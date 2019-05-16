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Бизнес ,  
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РЖД вместо дивидендов отдадут государству парк вагонов для Крыма
РЖД планируют заплатить дивиденды за 2018 год имуществом, передав государству парк пассажирских вагонов, которые пойдут в Крым, рассказали источники РБК. Это исключает риск нарушения санкций США, говорит эксперт
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

РЖД решили заплатить дивиденды за 2018 год имуществом, компания вынесет этот вопрос на ближайший совет директоров, рассказал РБК источник, знакомый с ее планами. Представитель Росимущества подтвердил РБК, что такой «вопрос прорабатывается», не уточнив деталей.

По данным второго источника, знакомого с планами компании, РЖД планируют передать государству в виде дивидендов парк пассажирских вагонов, которые пойдут в Крым, когда достроят железнодорожную часть моста. Их стоимость — около 12 млрд руб., сказал собеседник РБК. Таким образом, РЖД вместе с правительством нашли способ передать вагоны ФГУП «Крымская железная дорога», чтобы РЖД при этом не оказались под санкциями, пояснил источник: получив вагоны от РЖД, правительство впоследствии сможет передать их ФГУП. Сейчас на РЖД не распространяются ни американские, ни европейские санкции.

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Как будут выглядеть новые купейные вагоны РЖД. Фоторепортаж

Передавая вагоны государству, а не напрямую «Крымской железной дороге», РЖД избегают риска нарушения санкций США, если эти вагоны потом будут обнаружены в Крыму, подтвердил РБК партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. В 2014 году после присоединения Крыма к России США, а затем и Евросоюз ввели санкции против российских компаний и бизнесменов, имеющих бизнес на полуострове. Этот список пополняется новыми компаниями и бизнесменами, которых уличили в деловых связях с Крымом. Так, в январе 2018 года под западными санкциями оказалась компания «Силовые машины» Алексея Мордашова, которую обвинили в поставке турбин на полуостров.

О том, что РЖД планирует выплатить государству дивиденды имуществом, также сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным газеты, речь идет о зданиях, которые занимают прокуратура и полиция, а также пассажирских вагонах и ряде активов в Сочи.

Движение автомобилей по Крымскому мосту началось в мае 2018 года, а первый пассажирский поезд должен проехать 8 декабря 2019 года — строительство железнодорожной части моста еще продолжается. Заниматься пассажирскими перевозками будет отдельная компания, которую определят РЖД. Представитель РЖД вечером в среду, 15 мая, отказался от комментариев.

По установленному правительством порядку выплат РЖД должны направлять в качестве дивидендов 50% от прибыли по РСБУ. По итогам 2018 года чистая прибыль компании по РСБУ составила 18,4 млрд руб., то есть выплаты должны были составить не менее 9,2 млрд руб. Однако еще в октябре 2018 года РЖД получили разрешение от правительства платить дивиденды по обыкновенным акциям имуществом.

Глава РЖД Олег Белозеров ранее объяснял, что они могут выплачивать дивиденды только по привилегированным акциям (по итогам 2017 года выплаты составили всего 5 млн руб.), отправляя остальную прибыль на инвестпрограмму. Президент Владимир Путин 24 октября поручил правительству продумать варианты освобождения РЖД от обязательства платить дивиденды по обыкновенным акциям. В долгосрочной программе развития РЖД выплата дивидендов до 2025 года предполагается только на привилегированные акции (в 2019 году — 10 млн руб.), остальная часть прибыли должна быть перенаправлена на инфраструктурные проекты в соответствии с комплексным планом модернизации магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
Теги: РЖД, «Крымский мост»
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