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ЦБ отозвал лицензию у московского ПФС-банка

По данным регулятора, кредитная организация нарушила законодательство в области противодействия отмыванию доходов и «ориентировалась на проведение сомнительных операций с наличными»
Фото: Валерия Попова / Фотобанк Лори

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у московского банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банка). Об этом сообщается на сайте регулятора.

ПФС-банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, отмечает ЦБ. По данным регулятора, банк также «ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций».

Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем ЦБ в течение года «неоднократно применял к нему меры».

На момент отзыва лицензии кредитная организация по величине активов занимала 348-е место в банковской системе.

В ПФС-банк, который является участником системы страхования вкладов, назначили временную администрацию. Она будет действовать до назначения ликвидатора либо конкурсного управляющего.

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
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Как сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выплаты вкладчикам начнутся не позднее 31 января.

ПФС-банк был создан в 1993 году. По данным на сайте кредитной организации, 23,4% принадлежат омскому предпринимателю Константину Петренко.

В 2014 году «Известия» писали об обысках в банке в рамках дела о мошенничестве. По данным издания, топ-менеджеров Олега Лукьянычева и Виктора Лаврикова проверяли на причастность к хищению у акционеров 361 млн руб. и причинению ущерба банку на 1,2 млрд руб. Руководство банка заявляло, что действует в рамках закона.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Центробанк, отзыв лицензии
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