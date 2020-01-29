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Финансы ,  
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ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме

В рамках санации банк присоединят к РНКБ, а в течение переходного периода им будет руководить администрация из Агентства по страхованию вкладов. Схему санации с его посредничеством применяли до 2017 года, позже ЦБ ввел новую
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Центробанк начал санацию Севастопольского морского банка, в рамках которой его присоединят к Российскому национальному коммерческому банку (РНКБ). Об этом говорится на сайте регулятора.

РНКБ выступит в качестве инвестора банка. Чтобы не приостанавливать работу кредитной организации, ЦБ назначил для нее временную администрацию из Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Она будет руководить банком до тех пор, пока он не перейдет РНКБ. 

РБК направил запрос в ЦБ. 

Севастопольский морской банк находится под контролем крымского предпринимателя в сфере транспорта Александра Анненкова. Это один из двух банков на территории полуострова, которые продолжили работу после того, как Крым стал частью России в 2014 году. 

Схема, по которой банк на санации получает средства при посредничестве АСВ, применялась до августа 2017 года. Тогда для оздоровления банка «Открытие» впервые применили новую схему. В ней в качестве санатора выступает сам ЦБ, он же и становится собственником санируемого банка. Позже такой метод оздоровления применили для Бинбанка, Промсвязьбанка, банка «Советский» и других.

Севастопольский морской банк не первая кредитная организация в Крыму, для санации которой решили вернуться к старой схеме. Таким способом в 2018 году оздоравливали крымский Генбанк, несмотря на то, что уже действовал закон о новой схеме. Как говорилось в официальном заявлении, к 27 мая 2014 года на территории полуострова открылись 24 его отделения.

«Ведомости» отмечали, что в январе 2018 года Генбанк заявил о денежной помощи от АСВ «в размере, достаточном для обеспечения восстановления его финансового положения». По утверждению банка, ее предусматривала санация. Ни ЦБ, ни АСВ не сообщали о кредите, его сумму Генбанк не раскрыл. Бывший сотрудник ЦБ сообщил газете, что регулятор мог использовать старую схему из-за опасений санкций. 

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Юлия Кошкина
Теги: Севастополь, Центробанк, санация
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