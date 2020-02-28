Правительство загружает РЖД дивидендами

Минфин заложил в трехлетний бюджет 277 млрд руб. прибыли от железнодорожной монополии

РЖД раскрыли объем дивидендов, выплаты которых Минфин ожидает от компании в 2020–2022 годах — ₽277 млрд. В случае таких выплат РЖД потребуются дотации из бюджета, предупредила монополия, заплатившая ₽13 млрд дивидендов за 2018 год

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердил один из участников заседания.

Согласно презентации, Минфин ждет, что в 2020 году РЖД заплатят 68,8 млрд руб., в 2021 году — 100,5 млрд руб. и в 2022 году — 107,4 млрд руб. Для сравнения, чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2019 году составила 53,457 млрд руб., чистая прибыль по МСФО за первое полугодие 2019 года достигла 107,1 млрд руб. (за весь 2019 год по МСФО компания еще не отчитывалась).

РБК направил запросы в пресс-службы Минфина и в РЖД.

Почему РЖД не хочет платить дивиденды

В презентации Михайлова есть первая страница проекта распоряжения правительства о выплате дивидендов от января 2020 года, определяющего норму дивидендных выплат для госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли. По действующему распоряжению правительства от 2006 года госкомпании должны отдавать акционерам не менее 25% прибыли.

РЖД каждый год пытаются избежать выплат дивидендов, ссылаясь на то, что долгосрочная программа развития компании требует значительных инвестиций и в случае отвлечения средств на дивиденды эта программа будет разбалансирована — потребуется привлекать заимствования или откладывать часть проектов. Вместо денежных выплат компания даже предлагала имущество: в 2019 году РЖД хотели поставить правительству пассажирские вагоны, которые могли использоваться для перевозок в Крым. Но в итоге правительство настояло на выплате 13 млрд руб. в качестве дивидендов за 2018 год (или около 37% прибыли по МСФО).

Михайлов перечисляет несколько рисков решения правительства по уровню дивидендов.

Из-за этого может пострадать реализация одного из нацпроектов — Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в финансировании которого участвует РЖД. А это значит, что может сократиться объем перевозок.

Направление значительных средств на дивиденды также приведет к «падению качества РЖД как заемщика» и закрытию доступа компании на рынки капитала за счет ухудшения рейтингов.

Минфину в итоге придется дополнительно выделять компании средства федерального бюджета для «восстановления инвестиций».

Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров называет заявленные Минфином суммы неадекватными. Прошлый год для РЖД был очень успешным, учитывая продажу 50% плюс две акции «Трансконтейнера» за 60,3 млрд руб. и «Вагонной ремонтной компании-3» за 8,65 млрд руб., но сейчас ситуация развивается негативно для РЖД, пояснил он. Погрузка падает, а у компании больше нет таких качественных активов для продажи. Поэтому правительству имеет смысл обсуждать с РЖД выплаты только за прошлый год, причем отложив решение на середину года, когда будет понятен бюджет на 2020 год, который рискует быть дефицитным, пояснил Бурмистров.

Какие аргументы у Минфина

Минфин давно настаивает на едином подходе к дивидендам госкомпаний, требуя от них направлять на выплаты акционерам 50% прибыли. «Мы должны найти доходы для финансирования наших обязательств. Кроме того, государство купило актив и что-то должно с него иметь. И должны быть общие условия», — заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

По словам Силуанова, есть ряд компаний, которые не в полном объеме укладываются в норматив 50%. «У них аргументы следующие: нам нужно финансировать инвестиции. Мы говорим, что они должны формировать инвестиционные программы таким образом, чтобы они приносили доходы, чтобы можно было брать ресурсы на рынке, вкладывать, получать налоги и т.д.», — указывал он. По словам министра, ведомство находится в процессе переговоров с госкомпаниями: «В бюджет заложили, правительство будет рассматривать и определится с уровнем дивидендной политики для компаний с госучастием».

13 февраля в многолетний спор Минфина и РЖД о дивидендах вмешался первый вице-премьер Андрей Белоусов, который теперь курирует РЖД. «У нас сейчас есть некоторая рассогласованность в уже принятых решениях. Например, по дивидендам РЖД у нас уже в принятом законе о бюджете стоит уплата дивидендов 69 млрд руб., а в соответствии с принятыми сегодня решениями эта цифра расчетно увеличивается до 86 млрд руб. При этом в финансовом плане РЖД, который утверждался правительством, эта цифра равняется нулю», — заявил он на заседании правительства и предложил это обсудить на закрытом совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Правительство не имеет сложившейся практики по отношению к РЖД как субъекту естественной монополии, осуществляющему коммерческую деятельность. Поэтому ему проще стимулировать компанию показывать высокую прибыль, изымать ее в качестве дивидендов, потом увеличивать уставный капитал или давать субсидии для реализации инвестиционной деятельности, замечает председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. При таком раскладе Минфин выполняет все поручения, резюмирует он.