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Газета
Карантин с бюджетным управлением
Газета № 032 (3199) (1903)
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Карантин с бюджетным управлением
Эксперты оценили запас прочности российской экономики
Россия подошла к вызванному коронавирусом кризису в хорошей форме и с резервами, покрывающими дефицит бюджета в течение пяти лет, подсчитали экономисты. При негативном сценарии инфляция может вырасти до 7,5%, а ВВП упасть на 0,8%
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 не принесет России таких масштабных экономических потерь, которые угрожают другим странам. Резервов, накопленных в суверенном Фонде национального благосостояния (ФНБ), хватит для покрытия расходов бюджета на пять лет даже при нефти $20 за баррель. К такому выводу пришли аналитики «Ренессанс Капитала», представившие в среду, 18 марта, отчет о влиянии пандемии на российскую экономику.

Базовый прогноз «Ренессанс Капитала» предполагает среднегодовую цену на нефть марки Brent в 2020 году на уровне $42,5 за баррель. При таких условиях рост ВВП составит 1,5%. Нулевого роста аналитики ожидают при цене на нефть $25, при $20 за баррель они прогнозируют замедление экономики на 0,8%. 18 марта цена на Brent опустилась ниже $27 за баррель впервые с 2003 года.

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Как пояснила журналистам экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, есть четыре причины полагать, что Россия может пройти кризис, вызванный падением цен на нефть и коронавирусной эпидемией, лучше, чем многие другие страны.

  • Россия имеет шансы избежать полномасштабной эпидемии за счет принимаемых карантинных мер.
  • Текущий шок менее чувствителен для России, чем для многих экономик с другой структурой.
  • Реакция со стороны властей в части фискальных и денежно-кредитных мер будет отличаться от предыдущих кризисов. Экономисты ожидают более поддерживающую политику, которая положительно скажется на перспективах роста.
  • Плавающий курс рубля должен будет сгладить влияние внешнего шока на экономику. Предыдущий кризис 2014 года с девальвацией рубля происходил в условиях перехода ЦБ от политики валютного коридора к таргетированию инфляции.

Управляемый карантин

«Ренессанс Капитал» исходит в своих прогнозах из ситуации «управляемого карантина», при котором ограничены многие активности, но не полностью прекращается жизнь всех российских городов и эта ситуация не продолжается более двух месяцев. Это не итальянский сценарий локдауна, отметила Донец.

По ее словам, медицинский контроль за прибывшими из стран со вспышкой коронавируса строгий, медицинские службы мобилизованы, тестирование проходит достаточно эффективно. Наконец, решение о закрытии школ было принято в России гораздо раньше, чем в других странах. «Мы уже идем на несколько шагов впереди Европы», — считает она.

По распоряжению Минпросвещения с 23 марта до 12 апреля во всех российских школах объявлены каникулы. За последние сутки в России были выявлены еще 33 заболевших коронавирусной инфекцией, таким образом, количество зараженных в стране увеличилось до 147.

Туризм и сфера услуг не ударят по ВВП

Россия очень чувствительна к сырьевому шоку, поскольку доля сырья в экспорте превышает 80%, напоминает Донец. Как заявил 18 марта министр финансов Антон Силуанов, при текущих ценах на нефть объемы поступлений нефтегазовых доходов в бюджет упадут почти на 3 трлн руб. по сравнению с плановыми значениями. Бюджет 2020 года из-за обвала котировок будет дефицитным, предупредил он.

Но Россия гораздо менее чувствительна к другим эффектам вызванного пандемией кризиса, указывает Донец. «Чистые расходы России на международный туризм составляют порядка 1,5% ВВП в год. Это значит, что, если россияне останутся дома, несмотря на сокращение внешнего турпотока, мы сможем сэкономить 1,5% ВВП. Это достаточно существенная сумма», — сказала она, заметив, что только 28% населения России имеют загранпаспорта.

Доля секторов, которые входят в сферу услуг, составляет лишь 10% в потребительской корзине, их вклад в ВВП — менее 2%, в кредитном портфеле банковского сектора они занимают около 1%. «По занятости эти секторы являются достаточно небольшими, если сравнивать Россию с европейскими странами или некоторыми странами на постсоветском пространстве, например Грузией», — указала Донец.

Однако, по словам Силуанова, из-за коронавируса в России «сжимаются целые сектора экономики»: трудности возникли не только у туристической отрасли и авиакомпаний, но и у малого бизнеса и других сфер. Накануне правительство и Центробанк объявили о пакете мер, направленных на минимизацию последствий пандемии коронавируса для экономики и населения.

Резервы ФНБ на пять лет

К текущей турбулентности российская экономика подошла в более устойчивой форме, чем в кризисы 2008 и 2014 годов. «Бюджет стартует с существенного профицита (1,8% ВВП в 2019 году. — РБК), средств, накопленных в ФНБ, хватает для покрытия дополнительных расходов бюджета без драматической консолидации как минимум на пять лет, даже если нефть упадет до $20 за баррель», — утверждает Донец.

Минфин ранее заявил, что Россия с помощью имеющихся резервов, в том числе ликвидных средств ФНБ, сможет покрыть дефицит бюджета. По данным министерства, при цене на нефть $25–30 за баррель средств хватит для покрытия выпадающих доходов на протяжении шести-десяти лет.

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«Минфин уже объявил, что максимально будет избегать сокращения расходов относительно запланированных ранее, в том числе дополнительных, которые были предусмотрены январскими изменениями (социальные инициативы Путина из послания Федеральному собранию. — РБК). Это будет поддержано реализацией сделки по Сбербанку и тем, что дополнительно 1% ВВП будет перечислен в ФНБ из резервов прошлых лет», — отметила Донец.

Средств ФНБ хватит для покрытия выпадающих доходов от снижения цен на нефть на протяжении более пяти лет, утверждает главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. Особенность налогообложения нефтеперерабатывающего сектора позволяет бюджету рассчитывать на дополнительные поступления от нефтяных компаний при падении цены Urals ниже $55 за баррель (из-за действующего демпфера), напомнил он. По оценкам аналитиков Газпромбанка, при среднегодовой цене на нефть Urals $33,5 за баррель компании перечислят демпферные выплаты в объеме 0,7 трлн руб., что окажет значимую поддержку бюджету в условиях низких цен на нефть. С учетом демпфера дефицит бюджета составит 0,8 трлн руб., без него — 1,4 трлн руб.

Разгон инфляции

В базовом сценарии «Ренессанс Капитал» прогнозирует годовую инфляцию в этом году на уровне 5%. Но если цена нефти опустится до $25 за баррель, инфляция на конец года может достичь 6,9%. В наихудшем варианте с ценами на нефть на уровне $20 потребительские цены могут вырасти на 7,5%.

По словам Донец, пустые полки магазинов, которые наблюдаются сейчас, могут свидетельствовать о потенциальном росте цен: «Панический спрос может сказаться проинфляционно». «С другой стороны, скорее всего, товары, пользующиеся наибольшим спросом, будут находиться под пристальным вниманием, и, я думаю, ни компании-производители, ни ретейлеры не захотят агрессивно играть против потребителя, понимая последствия для своей репутации и имиджа», — заметила она.

В условиях коронавирусной пандемии в России, как и во многих других странах, вырос спрос на некоторые медицинские изделия, продукты и товары первой необходимости. Президент Владимир Путин на совещании с правительством указал на необходимость выверенных шагов по бесперебойному снабжению населения продуктами питания и товарами первой необходимости.

Минэкономразвития ранее прогнозировало инфляцию по итогам 2020 года на уровне 3%. В феврале годовая инфляция составила 2,3%, она может ускориться раньше ожидаемого из-за ослабления рубля, предупреждало ведомство.

Автор: Анна Гальчева.
Теги: коронавирус , инфляция , ФНБ
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