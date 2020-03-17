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Пандемия коронавируса ,  
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Авиакомпании предложили обнулить НДС на полеты через Москву

Авиакомпании предложили обнулить НДС на полеты через Москву, а также направлять больше бюджетных денег на субсидии для региональных полетов. Это поможет избежать банкротств на фоне пандемии коронавируса
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет все крупнейшие российские авиакомпании за исключением «Аэрофлота») Владимир Тасун предложил министру транспорта Евгению Дитриху обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) на полеты через аэропорты Москвы (Шереметьево, Внуково, Домодедово) и Московской области (Жуковский) с 1 июня. Об этом говорится в его письме министру, направленном в понедельник, 16 марта.

Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель ассоциации. РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Сейчас ставка НДС на полеты через столицу составляет 10% (на всех других региональных направлениях с 2019 года ставка нулевая). Такие меры помогут сохранить финансовую устойчивость перевозчиков на фоне пандемии коронавируса, пишет глава АЭВТ.

По данным Тасуна, обнуление НДС на полеты через столицу поможет снизить фискальную нагрузку на российские авиакомпании на 36 млрд руб. «Сохранение финансовой устойчивости предприятий гражданской авиации позволит поддержать деловую активность в смежных отраслях экономики, что в свою очередь сохранит уровень налоговых поступлений от их деятельности в бюджеты всех уровней», — указано в письме. Продлиться такая льгота, согласно письму, должна десять лет, до 31 декабря 2029 года.

Также ассоциация предлагает:

  • увеличить объем финансирования существующих программ субсидирования региональных перевозок;
  • на весь 2020 год ввести мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов и аэронавигацию, а также рекомендовать поставщикам таких услуг снизить их стоимость.

Введенные меры по ограничению полетов за рубеж уже затронули 40% рынка международных перевозок, говорится в письме. «Будет ошибочно считать, что введенные ограничения на международные полеты прямо пропорционально увеличат спрос на внутренние туристические направления», — предупреждает автор. Нельзя исключать такой сценарий развития событий, что ограничения будут введены и на внутренние перелеты, предупреждает глава АЭВТ.

Утром 17 марта первый замминистра транспорта и глава Росавиации Александр Нерадько, выступая на коллегии ведомства, сообщил, что правительство предлагает сократить вдвое сборы за аэронавигационное обслуживание российских самолетов в большинстве регионов России, а на Дальнем Востоке и в Арктике и на маршрутах перелетов между ними и вовсе обнулить эти сборы. Но про обнуление НДС для полетов через Москву он не сказал.

Автор: Мария Кокорева
Теги: коронавирус, пандемия, гражданская авиация
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