Трамп заявил о планах отменить введенные из-за коронавируса ограничения

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп в рамках брифинга в Белом доме заявил, что решение о том, когда будет возобновлена работа предприятий в условиях вспышки нового коронавируса, власти страны примут в начале следующей недели. Об этом сообщает Bloomberg.

«Америка вновь и скоро будет открыта для бизнеса. Очень скоро. Намного раньше, чем через три или четыре месяца», — заявил он.

По его словам, в понедельник, 30 марта, администрация США примет решение относительного того, каким путем страна будет идти дальше. «По сути, мы говорим об открытии нашей страны, потому что мы практически остановились (в экономическом плане. — РБК), чтобы избавиться от этого невидимого врага», — сказал Трамп.

Как отметил глава государства, он вместе со своей командой рассматривает варианты, которые позволят разрешить частному сектору «осторожно возобновить» свою деятельность в условиях пандемии. «Наша страна была создана не для того, чтобы быть закрытой», — заключил он.

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