Авиакомпании предложили обнулить НДС на полеты через Москву, а также направлять больше бюджетных денег на субсидии для региональных полетов. Это поможет избежать банкротств на фоне пандемии коронавируса

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет все крупнейшие российские авиакомпании за исключением «Аэрофлота») Владимир Тасун предложил министру транспорта Евгению Дитриху обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) на полеты через аэропорты Москвы (Шереметьево, Внуково, Домодедово) и Московской области (Жуковский) с 1 июня. Об этом говорится в его письме министру, направленном в понедельник, 16 марта.

Копия письма есть у РБК, его подлинность подтвердил представитель ассоциации. РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Сейчас ставка НДС на полеты через столицу составляет 10% (на всех других региональных направлениях с 2019 года ставка нулевая). Такие меры помогут сохранить финансовую устойчивость перевозчиков на фоне пандемии коронавируса, пишет глава АЭВТ.

По данным Тасуна, обнуление НДС на полеты через столицу поможет снизить фискальную нагрузку на российские авиакомпании на 36 млрд руб. «Сохранение финансовой устойчивости предприятий гражданской авиации позволит поддержать деловую активность в смежных отраслях экономики, что в свою очередь сохранит уровень налоговых поступлений от их деятельности в бюджеты всех уровней», — указано в письме. Продлиться такая льгота, согласно письму, должна десять лет, до 31 декабря 2029 года.

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