Delivery Club сообщил о превысившем показатели 8 марта спросе на продукты

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Сервис Delivery Club сообщил, что спрос на доставку продуктов по итогам прошедших выходных вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущими выходными, когда в России отмечали Международный женский день. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«По итогам прошедших выходных мы можем говорить об ускорении роста спроса на доставку продуктов. Количество заказов увеличилось на 22% по сравнению с предыдущими выходными, на 15% вырос средний чек. Показательно, что это происходит на фоне высокой базы — неделю назад отмечался Международный женский день», — говорится в сообщении.

По данным сервиса, в большей степени на рост количества заказов оказали влияние не те покупатели, которые решили «позаботиться о «запасах», а те, которые предпочли онлайн-заказ обычному походу в магазин. При этом Delivery Club отметил повышение спроса на продукты длительного хранения — крупы, макаронные изделия, консервы.

«Для рынка доставки готовой еды в России более показательной будет текущая неделя. Введение дополнительных профилактических мер, включая возможный переход на удаленный режим учебных заведений и крупных компаний, может ускорить и рост количества заказов из ресторанов», — отмечается в сообщении.