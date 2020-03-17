Глава Росавиации заявил о рисках для безопасности полетов из-за вируса

Александр Нерадько не исключает возникновения проблем с поставками запасных частей для самолетов. Трудности может создать также невозможность использования пилотами зарубежных тренировочных центров

Александр Нерадько (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Распространение коронавирусной инфекции может создать угрозу для безопасности полетов, заявил на заседании коллеги Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) глава ведомства Александр Нерадько, передает ТАСС. По его словам, это связано с тем, что пандемия сделала невозможным использование пилотами зарубежных тренировочных центров и угрожает поставкам запасных частей для воздушных судов.

«Коронавирусная инфекция может напрямую отразиться и на безопасности полетов в связи с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров. К решению данной проблемы необходимо готовиться немедленно, это также повлияет и на доставку запасных частей», — сказал Нерадько.

Он также предупредил о риске банкротства авиакомпаний из-за снижение их доходов от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов из-за падения курса рубля.

«Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются — свыше 100 млрд руб.», — сказал Нерадько, говоря о возможных убытках авиакомпаний. По оценке экспертов консалтинговой компании Bain & Company, потери российских авиакомпаний из-за закрытия международного сообщения могут составить к осени 2020 года до 360 млрд руб.