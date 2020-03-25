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Рейтинги поправились на карантине
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Газета
Рейтинги поправились на карантине
Газета № 036 (3203) (2503)
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Рейтинги поправились на карантине
В Европе и США выросло одобрение деятельности правительств
Рейтинг одобрения премьера Великобритании поднялся до максимальной отметки после введения им жестких карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса. Выросла также популярность президента Франции и правительства Италии
Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Борис Джонсон бьет рекорды

Доля британцев, одобряющих действия премьер-министра Бориса Джонсона, достигла 55% — это на 12% больше, чем на прошлой неделе, и на 13% больше, чем месяц назад. Доля респондентов, которые негативно относятся к деятельности премьера-консерватора, составила 35%. Это на 11% меньше, чем на прошлой неделе, и на 14% меньше, чем месяц назад. Такие данные получены в ходе опроса компании YouGov, проведенного для газеты The Times и опубликованного 24 марта.

Разница позитивного и негативного рейтингов Джонсона составила 20 п.п. — это рекордно высокий показатель за все время его премьерства. Джонсон возглавил правительство в июле прошлого года и привел Консервативную партию к победе на парламентских выборах в ноябре. Рост популярности Джонсона является беспрецедентным, его рейтинг вырос в том числе среди британцев, не являющихся электоратом тори, констатирует The Times. В частности, рейтинг одобрения премьера среди сторонников оппозиционной Лейбористской партии возрос с 11 до 24% за неделю.

Общество
Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании

Опрос YouGov проводился 23 марта — после оглашения Джонсоном перечня вводимых карантинных мер. Как заявил премьер, карантин в Соединенном Королевстве будет действовать по меньшей мере три недели. Британцам разрешается выходить из дома только для занятий спортом (раз в день), покупки лекарств и предметов первой необходимости, медицинских нужд или, если есть такая необходимость, для работы. За соблюдением карантина будет надзирать полиция, применяя в отношении нарушителей штрафы. Обращение Джонсона по ТВ о введении карантина посмотрели 27 млн британцев — один из рекордных показателей в истории.

Кроме того, вырос рейтинг одобрения канцлера Казначейства Великобритании Риши Сунака. Положительное мнение о его работе сложилось у 60% респондентов, отрицательное — у 11% (остальные затруднились с ответом). Социологи YouGov связали высокий рейтинг Сунака с масштабным пакетом мер по помощи экономике, который он анонсировал на прошлой неделе.

Меры британского правительства по введению карантина поддержали 93% респондентов. В общей сложности 66% опрошенных британцев сказали, что не испытывают серьезных трудностей в условиях карантина, 29% признались, что следовать инструкциям им будет сложно, остальные затруднились с ответом.

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Франция, Италия, США полагаются на лидеров

Введение жестких карантинных мер подняло рейтинги не только Джонсону, но и другим лидерам Старого Света. Согласно опубликованному 20 марта опросу, рейтинг одобрения президента Франции Эмманюэля Макрона составил 52%, что стало наивысшим для него показателем с 2018 года. Опрос был проведен после того, как Макрон выступил с обращением, в котором анонсировал экстренные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

В Италии правительство Джузеппе Конте также установило десятилетний рекорд по уровню доверия, показало исследование Demos для газеты Repubblica, обнародованное 20 марта. 71% респондентов положительно оценили действия правительства. К такому уровню положительной оценки в последние годы приближался только сам Конте в сентябре 2018 года (его положительно оценивали 62%) и премьер Маттео Ренци в 2014 году (положительно оценивался 69% опрошенных).

Аналогичная ситуация и в Америке — рейтинг президента США Дональда Трампа растет. Опубликованный 20 марта опрос ABC News/Ipsos, показал, что 55% респондентов одобряют то, как президент Трамп справляется с кризисом в здравоохранении, неделей ранее этот показатель был 43%.

Политика
Трамп заявил о планах отменить введенные из-за коронавируса ограничения

Сплоченность граждан вокруг готовых на решительные меры лидеров во времена кризисов — явление объяснимое и прогнозируемое, сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов: «Чем более жесткие и решительные меры принимают политики, тем выше их шансы повысить популярность и создать себе имидж защитников общества». Однако в долгосрочной перспективе тренд вряд ли окажется устойчивым, полагает эксперт. «Несложно представить ситуацию, в которой спустя некоторое время людям надоест сидеть в изоляции, а экономическое последствия карантина более очевидно скажутся на повседневной жизни, и тогда запас прочности лидеров начнет иссякать», — сказал эксперт. По мнению Кортунова, политики должны грамотно распорядиться тем кредитом доверия, который им предоставили рядовые избиратели. «Если динамику заболеваний не удастся значительно замедлить к концу лета, то политические лидеры столкнуться с недовольством населения и призывами к пересмотру курса на изоляцию», — отметил он.

Что COVID-19 означает для европейских экономик

Из-за коронавируса ВВП еврозоны в первом квартале этого года может сократиться на 0,9% по сравнению с последним кварталом 2019 года, следует из обзора банка Barclays (имеется в распоряжении РБК). «Степень падения активности компаний в зоне евро беспрецедентна», — указали в своем обзоре инвестиционные аналитики. В целом же ВВП еврозоны в 2020 году может сократиться на 6% в годовом выражении, следует из подсчетов базирующегося в Британии Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research). Консалтинговая компания KPMG оценивает вероятные потери ВВП Британии по итогам 2020 года в 2,6% при благоприятном сценарии, в 5,4% — при пессимистичном.

Автор: Евгений Пудовкин.
При участии: Полина Химшиашвили.
Теги: Борис Джонсон , Великобритания , карантин , коронавирус , рейтинг одобрения
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