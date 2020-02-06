Аналитики предсказали нулевой рост прибыли банков в 2020 году

Из-за замедления кредитования и ухудшения качества портфелей в 2020 году банки могут показать самый слабый рост прибыли за три года, считают в НКР. Темпы расчистки сектора снизятся — основной ее этап ЦБ завершил

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В 2020 году прибыль банковского сектора до налогообложения составит 1,6 трлн руб. и вряд ли превысит результат прошлого года, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Как отмечают аналитики, основной драйвер отрасли — розничное кредитование — начнет «давить» на процентную маржу игроков.

Подробнее о перспективах банковского сектора России в 2020 году читайте в материале «РБК Pro»

Доналоговая прибыль российских банков резко сокращалась в 2015 и 2017 годах, следует из статистики ЦБ. Последние два года показатель рос, и в 2019-м достиг рекордных 2 трлн руб. Впрочем, отчасти рост за последний год — «бумажный»: сам регулятор связывал его с техническими факторами. Банки, в частности, перешли на новый стандарт отчетности МСФО-9.

По оценке НКР, если исключить эффект от МСФО-9, прибыль банков по итогам прошлого года составила бы 1,7 трлн руб. — в любом случае больше, чем в 2018-м (1,35 трлн руб.). Но в 2020 году, по прогнозу агентства, она впервые с 2018 года не вырастет, а останется примерно на том же уровне. Прогноз не учитывает эффект МСФО-9 и результаты санируемых банков: по словам руководителя направления банковских рейтингов НКР Михаила Доронкина, влияние этих двух факторов на прибыль вряд ли будет значительным.