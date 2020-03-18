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Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике развивается «не лучшим образом». Для компенсации потерь бюджета придется использовать средства Фонда национального благосостояния
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Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 стало для экономики России даже более серьезным фактором риска, чем падение мировых цен на нефть. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства, передает корреспондент РБК.

«Сейчас добавился гораздо более серьезный фактор — коронавирусный. Даже дело не в вирусе, а дело в том, что сокращаются, сжимаются целые сектора экономики», — сказал министр.

По словам Силуанова, трудности возникли не только у турбизнеса или авиакомпаний, переживающих нелегкие времена в связи с закрытием многими странами своих границ и ограничениями авиасообщения. В тяжелую ситуацию вслед за ними попал малый бизнес и другие сектора экономики.

«За этим следует по нарастающей целый ряд других секторов: мы видим, что сокращается объем покупок дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей», — пояснил глава Минфина.

Что будет с рублем и экономикой России из-за обвала цен на нефть
Экономика

Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.

«Безусловно, это коснется и бюджета, мы делали оценки: только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 трлн руб. снижает нам объемы поступлений нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми значениями. Напомню, что общий объем федерального бюджета — около 20 трлн руб., поэтому, конечно, в этом году мы перейдем на дефицитный бюджет, нам придется задействовать средства нашего резерва — Фонда национального благосостояния», — предупредил Силуанов.

Силуанов оценил дефицит бюджета при упавших ценах на нефть
Экономика

9 марта, после провала переговоров стран ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими странами (ОПЕК+) о новом сокращении объемов добычи сырья, мировые цены на нефть резко упали. Стоимость барреля нефти марки Brent в этот день рухнула на 24,1%, а уже 16 марта впервые с февраля 2016 года опустилась ниже $30. Менее чем за две недели цена барреля Brent упала более чем на треть, а за два месяца — более чем вдвое (8 января было почти $72).

В связи с падением цены нефти ниже цены отсечения ($42,4 за баррель) ЦБ 9 марта решил временно прекратить покупки валюты, осуществляемые в интересах Минфина. Более того, выполняя поручение Минфина, ЦБ начал продавать валюту из ФНБ, в первые дни объем продаж составлял 3,6–3,7 млрд руб. в день, однако затем вырос до 5,5 млрд руб.

18 марта стоимость барреля Brent вплотную приблизилась к отметке $28 за баррель, на минимуме стоимость нефти этой марки составила $28,06.
 

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: Антон Силуанов, коронавирус
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