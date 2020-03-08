Онлайн-магазины сообщили о повышении спроса на консервы и бытовую химию

Продажи нескоропортящихся продуктов выросли в магазинах «Утконос», Wildberries и на маркетплейсе goods.ru. Wildberries не связывает повышенный спрос на эти товары с коронавирусом. Ретейлеры резкого роста продаж не зафиксировали

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В феврале среди россиян резко увеличился спрос на продукты с длительными сроками хранения, а также бытовую химию, мыло и средства личной гигиены. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей и сотрудников торговых сетей и производителей продовольствия и бытовой химии. По мнению опрошенных газетой экспертов, основная причина — боязнь распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как рассказали изданию представители онлайн-магазина «Утконос» и маркетплейса goods.ru, за последние две недели февраля продажи выросли в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в «Утконосе» продажи консервов выросли на 67%, бакалеи — на 55%, напитков — на 25%. На goods.ru купили почти в четыре раза больше нескоропортящихся продуктов, а бытовой химии — в пять раз.

На Wildberries, помимо роста продаж нескоропортящихся товаров, зафиксировали и высокий спрос на средства для мытья посуды, для стирки и хозяйственного мыла, а также предметы личной гигиены. Так, по сравнению с прошлым годом продажи туалетной бумаги выросли на 175%, влажных салфеток — на 241%, обычных — на 185%. При этом представитель площадки считает, что рост спроса связан не с коронавирусом, а расширением ассортимента.

При этом ретейлеры X5 Retail Group, «Магнита» и «Ленты» отрицают резкий рост продаж нескоропортящихся товаров в своих магазинах, пишет газета. Они связывают увеличение спроса на ряд товаров с праздниками: Масленицей, 8 марта и 23 февраля.