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РЖД выйдут из проекта на €1,2 млрд в Иране из-за санкций США

РЖД решили уйти из Ирана, после того как США 10 января ввели против страны секторальные санкции. Начатый компанией в 2018 году проект по электрификации железнодорожной линии в Исламской Республике оценивался в €1,2 млрд
Фото: Rouzbeh Fouladi / Zuma / ТАСС

«Российские железные дороги» (РЖД) решили выйти из проекта в Иране по электрификации железнодорожной линии стоимостью €1,2 млрд из-за риска попасть под санкции США. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на проспект к «зеленым» евробондам, которые монополия разместит в ближайшее время.

«10 января Соединенные Штаты расширили санкции в отношении лиц, участвующих в крупных сделках, связанных со строительством, добычей полезных ископаемых, обрабатывающей и текстильной промышленностью в иранской экономике. Группа предпринимает шаги по выходу из проекта», — говорится в проспекте. Под эти ограничения, введенные США, попали 17 компаний из металлургического и горнодобывающего сектора, а также несколько структур, зарегистрированных в Китае и на Сейшельских островах.

Еще в мае 2018 года генеральный директор компании Олег Белозеров называл этот проект РЖД «гражданским и не попадающим под санкции США». Старт проекта электрификации железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун протяженностью 495 км и подходов к портам состоялся в июле 2018 года. Планировалось, что он на 85% будет профинансирован за счет средств государственного экспортного кредита России и займет четыре года.

«Санкции являются форс-мажорным обстоятельством, поэтому в суде вопрос решаться, вероятнее всего, не будет. Решение РЖД неприятное с точки зрения развития международного инжинирингового бизнеса монополии, но объективно единственно возможное с учетом рисков», — отметил гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Проект должен был увеличить пропускную способность линии до 10 млн т в год и повысить максимальную скорость поездов на отдельных участках до 120 км/ч.

В РЖД от комментариев отказались. РБК направил запрос в «Иранские железные дороги».

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Иран, РЖД
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