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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Росавиации заявил о рисках для безопасности полетов из-за вируса

Александр Нерадько не исключает возникновения проблем с поставками запасных частей для самолетов. Трудности может создать также невозможность использования пилотами зарубежных тренировочных центров
Александр Нерадько (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Распространение коронавирусной инфекции может создать угрозу для безопасности полетов, заявил на заседании коллеги Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) глава ведомства Александр Нерадько, передает ТАСС. По его словам, это связано с тем, что пандемия сделала невозможным использование пилотами зарубежных тренировочных центров и угрожает поставкам запасных частей для воздушных судов.

«Коронавирусная инфекция может напрямую отразиться и на безопасности полетов в связи с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров. К решению данной проблемы необходимо готовиться немедленно, это также повлияет и на доставку запасных частей», — сказал Нерадько.

Он также предупредил о риске банкротства авиакомпаний из-за снижение их доходов от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов из-за падения курса рубля.

«Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются — свыше 100 млрд руб.», — сказал Нерадько, говоря о возможных убытках авиакомпаний. По оценке экспертов консалтинговой компании Bain & Company, потери российских авиакомпаний из-за закрытия международного сообщения могут составить к осени 2020 года до 360 млрд руб.

Эксперты предупредили о потере авиакомпаниями 360 млрд руб. из-за вируса
Бизнес

По словам главы Росавиации, его ведомство совместно с Минтрансом уже готовит план поддержки не только авиакомпаний, но также аэропортов и других организаций отрасли. В частности, Росавиация предлагает сократить вдвое сборы за аэронавигационное обслуживание воздушных судов российских авиакомпаний в большинстве регионов России, а на Дальнем Востоке и в Арктике и маршрутах перелетов между ними — обнулить их.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Нерадько о возможности банкротства авиакомпаний и грозящих им многомиллиардных убытках, сказал, что в правительстве занимаются выработкой мер, связанных с чрезвычайной экономической ситуацией.

«С этой проблемой сталкиваются авиакомпании всего мира, что касается конкретики, то рекомендую обращаться в правительство», — сказал Песков.

Сейчас в России из-за распространения эпидемии коронавируса действуют ограничения на полеты в Китай, Южную Корею, Иран, а также во все страны Евросоюза, Норвегию и Швейцарию. Кроме того, решение о введение ограничений приняли и власти многих других стран. В частности, власти Узбекистана отменили все международные рейсы, а Австрия прекратила авиасообщение с Россией.

Авторы: Евгений Калюков, Полина Химшиашвили
Теги: Росавиация, авиация, коронавирус
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В Узбекистане закроют авиасообщение из-за коронавируса
Общество
Австрия отменит авиасообщение с Россией из-за коронавируса
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