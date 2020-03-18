Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике развивается «не лучшим образом». Для компенсации потерь бюджета придется использовать средства Фонда национального благосостояния

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 стало для экономики России даже более серьезным фактором риска, чем падение мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства, передает корреспондент РБК.

«Сейчас добавился гораздо более серьезный фактор — коронавирусный. Даже дело не в вирусе, а дело в том, что сокращаются, сжимаются целые сектора экономики», — сказал министр.

По словам Силуанова, трудности возникли не только у турбизнеса или авиакомпаний, переживающих нелегкие времена в связи с закрытием многими странами своих границ и ограничениями авиасообщения. В тяжелую ситуацию вслед за ними попал малый бизнес и другие сектора экономики.

«За этим следует по нарастающей целый ряд других секторов: мы видим, что сокращается объем покупок дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей», — пояснил глава Минфина.