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«Росатом» рассказал об условиях сделки с покупателем «Трансконтейнера»
«Росатом» купил 30% группы «Дело» Сергея Шишкарева, исходя из оценки компании, не учитывающей контрольный пакет крупнейшего контейнерного оператора «Трансконтейнер». Госкорпорация могла заплатить за эту долю до 21 млрд руб.

«Росатом» приобрел 30% группы «Дело» Сергея Шишкарева, оценивая ее без учета победы компании на аукционе по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера». Об этом рассказал журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, передает корреспондент РБК.

Группа «Дело» 27 ноября приобрела 50% плюс две акции крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора в России — компании «Трансконтейнер» за 60,3 млрд руб., что почти вдвое выше стартовой цены. В борьбе за актив компания Шишкарева обошла структуры миллиардеров Романа Абрамовича и Владимира Лисина. Меньше недели спустя стало известно, что «Росатом» в свою очередь приобретет долю в группе «Дело».

Как «Росатом» оказался в «Деле»

Лихачев не назвал сумму сделки по покупке 30% «Дела», отметив лишь, что группу оценивали без учета «Трансконтейнера». «Поскольку было непонятно, выиграет ли группа «Дело» аукцион, и если да, то по какой цене», — пояснил он. По его словам, решение о начале due dilligence группы Шишкарева было принято в феврале 2019 года. О том, что приватизация «Трансконтейнера» состоится осенью, стало известно также в феврале.

«Трансконтейнер» стал самым крупным активом в структуре группы «Дело», которой также принадлежит «Делопортс» (владеет стивидорными активами в порту Новороссийск, контейнерным терминалом НУТЭП, зерновым терминалом КСК и сервисной компанией), интермодальный оператор «Рускона» и 30,75% Global Ports — крупнейшего в России оператора морских контейнерных терминалов. EBITDA всех активов группы «Дело» находится на уровне 35–40 млрд руб., из которых на «Трансконтейнер» приходится примерно 21 млрд руб., говорил РБК руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Он оценивает всю группу без «Трансконтейнера» в 55–70 млрд руб., то есть «Росатому» 30% могли обойтись в 16,5–21 млрд руб. С учетом контрольного пакета в «Трансконтейнере» оценка группы удваивается, достигая 100–165 млрд руб., сказал эксперт.

Источник, знакомый с деталями переговоров по продаже «Росатому» доли в «Деле», говорил РБК, что госкорпорация не будет финансировать покупку «Трансконтейнера». Кредит на эту сделку группе Шишкарева предоставил Сбербанк. «Понятно, что он частично закрыл сделку деньгами, полученными от «Росатома», но большую часть — за счет кредита Сбербанка», — сказал Лихачев. «Росатом» для Шишкарева — сильный партнер, который, скорее всего, и помог ему привлечь кредит Сбербанка, полагает Худалов.

«Мы решили привлечь серьезного игрока, уже находящегося на этом рынке [контейнерных перевозок], несвязанного никакими корпоративными и политическими обязательствами. Мы с ним (Сергеем Шишкаревым. — РБК) об этом договорились полтора года назад», — сказал глава «Росатома», который стал оператором Северного морского пути и намерен совместно с группой «Дело» создать платформу для запуска международного транспортно-логистического бизнеса.

По словам Лихачева, Шишкарев давно присматривался к «Трансконтейнеру» и «на каком-то этапе» спросил у госкорпорации разрешения на участие в аукционе. Пока шли процедуры по вхождению «Росатома» в капитал группы «Дело», бизнесмен поучаствовал в приватизации. «Я беседовал с Сергеем за несколько часов до аукциона, и он не был уверен в своей победе», — рассказал журналистам Лихачев.

В интервью газете «Коммерсантъ» 26 декабря Шишкарев также говорил, что стороны договорились об условиях вхождения «Росатома» в группу еще до приватизации «Трансконтейнера» — в середине октября 2019 года. «Потом шли корпоративные процедуры «Росатома», а параллельно — процесс по «Трансконтейнеру», который мы двигать не могли, равно как и подстраивать что-то под него. Договоренность с «Росатомом» была достигнута, и сделка была бы заключена вне зависимости от результатов аукциона по приобретению доли в «Трансконтейнере», — подчеркнул он.

«Трансконтейнер» нам симпатичен как прибыльный актив, стоимость которого растет. При этом только внутренние перевозки самого «Росатома» выросли в 80 раз в последние годы», — подытожил Лихачев. «У нас еще есть несколько проектов, в том числе и за рубежом, которые по политическому значению будут даже громче», — добавил топ-менеджер, не назвав их.

Зачем госкорпорации контейнерные перевозки

Накануне приватизации «Трансконтейнера» стало известно, что «Росатом» планирует создать транзитную инфраструктуру на Северном морском пути (СМП) за $7 млрд. В частности, предполагается создание нового перевозчика с оборотом $5,6 млрд на пике начиная с 2026 года, а также запуск контейнерной линии на этом маршруте мощностью 30 млн т в год к 2028 году. Для перевозки целевого объема контейнерных грузов через СМП потребуется арктический флот из 33 коммерческих судов (контейнеровозов), инвестиции в создание флота госкорпорация оценивает в $5,8 млрд.

По плану развития СМП до 2035 года «Росатом» вместе с Минвостокразвития и Минтрансом подготовит к декабрю 2020 года технико-экономическое обоснование создания российского контейнерного оператора, обеспечивающего международные перевозки по Северному морскому пути, в том числе с применением контейнеровозов ледового класса, работающих на ядерном топливе или сжиженном природном газе.

Цель «Росатома» — реализация конкурентного преимущества СМП относительно Южного морского пути через Суэцкий канал: расстояние по северному маршруту на 40% короче, время доставки грузов на 20–30% меньше в зависимости от ледовых и погодных условий, а также сопоставимая себестоимость и возможность ее оптимизации при использовании атомных ледоколов, указано в материалах госкорпорации.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: «Росатом», «Трансконтейнер»
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