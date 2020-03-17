Глава Росавиации заявил о рисках для безопасности полетов из-за вируса
Распространение коронавирусной инфекции может создать угрозу для безопасности полетов, заявил на заседании коллеги Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) глава ведомства Александр Нерадько, передает ТАСС. По его словам, это связано с тем, что пандемия сделала невозможным использование пилотами зарубежных тренировочных центров и угрожает поставкам запасных частей для воздушных судов.
«Коронавирусная инфекция может напрямую отразиться и на безопасности полетов в связи с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров. К решению данной проблемы необходимо готовиться немедленно, это также повлияет и на доставку запасных частей», — сказал Нерадько.
Он также предупредил о риске банкротства авиакомпаний из-за снижение их доходов от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов из-за падения курса рубля.
«Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются — свыше 100 млрд руб.», — сказал Нерадько, говоря о возможных убытках авиакомпаний. По оценке экспертов консалтинговой компании Bain & Company, потери российских авиакомпаний из-за закрытия международного сообщения могут составить к осени 2020 года до 360 млрд руб.