способы снизить ставку страховых взносов, но без ущерба для бюджета.

Если в этих условиях повысить НДФЛ для получающих большой доход, найдутся «желающие занизить, уйти от налогообложения», полагает Силуанов. «Хорошо бы рассмотреть вопрос о снижении налогов на труд, и тогда можно было бы для богатых слоев населения рассматривать вопрос об изменении ставки налогообложения», — добавил он.

О том, что переход на прогрессивную шкалу налогообложения неэффективен и неактуален, заявлял ранее премьер Михаил Мишустин. Около 20 млн россиян получают доходы меньше прожиточного минимума. Доля среднего класса мала, поэтому собирать налог по прогрессивной шкале будет практически не с кого.

Ранее помощник президента Максим Орешкин, занимавший тогда пост министра экономического развития, заявил РБК, что готов лично платить подоходный налог по повышенной ставке. Однако для России характерна сильная дифференциация доходов между жителями разных регионов, и большая часть богатых живет в Москве. Поэтому прогрессивная шкала приведет к росту доходов бюджета Москвы, а в регионах будет обратный эффект, что только усилит разрыв между Москвой и провинцией. Снизить разницу между богатыми и бедными поможет обложение повышенным налогом «показного» потребления, которое вредит экономике, отмечал Орешкин.

Президент Владимир Путин также выступал против прогрессивной шкалы. Как только вводится прогрессивный НДФЛ, часть граждан с высокими доходами начинает скрывать их, пояснял Путин.
 

Авторы: Анна Гальчева, Ольга Агеева
Теги: Антон Силуанов, НДФЛ, прогрессивная шкала
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