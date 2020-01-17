ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

По данным регулятора, кредитная организация нарушила законодательство в области противодействия отмыванию доходов и «ориентировалась на проведение сомнительных операций с наличными»

Фото: Валерия Попова / Фотобанк Лори

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка). Об этом сообщается на сайте регулятора.

ПФС-банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, отмечает ЦБ. По данным регулятора, банк также «ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций».

Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем ЦБ в течение года «неоднократно применял к нему меры».

На момент отзыва лицензии кредитная организация по величине активов занимала 348-е место в банковской системе.

В ПФС-банк, который является участником системы страхования вкладов, назначили временную администрацию. Она будет действовать до назначения ликвидатора либо конкурсного управляющего.