Белоусов заявил о готовности властей ограничить экспорт продовольствия

Во вторник глава правительства Михаил Мишустин заверил Путина, что с продуктами в стране проблем нет, но россияне, опасаясь распространения коронавируса, покупают их много

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Власти России готовы ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, отметив в то же время, что сейчас необходимости в такой мере нет.

«Готовы ввести ограничение на экспорт продовольственных товаров первой необходимости, если запасов будет не хватать и такая потребность возникнет для обеспечения потребности внутреннего рынка, но сегодня, за исключением очень ограниченного числа позиций, практически такой необходимости мы не видим», — сказал Белоусов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

В ходе совещания Путин указал на необходимость «выверенных шагов» по бесперебойному снабжению населения продуктами питания и товарами первой необходимости.

«Надо действовать на опережение, смотреть, как может развиваться ситуация, заранее готовить шаги, соответствующие меры и вводить их по мере необходимости», — добавил президент, говоря о том, что проблема, связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не обошла и России, так как «вирусы никогда не имели никаких государственных границ».