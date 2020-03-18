Авиаперевозчики приоткрыли Россию

Билетные сервисы зафиксировали снижение цен на внутренние перелеты

Билетные агентства зафиксировали снижение цен на перелеты внутри России на фоне мер по сдерживанию распространения коронавируса и ограничения рейсов за рубеж. Но подешевели авиабилеты незначительно и не по всем направлениям

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Стоимость билетов на внутренних направлениях по России после ограничения иностранных полетов снижается, отмечают аналитики билетных агентств Biletix.ru и OneTwoTrip, которые провели подсчеты для РБК.

Сейчас в России из-за рисков распространения эпидемии коронавируса действуют ограничения на полеты в Китай, Южную Корею, Иран, а также во все страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию. Кроме того, Узбекистан отменил все международные рейсы, Австрия и Армения прекратили авиасообщение с Россией.

Насколько подешевели билеты

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали стоимость билетов туда-обратно по России в период с 16 января по 16 февраля и с 16 февраля по 16 марта. «По популярным направлениям значительных изменений средней стоимости авиабилетов не наблюдается. Авиабилеты в некоторые города, наоборот, можно купить дешевле, чем месяц назад: средняя стоимость билетов из регионов в Москву снизилась на 3,2% (с 15,4 тыс. до 14,9 тыс. руб.), в Екатеринбург — на 3,5% (с 14,4 тыс. до 13,9 тыс. руб.), в Самару — на 2,4% (с 12,4 тыс. до 12,1 тыс. руб.)», — сообщили РБК в пресс-службе агентства.

По данным OneTwoTrip, подорожали билеты в Сочи — на 3,4% (с 11,9 тыс. до 12,3 тыс. руб.), в Симферополь — на 5,4% (с 14,7 тыс. до 15,5 тыс. руб.) и еще в несколько городов. Стоимость перелетов в Санкт-Петербург, Краснодар и Махачкалу не изменилась.

Средняя стоимость билетов по всем внутрироссийским направлениям снизилась на 12%, подсчитали аналитики Biletix.ru. В 2020 году средние цены на перелеты с 1 по 16 февраля составили 6,833 тыс. руб., в период 1–16 марта — 6,045 тыс. руб.

Утром во вторник, 17 марта, глава Росавиации — первый заместитель министра транспорта Александр Нерадько предупредил о риске банкротства авиакомпаний из-за снижения доходов в связи с закрытием международных маршрутов и ростом валютных расходов из-за падения курса рубля. Сейчас, по словам источника РБК, близкого к Росавиации, важно реализовать меры по поддержанию внутренних перелетов, убытки от которых всегда частично компенсировались именно доходами от международных рейсов.

О том, что для выхода из кризиса авиакомпании могут перенаправлять освободившиеся самолеты на внутренние рейсы, сказала Forbes председатель совета директоров S7 Татьяна Филева. «Но нельзя сказать, что у нас есть выверенный план. Я думаю, его сейчас нет ни у одной авиакомпании. Все следят за действиями друг друга и стараются оперативно реагировать», — отметила она.

Будут ли компенсации для авиакомпаний

Пока в правительстве и в Минтрансе не объявляли о каких-либо компенсациях авиаперевозчикам после введения новых ограничений на иностранные полеты. Министерство транспорта предлагало компенсации в начале февраля только за приостановку полетов в Китай в размере 1,6 млрд руб., но даже эти деньги авиакомпании пока не получили.

Как сообщали источники РБК в пятницу, ограничения на полеты только в Китай, Италию, Францию, Испанию и Германию обойдутся российским авиакомпаниям в 70–100 млрд руб. «Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится и до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются цифры свыше 100 млрд руб.», — сказал во вторник Нерадько. По оценке экспертов консалтинговой компании Bain & Company, потери российских авиакомпаний из-за закрытия всего международного сообщения могут составить к осени 2020 года 360 млрд руб.

По словам Нерадько, среди мер, которые рассматривает правительство, — договоренность с лизингодателями о снижении ставок, продление нулевого НДС на рейсах в обход Москвы, а также прямая финансовая помощь.

16 марта глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании за исключением «Аэрофлота») Владимир Тасун направил письмо министру транспорта Евгению Дитриху, в котором говорится, что от переговоров с лизинговыми компаниями из-за общего экономического спада не стоит ожидать «значительных уступок». Тасун предложил обнулить с 1 июня НДС на полеты через Москву, что позволит сэкономить авиакомпаниям до 36 млрд руб., а также увеличивать финансирование госсубсидий на региональные перевозки.

О необходимости такой меры ранее говорил РБК президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. По его словам, это поможет вернуть отрасли 3–4 п.п. маржи и сохранить авиасообщение в стране. «Убытки неизбежны, и сейчас главное — не заниматься их подсчетом, а успеть принять меры, которые смягчат удар и спасут отрасль», — передавал он через пресс-службу.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.