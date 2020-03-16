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Delivery Club сообщил о превысившем показатели 8 марта спросе на продукты

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Сервис Delivery Club сообщил, что спрос на доставку продуктов по итогам прошедших выходных вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущими выходными, когда в России отмечали Международный женский день. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«По итогам прошедших выходных мы можем говорить об ускорении роста спроса на доставку продуктов. Количество заказов увеличилось на 22% по сравнению с предыдущими выходными, на 15% вырос средний чек. Показательно, что это происходит на фоне высокой базы — неделю назад отмечался Международный женский день», — говорится в сообщении.

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По данным сервиса, в большей степени на рост количества заказов оказали влияние не те покупатели, которые решили «позаботиться о «запасах», а те, которые предпочли онлайн-заказ обычному походу в магазин. При этом Delivery Club отметил повышение спроса на продукты длительного хранения — крупы, макаронные изделия, консервы.

«Для рынка доставки готовой еды в России более показательной будет текущая неделя. Введение дополнительных профилактических мер, включая возможный переход на удаленный режим учебных заведений и крупных компаний, может ускорить и рост количества заказов из ресторанов», — отмечается в сообщении.

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15 марта сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, включая крупы и консервы. Так, сервис «СберМаркет» заявил, что количество заказов 13 и 14 марта выросло на 104% в целом по стране по сравнению с 11 марта. Об увеличении спроса на доставку продуктов сообщил и сервис «Утконос».

В продуктовой компании X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель») также подтвердили, что в некоторых магазинах наблюдается «повышенный спрос на отдельные товары». Представитель сети «Магнит» сообщил, что рост спроса на продукты питания длительного хранения есть, но ажиотажа и нехватки товаров не наблюдается.

Теги: еда, доставка еды, коронавирус, Delivery Club
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