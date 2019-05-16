РЖД вместо дивидендов отдадут государству парк вагонов для Крыма

РЖД планируют заплатить дивиденды за 2018 год имуществом, передав государству парк пассажирских вагонов, которые пойдут в Крым, рассказали источники РБК. Это исключает риск нарушения санкций США, говорит эксперт

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

РЖД решили заплатить дивиденды за 2018 год имуществом, компания вынесет этот вопрос на ближайший совет директоров, рассказал РБК источник, знакомый с ее планами. Представитель Росимущества подтвердил РБК, что такой «вопрос прорабатывается», не уточнив деталей.

По данным второго источника, знакомого с планами компании, РЖД планируют передать государству в виде дивидендов парк пассажирских вагонов, которые пойдут в Крым, когда достроят железнодорожную часть моста. Их стоимость — около 12 млрд руб., сказал собеседник РБК. Таким образом, РЖД вместе с правительством нашли способ передать вагоны ФГУП «Крымская железная дорога», чтобы РЖД при этом не оказались под санкциями, пояснил источник: получив вагоны от РЖД, правительство впоследствии сможет передать их ФГУП. Сейчас на РЖД не распространяются ни американские, ни европейские санкции.

Передавая вагоны государству, а не напрямую «Крымской железной дороге», РЖД избегают риска нарушения санкций США, если эти вагоны потом будут обнаружены в Крыму, подтвердил РБК партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. В 2014 году после присоединения Крыма к России США, а затем и Евросоюз ввели санкции против российских компаний и бизнесменов, имеющих бизнес на полуострове. Этот список пополняется новыми компаниями и бизнесменами, которых уличили в деловых связях с Крымом. Так, в январе 2018 года под западными санкциями оказалась компания «Силовые машины» Алексея Мордашова, которую обвинили в поставке турбин на полуостров.

О том, что РЖД планирует выплатить государству дивиденды имуществом, также сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным газеты, речь идет о зданиях, которые занимают прокуратура и полиция, а также пассажирских вагонах и ряде активов в Сочи.