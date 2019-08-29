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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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РЖД отчитались о росте чистой прибыли на 65% за первое полугодие

Консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО «РЖД» по МСФО показала чистую прибыль компании за первое полугодие 2019 года в 107,1 млрд руб. против 64,8 млрд руб. за аналогичный период 2018 года, таким образом показав рост на 65%. Об этом говорится в сообщении компании.

Доходы холдинга за первое полугодие текущего года составили 1,238 трлн руб., что на 6,3% выше прошлогодних результатов (1,164 трлн руб.), говорится в отчете РЖД, представленном по результатам работы 200 дочерних компаний. По данным предприятия, главной причиной роста послужило увеличение доходов от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре, которые показали рост 6,4% по сравнению с прошлогодним показателем, составив по итогам первого полугодия 799 млрд руб.

Из-за увеличения пассажирооборота, индексации тарифов в регулируемом сегменте и работы маркетинга доходы от пассажирских перевозок увеличились на 8,5%, до 115 млрд руб. Прибыль в сфере логистических услуг увеличилась на 5,4%, до 209 млрд руб.

EBITDA по итогам первых шести месяцев 2019 года достигла 298 млрд руб., продемонстрировав рост на 16,4% по сравнению с прошлогодним показателем.

Ранее стало известно, что правительство приняло решение о выплате дивидендов РЖД за 2018 год в размере 74% чистой прибыли (более 13 млрд руб.). По словам вице-премьера Максима Акимова, это выплаты помимо дивидендов по привилегированным акциям. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2018 году составила 18 млрд руб.

Теги: РЖД, чистая прибыль, финансовая отчетность
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