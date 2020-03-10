Минэкономики не исключило ускорения инфляции из-за ослабления рубля

Обвал котировок и ослабление рубля
Члены заседания ОПЕК, в котором участвовали также представители стран ОПЕК+ (Россия, Казахстан и Азербайджан), 6 марта не смогли прийти к единому решению о дополнительном сокращении добычи нефти из-за коронавируса. На фоне сообщений о распаде соглашения и возможном увеличении добычи Саудовской Аравией цены на нефть обрушились. Стоимость североморской нефти Brent, в частности, упала почти до $31 за барр. (сейчас фьючерсы на Brent немного восстановились и торгуются на уровне $37).
После этого подскочили курсы доллара и евро к рублю. По состоянию на 14:08 мск курс доллара на Мосбирже составляет 71,20 руб., евро — 80,88.
Из-за скачков на мировых площадках Центробанк временно отказался от закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила и начал ее продажу.
Как сильно могут вырасти цены
Ослабление рубля с начала года составило сейчас примерно 15%. По оценкам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, это может дать дополнительный инфляционный эффект на уровне 0,5–0,7 п.п. Соответственно, прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2020 году может ухудшиться до 3,5–3,7%.
Долгин, впрочем, считает прогноз министерства слишком оптимистичным. «До всех этих событий я ожидал ускорения инфляции до 3,5–4%», — заметил он, сообщив, что теперь инфляция может составить 4,0–4,2% по итогам года.
Центробанк таргетирует инфляцию на уровне 4%. В случае роста инфляции выше целевого показателя регулятор может принять решение повысить ключевую ставку, которую до этого он снижал шесть раз подряд (сейчас составляет 6%). Однако пока с повышением ставки регулятору спешить не стоит, отмечал ранее директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов, поскольку сейчас другая ситуация, нежели в 2014 году, во время предыдущего обвала цен на нефть, — резервы больше, введено инфляционное таргетирование. Ослабление рубля даже ставит ЦБ в более комфортные условия, поскольку помогает вернуть инфляцию к ориентиру 4%, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
По словам экономиста по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софьи Донец, при сохранении цен на нефть и курса рубля на текущих уровнях инфляция может превысить 2,5% в апреле и 4,5% во второй половине года.
По мнению главного экономиста БКС Владимира Тихомирова, из-за коронавируса и обвала цен на нефть инфляция в России может составить 4,3% по итогам года. Но подавленный внутренний спрос будет сдерживать рост индекса потребительских цен, что приведет к смещению приоритетов: антикризисные меры придут на смену инициативам, направленным на ускорение роста, отмечает Тихомиров. «Таким образом, в сфере денежно-кредитной политики Россия может прибегнуть к повышению ставок и потенциальным валютным интервенциям», — не исключает экономист.
Тихомиров, однако, отметил, что построение макроэкономических прогнозов в текущих условиях — непростая задача. «Очевидно, что низкие цены на нефть и слабый рубль будут влиять на будущую динамику экономических показателей, однако многое также будет зависеть от того, как долго продлится нефтяной кризис и какие шаги предпримут власти для его преодоления», — сказал он. Эксперт призывает не забывать, что кризис разворачивается в условиях распространения эпидемии COVID-19. «Вполне возможно, что последнее может оказаться гораздо более серьезным фактором для российской экономики, чем падение цен на нефть», — предположил он.