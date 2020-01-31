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Финансы ,  
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ЦБ отозвал лицензию у московского АПАбанка

В Банке России указали, что руководство кредитной организации скрывало реальное финансовое положение
«АПАбанк» (в центре) (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Центральный банк отозвал лицензию у московского АПАбанка (Aгpapный пpoфсoюзньй aкциoнеpный коммерческий бaнк). Приказ опубликован на сайте ЦБ.

В банке назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

В сообщении регулятора указывается, что руководство АПАбанка занижало величину необходимых к формированию резервов, а также завышало стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

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При этом в ЦБ отметили, что более 70% кредитного портфеля АПАбанка представлено проблемными ссудами. В течение последнего года регулятор неоднократно направлял ему требования об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности реального финансового положения.

Основанный в 1993 году АПАбанк занимал 369-е место в банковской системе России по величине активов. Он не является участником системы страхования вкладов.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Филипенок
Теги: Центробанк, отзыв лицензии
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Бизнес
ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка
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