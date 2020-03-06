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Каждый десятый рискует лицензией
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Газета
Каждый десятый рискует лицензией
Газета № 024 (3191) (0603) Финансы,
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Каждый десятый рискует лицензией
«Эксперт РА» представил прогноз о дефолтах банков в 2020 году
Индекс здоровья банков достиг максимального уровня за два года, но около 10% кредитных организаций могут лишиться лицензии в ближайшие 12 месяцев, оценил «Эксперт РА». Большинство проблемных игроков работают в Московском регионе
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Несмотря на снижение темпов отзыва лицензий у банков, в 2020 году в группе риска будут находиться 38 кредитных организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Согласно оценкам аналитиков, дефолт в течение ближайших 12 месяцев грозит 9,5% действующих банков (список не раскрывается). По данным ЦБ, на 1 января в России работали 442 кредитные организации, в расчеты «Эксперт РА» вошли только те, что раскрывают отчетность на сайте регулятора, — 402 банка.

В прошлом году темпы отзыва лицензий замедлились, но расчистка в секторе не завершена и дефолты некоторых игроков перенеслись на 2020 год, объясняет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«На начало 2019 года мы прогнозировали 46 дефолтов в течение 12 месяцев, а по факту было 28. Это существенное недовыполнение прогноза, как раз связанное с тем, что Банк России значительно замедлил расчистку банковского сектора и темпы отзыва лицензий. Прогноз на этот год — по сути, часть нереализованных в прошлом году дефолтов и новые игроки», — пояснил аналитик.

С начала 2020 года ЦБ уже отозвал лицензии у четырех кредитных организаций. Первым с рынка ушел Нэклис-банк, который контролировала президент ИT-компании InfoWatch Наталья Касперская. Дыра в банке оценивалась временной администрацией в 1,3 млрд руб., Касперская называла себя пострадавшей стороной. Самый крупный страховой случай 2020 года — отзыв лицензии Нижневолжского коммерческого банка (179-е место по активам). ЦБ также запретил работу ПФС-банка и АПАбанка, входящих в четвертую сотню.

Еще два банка — «Русь» и Крайинвестбанк — подали в ЦБ заявления о ликвидации. Последний присоединился к крымскому РНКБ. Еще одна кредитная организация — Севастопольский морской банк — была отправлена на санацию, санатором стал РНКБ.

По оценкам «Эксперт РА», в прошлом году темпы отзыва банковских лицензий упали более чем на 40% по сравнению с 2018 годом. В результате индекс здоровья банковского сектора по итогам четвертого квартала достиг рекордного за все время замеров (с начала 2018 года) значения — 90,5%: столько кредитных организаций из числа действующих останутся на рынке в течение ближайших 12 месяцев. Индикатор рассчитывается с учетом кредитного рейтинга и вероятности дефолта каждого участника рынка, а также с учетом исторической частоты отзывов лицензий.

Кто остается в зоне риска

«Эксперт РА» считает высокой вероятность дефолта игроков с низкими оценками кредитоспособности, кредитный рейтинг которых не выше В+. По состоянию на 1 января к этой или более низкой категории относилась 221 кредитная организация, или больше половины расчетной базы индекса.

В группе риска преобладают небольшие банки без определенной бизнес-модели, говорится в исследовании. Аналитики указывают, что проблемные игроки сосредоточены в Московском регионе и имеют следующие характеристики.

  • Избыточный запас ликвидности, который не может быть конвертирован в работающие активы. Банки не имеют стабильных источников фондирования и вынуждены запасать ликвидность, вместо того чтобы пускать ресурсы на выдачу кредитов.
  • Низкая операционная эффективность: доходы от текущей деятельности не позволяют стабильно перекрывать расходы.
  • Зависимость от узких групп нерыночных клиентов и сокращение рыночной клиентской базы.

По словам Беликова, прогноз агентства — это не конкретный черный список банков. Эксперт напоминает, что расчеты основаны на вероятностных оценках дефолтов. «Мы просто иллюстрируем наиболее подверженную риску часть банковского сектора, в том числе в региональном разрезе. Концентрация проблемных игроков на московском рынке в целом отражает концентрацию нашего банковского сектора», — указал собеседник РБК.

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Расчистка не заканчивается

В декабре 2019 года председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о завершении активного этапа расчистки банковского сектора. По ее словам, в ближайшие годы регулятор сконцентрируется на продаже санируемых банков, которые перешли под его контроль после 2017 года.

«Эксперт РА» не ожидает миграции банков с низкими рейтингами в группу с более высоким уровнем кредитного качества и окончания расчистки. Как замечает Беликов, до 2013 года (начала новой политики ЦБ) годовая дефолтность банков была ниже 5%, в развитых странах показатель сейчас не превышает 1%. «Может быть, дефолтность ниже 1–2% — это условный целевой уровень, но мы к нему придем не завтра и даже не в следующем году», — констатировал аналитик.

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Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) прогнозировало сокращение числа банков на 10% в 2020 году. По оценкам НКР, с рынка уйдут 25–30 кредитных организаций. Агентство АКРА не раскрыло РБК своих количественных прогнозов. «В этом и в следующем году мы, скорее всего, увидим новые отзывы лицензий, в основном у банков за пределами первой сотни», — сказал руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян.

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: банки , Отзыв лицензии
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