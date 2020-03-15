Минпромторг объяснил «локально пустые полки» в магазинах

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Если в отдельных магазинах «локально обнаружится пустая полка», то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщили РБК в Минпромторге.

«Выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время», — сказали в Министерстве.

В министерстве также сообщили РБК, что торговые сети «заранее начали создавать товарный запас» и увеличивать заказы у поставщиков. В ведомстве подчеркнули, что мониторят ситуацию на потребительском рынке совместно с региональными властями и торговыми сетями.

Ранее сервисы по доставке продуктов сообщали РБК о том, что срок доставки увеличился из-за выросшего количества заказов и повышенного спроса на продукты. Так, в сервисе «СберМаркет» 13 и 14 марта зафиксировали рост заказов на 104% по сравнению с 11 марта. В компании связали это с традиционно высоким количеством заказов в выходные и с текущей ситуацией.