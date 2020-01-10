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ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
По величине активов московский Нэклис-банк занимал 251-е место в банковской системе России. Гендиректор InfoWatch Наталья Касперская владеет в Нэклис-банке долей в 64%
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора.

Как следует из релиза ЦБ, кредитная организация полностью утратила собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов и проводила операции, имеющие признаки вывода активов. Кроме того, Нэклис-банк нарушал нормативные акты Банка России и федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

По данным ЦБ, на балансе Нэклис-банка в результате операций по замещению активов образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на сумму более 1,3 млрд руб. Регулятор направил информацию об операциях банка с признаки уголовно наказуемых деяний в правоохранительные органы.

Тем же приказом ЦБ аннулировал у банка лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В Нэклис-банк, который является участником системы страхования вкладов, назначена временная администрация.

По величине активов банк занимал 251-е место в банковской системе России. Как следует из данных на сайте кредитной организации (.pdf), 64% принадлежат кипрской Organat Financial limited, которой владеет гендиректор InfoWatch Наталья Касперская, бывшая жена Евгения Касперского, сооснователя «Лаборатории Касперского». Еще 4,57% принадлежат ООО «Лорэнс-стар», остальные доли — физическим лицам.

Банк был основан в 1991 году. В феврале 2018 года Касперская рассказала «Ведомостям», что стала его владелицей «не по своему желанию». Ей пришлось конвертировать субординированные депозиты в доли банка — «иначе не факт, что банк смог бы вернуть деньги», говорила она, не раскрывая сумму. По словам Касперской, она планировала развивать банк, например тестировать там новые технологии, либо сделать из Нэклис-банка инструмент для финансирования индустрии информационной безопасности и разработки ПО.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Центробанк, Отзыв лицензии, Наталья Касперская
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