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Финансы ,  
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Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

Из-за замедления кредитования и ухудшения качества портфелей в 2020 году банки могут показать самый слабый рост прибыли за три года, считают в НКР. Темпы расчистки сектора снизятся — основной ее этап ЦБ завершил
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В 2020 году прибыль банковского сектора до налогообложения составит 1,6 трлн руб. и вряд ли превысит результат прошлого года, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Как отмечают аналитики, основной драйвер отрасли — розничное кредитование — начнет «давить» на процентную маржу игроков.

Подробнее о перспективах банковского сектора России в 2020 году читайте в материале «РБК Pro»

Доналоговая прибыль российских банков резко сокращалась в 2015 и 2017 годах, следует из статистики ЦБ. Последние два года показатель рос, и в 2019-м достиг рекордных 2 трлн руб. Впрочем, отчасти рост за последний год — «бумажный»: сам регулятор связывал его с техническими факторами. Банки, в частности, перешли на новый стандарт отчетности МСФО-9.

Почти четверть банковской прибыли оказалась «бумажной»
Финансы

По оценке НКР, если исключить эффект от МСФО-9, прибыль банков по итогам прошлого года составила бы 1,7 трлн руб. — в любом случае больше, чем в 2018-м (1,35 трлн руб.). Но в 2020 году, по прогнозу агентства, она впервые с 2018 года не вырастет, а останется примерно на том же уровне. Прогноз не учитывает эффект МСФО-9 и результаты санируемых банков: по словам руководителя направления банковских рейтингов НКР Михаила Доронкина, влияние этих двух факторов на прибыль вряд ли будет значительным.

Давление на доходы банков окажет торможение в сегменте розничного кредитования, говорится в исследовании НКР. По прогнозам агентства, в 2020 году рост потребкредитования составит 13–14% против 18,5% в 2019-м. Наиболее устойчивым сегментом останется ипотека, а «необеспеченная розница сбросит скорость до 12%». На финансовом результате банков также скажутся регулятивные новации прошлого года, которые уже выразились в падении объемов новых выдач, резюмирует Доронкин.

Как ЦБ охлаждал беззалоговое кредитование

С 2018 года Банк России трижды повышал коэффициенты риска по необеспеченным ссудам. Чем выше надбавка, тем больше требуется банковского капитала на выдачу таких кредитов.

С 1 октября 2019 года российские кредитные организации также обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) при выдаче необеспеченных ссуд на сумму от 10 тыс. руб. По расчетам регулятора, мера снизит интерес игроков к работе со слишком закредитованными гражданами.

Ситуация в рознице усилит конкуренцию банков за заемщиков и скажется на росте процентной маржи, считают аналитики НКР. «Негативное влияние на финансовый результат окажет и ожидаемое увеличение стоимости риска в розничном портфеле», — подчеркивают они.

Что поддержит прибыль банков

  • В 2020 году банки могут повторить рекорд прошлых лет в ипотеке, выдав порядка 3 трлн руб. новых ссуд, считают в НКР. «Совокупный ипотечный портфель прибавит около 15% против 14% годом ранее», — говорится в исследовании.
  • Банки также могут активизировать выдачу кредитов малому и среднему бизнесу. Ожидаемый рост портфеля в этом сегменте — 12–14%. Корпоративное кредитование, по прогнозу аналитиков, покажет рост на уровне 5–6% и не компенсирует торможение в рознице.
  • Как отмечается в исследовании, прибыль банков отчасти поддержит устойчивое снижение ставок: оно «позволит удержать чистый процентный доход на уровне не ниже прошлогоднего».

Аналитик Fitch Антон Лопатин считает, что падение ставок может плохо сказаться на марже игроков: «Например, Сбербанк прогнозирует небольшое снижение своей маржи в 2020 году. Если это будет происходить вместе с ростом расходов на резервы, то доходность банков на капитал может снизиться».

«Расчистка» рынка заканчивается

По прогнозу НКР, в 2020 году число кредитных организаций сократится лишь на 10%. Лицензий могут лишиться 25–30 банков, а с учетом добровольных ликвидаций  к концу года на рынке останется порядка 400 игроков.

На 1 января в России действовали 442 кредитные организации. Рекордное число банковских лицензий ЦБ отозвал в 2015 и 2016 годах — тогда с рынка ушли 93 и 96 кредитных организаций соответственно. После этого темпы расчистки сектора замедлились. В 2019 году лицензий лишились лишь 28 игроков. По словам Доронкина, в ближайшие годы темпы отзыва лицензий вряд ли превысят 10% в год.

Куратор санаций банков уходит из ЦБ
Финансы

О том, что Банк России завершает активный этап расчистки банковского сектора и теперь сконцентрируется на продаже санируемых банков, в декабре 2019 года говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Тогда зампред ЦБ Василий Поздышев, курировавший финансовое оздоровление банков, покинул регулятор и возглавил Фонд консолидации банковского сектора. Уход банков с рынка все больше связан со сделками M&A и добровольной сдачей лицензий, отмечает Кожекина из «Эксперт РА». Часть кредитных организаций добровольно сдаст лицензии, считает она.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банковский сектор
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