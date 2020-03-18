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Газета
Магазины запросили льготный ассортимент
Газета № 031 (3198) (1803)
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Магазины запросили льготный ассортимент
Игроки рынка продовольственной розницы направили в Минпромторг предложения по поддержке отрасли
Продовольственные ретейлеры подготовили список предложений по бесперебойному обеспечению магазинов продуктами на фоне почти ажиотажного спроса. Они направлены в Минпромторг, который ранее запрашивал сети о необходимых мерах
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Игроки российского рынка продовольственной розницы сформулировали свои предложения, как обеспечить бесперебойную работу ретейла по всей стране при увеличенном спросе в связи с пандемией коронавируса. Список выработанных ими мер был в рабочем порядке передан в Министерство промышленности и торговли, сообщил РБК председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.

Ассоциация представляет интересы крупнейших российских розничных компаний, работающих в продовольственном и непродовольственном сегментах потребительского рынка. В обсуждении необходимых мер приняли участие крупнейшие игроки, подтвердили РБК источники на рынке продуктовой розницы.

Представленные ассоциацией предложения были сформированы по просьбе министра промышленности и торговли Дениса Мантурова по итогам совещания, прошедшего в его министерстве 15 марта.

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О чем попросили ретейлеры

  • Отсрочка от уплаты налогов по НДС. Ретейлерам нужны оборотные средства, чтобы финансировать все мероприятия по обеспечению санитарной безопасности, а также для закупки большего количества продукции.
  • Отказ от контрольных мероприятий в торговых залах, кроме тех, что проводит Роспотребнадзор. Сети принимают все меры для обеспечения безопасности продукции и потребителей, находящихся в магазинах, но предметов контроля много, некоторые из них сейчас могут быть избыточными.
  • Разрешение погрузочно-разгрузочных работ в ночное время, поскольку небольшие магазины ограничены в площадях и их необходимо снабжать в ежедневном режиме.
  • Облегчение процесса разгрузки в магазинах и требований к выкладке на прилавки. Разрешение для магазинов во всех регионах выкладывать часть продукции на палетах.
  • Облегчение правил парковки автомобилей, чтобы грузовики могли свободно подъезжать к ТЦ. А также отмена контроля осевой нагрузки и обеспечения пропусками грузового транспорта.
  • Оперативность при оформлении необходимой документации, в том числе таможенной очистки продукции.
  • Помощь в реализации мер, предписанных Роспотребнадзором: необходимо обеспечить комплектами защиты для принимающих грузы, а также масками и дезинфицирующими средствами, мобильными пунктами дезинфекции, тестирование сотрудников на коронавирус.

РБК обратился за комментариями в Минпромторг и Федеральную таможенную службу.

Со всеми надзорными и исполнительными органами у ретейлеров налажена прямая коммуникация, бизнес быстро получает отклик, сказал Беляков. Необходимые меры, касающиеся логистических процессов, частично уже осуществляются властями в рамках объявленных в понедельник мероприятий для борьбы с распространением коронавируса.

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Эти меры помогут обеспечить бесперебойные поставки в региональные распределительные центры торговых сетей и оттуда в магазины, сообщил представить X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», онлайн-магазин Perekrestok.ru). «Мы заранее сделали дополнительные запасы, товаров на складах достаточно, цены стабильны. Поэтому логистика сейчас — это главный фактор, влияющий на то, чтобы полки магазинов оставались полными даже с учетом повышенного спроса», — говорит собеседник РБК.

Как сейчас работают сети

Примерно с середины прошлой недели традиционные и онлайн-ретейлеры работают в ситуации повышенного спроса. По данным коммерческого директора «Утконос Онлайн» Михаила Толоконникова, на прошлой неделе сильный скачок спроса был на товары из категорий «бакалея», «консервированные продукты» и «личная гигиена».

В штучном выражении бакалеи было заказано на 171% больше, чем неделей ранее, а товаров личной гигиены — на 158%. Наибольший прирост у онлайн-ретейлера показала консервированная продукция — за неделю 214%, а год к году — 432%. Уверенный рост показывает категория «Детское питание»: на прошлой неделе его заказывали на 84% больше, чем в первую неделю марта.

Аналитики ИТ-компании «Эвотор» сообщили, что в минувшие выходные москвичи и петербуржцы предпочитали пополнять запасы в гипермаркетах и онлайн. В результате продажи магазинов малого бизнеса упали: так, оборот московских супер- и мини-маркетов уменьшился на 10% в минувшие выходные по сравнению с непраздничными выходными 29 февраля — 1 марта. А в Санкт-Петербурге магазины «у дома» заработали в минувшие выходные в среднем на 15% меньше.

Средний оборот московских алкомаркетов снизился на 3%, петербургских — вырос на 25%.

Ранее сервис доставки Delivery Club сообщил, что спрос на доставку продуктов по итогам прошедших выходных вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущими выходными, когда в России отмечали Международный женский день.

Продовольственный ретейл обеспечивает бесперебойные поставки продукции на склады и в магазины. «У потребителей будет все разнообразие выбора: как магазинов, так и продукции и объемов товаров, поводов для ажиотажного спроса нет», — утверждает Беляков.

Автор: Анна Левинская.
Теги: ретейл , X5 Retail Group , Минпромторг
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