Рейтинг Макрона вырос до максимума за два года после обращения о вирусе

Впервые с 2018 президента Франции поддержали 52% опрошенного населения после того, как он выступил с обращением из-за пандемии коронавируса.

Эмманюэль Макрон (Фото: Haim Tzach / Getty Images)

Рейтинг доверия французов к президенту Эмманюэлю Макрону вырос на 13% по сравнению с прошлым месяцем после того, как он обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра Harris Interactive для телеканала LCI, который проводился с 17 по 19 марта. В исследовании участвовали 917 человек.

Сейчас Макрону доверяет больше половины французов (52%), согласно опросу. Таким образом его рейтинг достиг самых высоких показателей за два года (в августе 2018-го его поддерживали лишь 34% французов).

Доверие к премьер-министру Франции Эдуарду Филиппу, который также выступал перед нацией в связи с коронавирусом, выросло — на 10% (в общей сумме его поддерживают 48%). Согласно опросу, 76% респондентов заявили, что считают убедительными выступления, при том что французы часто выступают против властей.

Помимо этого, на 26 баллов улучшился и рейтинг министра здравоохранения Оливье Верана. Теперь его поддерживают 48% опрошенных.