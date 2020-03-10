Минэкономики не исключило ускорения инфляции из-за ослабления рубля

В феврале, до обвала нефтяных цен, инфляция в России составила 2,3%. По итогам года Минэкономики ожидало роста цен на 3%. Но экономисты считают, что из-за падения цен на нефть и коронавируса инфляция составит в этом году до 4,5%

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Минэкономразвития не исключает, что из-за ослабления рубля потребительские цены начнут расти раньше, чем прогнозировалось, то есть в ближайшие месяцы. Об этом говорится в опубликованном 10 марта обзоре ведомства «Картина инфляции. Март 2020».

В феврале инфляция в России замедлилась до 2,3% в годовом выражении. По итогам января она была чуть выше — 2,4%.

В месячном выражении потребительские цены выросли в феврале на 0,3%, в январе — на 0,4%. В марте Минэкономразвития ожидает месячную инфляцию на уровне 0,3–0,4%, что соответствует диапазону 2,3–2,4% в годовом выражении.

«Таким образом, с учетом наблюдаемой волатильности на валютном рынке ускорение годовой инфляции c текущих низких уровней может начаться раньше, чем предполагалось», — говорится в обзоре Минэкономразвития. Ведомство, впрочем, не уточняет, когда начнется рост цен и какого уровня может достигнуть инфляция.

В январе Минэкономразвития подготовило обновленный вариант прогноза социально-экономического развития России на ближайшие годы. В нем говорилось, что в первой половине 2020 года инфляция продолжит замедляться: в июне-июле она должна опуститься до 2,2–2,3% год к году. В дальнейшем ожидалось восстановление темпов роста потребительских цен. В связи с этим Минэкономики прогнозировало инфляцию на конец 2020 года на уровне 3%.