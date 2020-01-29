ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме

В рамках санации банк присоединят к РНКБ, а в течение переходного периода им будет руководить администрация из Агентства по страхованию вкладов. Схему санации с его посредничеством применяли до 2017 года, позже ЦБ ввел новую

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Центробанк начал санацию Севастопольского морского банка, в рамках которой его присоединят к Российскому национальному коммерческому банку (РНКБ). Об этом говорится на сайте регулятора.

РНКБ выступит в качестве инвестора банка. Чтобы не приостанавливать работу кредитной организации, ЦБ назначил для нее временную администрацию из Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Она будет руководить банком до тех пор, пока он не перейдет РНКБ.

РБК направил запрос в ЦБ.

Севастопольский морской банк находится под контролем крымского предпринимателя в сфере транспорта Александра Анненкова. Это один из двух банков на территории полуострова, которые продолжили работу после того, как Крым стал частью России в 2014 году.

Схема, по которой банк на санации получает средства при посредничестве АСВ, применялась до августа 2017 года. Тогда для оздоровления банка «Открытие» впервые применили новую схему. В ней в качестве санатора выступает сам ЦБ, он же и становится собственником санируемого банка. Позже такой метод оздоровления применили для Бинбанка, Промсвязьбанка, банка «Советский» и других.