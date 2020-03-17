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Пандемия коронавируса ,  
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Белоусов заявил о готовности властей ограничить экспорт продовольствия

Во вторник глава правительства Михаил Мишустин заверил Путина, что с продуктами в стране проблем нет, но россияне, опасаясь распространения коронавируса, покупают их много
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти России готовы ограничить поставки продуктов первой необходимости за границу, если их не будет хватать жителям страны. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, отметив в то же время, что сейчас необходимости в такой мере нет.

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«Готовы ввести ограничение на экспорт продовольственных товаров первой необходимости, если запасов будет не хватать и такая потребность возникнет для обеспечения потребности внутреннего рынка, но сегодня, за исключением очень ограниченного числа позиций, практически такой необходимости мы не видим», — сказал Белоусов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

В ходе совещания Путин указал на необходимость «выверенных шагов» по бесперебойному снабжению населения продуктами питания и товарами первой необходимости.

«Надо действовать на опережение, смотреть, как может развиваться ситуация, заранее готовить шаги, соответствующие меры и вводить их по мере необходимости», — добавил президент, говоря о том, что проблема, связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, не обошла и России, так как «вирусы никогда не имели никаких государственных границ».

В условиях коронавирусной пандемии в России, как и во многих других странах, вырос спрос на некоторые медицинские изделия, продукты и товары первой необходимости. В начале марта властям даже пришлось ввести временный запрет на экспорт медицинских масок, дезинфицирующих средств, хирургических перчаток и так далее.

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«Сложилась нездоровая ситуация, связанная с тем, что в аптеках скупаются спекулянтами медицинские изделия, в том числе маски, которые затем вывозятся за рубеж», — объяснил введение запрета глава Минпромторга Денис Мантуров.

17 марта глава правительства России Михаил Мишустин сообщил Путину, что россияне «закупают много продуктов», хотя «никаких проблем нет». «Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — ответил Путин.

В тот же день на заседании коллегии Генпрокуратуры президент указал на необходимость вместе с Федеральной антимонопольной службой продолжить работу «по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Андрей Белоусов, продукты
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