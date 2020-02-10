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РЖД пообещали ускорить на год модернизацию БАМа и Транссиба

РЖД ускоряют расширение Восточного полигона — БАМа и Транссиба — из-за падения спроса на уголь в Европе. Для перенаправления экспорта на восток компания обещает ввести в строй более 200 объектов как минимум на год раньше плана
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

РЖД разработали план ускоренной модернизации Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали. Принадлежащий государству крупнейший российский перевозчик составил перечень из 212 приоритетных участков, где нужно построить дополнительные пути и расширить станции, чтобы увеличить провозные способности этих двух магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока. Сроки реализации проектов планируется сократить на один-два года.

Информация об этом содержится в документе «Перечень приоритетных участков и объектов развития Восточного полигона и целевые сроки их реализации», с которым ознакомился РБК. Этот перечень был согласован Советом потребителей по вопросам деятельности РЖД, его подлинность подтвердили РБК три источника, близких к грузоотправителям.

Представители РЖД и Минтранса (компания должна согласовать этот перечень с правительством) пока не ответили на запросы РБК.

Какие проекты РЖД решили ввести в строй раньше

Среди проектов БАМа и Транссиба, реализацию которых хотят ускорить РЖД, — строительство дополнительных путей и развитие станций на таких участках, как Мариинск — Тайшет, Междуреченск — Тайшет, Хабаровск — Находка. Около 50 объектов относятся к первому этапу модернизации БАМа и Транссиба, который начался в 2013 году и должен был завершиться в 2017 году, но затем был отложен на 2020 год. Часть объектов относятся к проекту РЖД по скоростной доставке контейнеров от дальневосточных портов к западным границам России.

В этот перечень также вошли объекты из второго этапа модернизации БАМа и Транссиба, который предполагает увеличение пропускной способности в 2024 году с 124,9 млн до 180 млн т в соответствии с указом президента Владимира Путина.

Теперь самый поздний срок реализации приоритетных проектов Восточного полигона приближен на год — это 2023 год.

Общий объем инвестиций РЖД во второй этап проекта оценивался в 696,6 млрд руб. Во сколько госмонополии обойдется ускоренная реализация 212 проектов — в материалах не говорится, представитель компании это не комментирует.

План по ускоренной модернизации Восточного полигона был составлен после совещания, которое прошло 12 ноября 2019 года под председательством Дмитрия Медведева, занимавшего на тот момент пост премьера. «Рекомендовать РЖД <...> актуализировать детальный план мероприятий по реализации инвестиционного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей» с развитием пропускных способностей», — указано в протоколе совещания. У РБК есть документ, его подлинность подтвердил источник, близкий к РЖД.

Совещание в РЖД по списку объектов для ускоренного строительства на Восточном полигоне прошло в декабре, а Совет потребителей согласовал его недавно, уже в начале 2020 года, говорят собеседники РБК.

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Зачем России нужен Восточный полигон

В августе 2018 года на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Владимир Путин призвал расширить присутствие России на мировом угольном рынке, удвоив объем поставок в восточном направлении к 2025 году и доведя его до 200 млн т. Он вернулся к этому вопросу в декабре 2019 года, подчеркнув, что спрос на уголь в Европе снижается. «Мы видим изменения на рынке угля в Европе. Нам нужно обеспечить развитие Восточного полигона, и мы тоже — в том числе, возможно, и из ФНБ — будем это делать», — заявил он.

Дефицит провозных мощностей в восточном направлении остается одной из главных проблем РЖД, сдерживающих рост погрузки, поскольку в Азии находятся рынки сбыта металлов, удобрений, угля и зерна. Угольщики жалуются на то, что компания согласовывает максимум 50% заявок по отправке угля в этом направлении, предлагая также скидки на доставку грузов в порты Юга и Северо-Запада. Но цены на уголь в Европе значительно ниже, чем в Азии, поэтому грузоотправители не считают такие скидки достойной заменой.

Погрузка на сети РЖД в 2019 году сократилась на 0,9%, до 1278,1 млн т, из них 372 млн т пришлось на уголь (снижение на 0,8%).

С учетом отставания стройки на БАМе и Транссибе вопрос актуализации плана-графика стоит чрезвычайно остро, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но перед тем как утверждать скорректированный план по модернизации Восточного полигона, правительству целесообразно было бы получить от РЖД информацию о резервах увеличения перевозок за счет повышения эффективности использования локомотивного парка и улучшения качества планирования и координации с грузоотправителями ремонтных «окон», замечает он. Это особенно актуально для БАМа и Транссиба, на которых много узких мест, указывает эксперт.

В перечне из более чем 200 объектов недостает работ по модернизации энергетической инфраструктуры, передал РБК через представителя председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. «РЖД неоднократно делали акцент на необходимости серьезной модернизации энергохозяйства БАМа и Транссиба, однако только 4% работ направлены на это и более 80% — на путевые объекты», — сказал он. Кроме того, этот перечень практически не дает ответа на вопрос о компенсации работ, не сданных в 2019 году (за исключением одной позиции), указывает эксперт.

Почему модернизация БАМа и Транссиба откладывалась

За срыв сроков строительства БАМа и Транссиба РЖД подвергались критике со стороны Счетной палаты. Так, ревизионное ведомство отмечало, что по итогам 2018 года РЖД построили только один объект БАМа на участке Хани — Тында, хотя должны были построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей.

У РЖД объективные причины отставания в реализации всех проектов Восточного полигона — это и отсутствие людей и техники, и неготовность рабочей документации, и задержки с получением разрешений на строительство, сказал РБК источник, присутствовавший на совещаниях с участием РЖД.

О том, что у перевозчика возникли проблемы с подрядчиками, РБК рассказывали источники в сентябре 2019 года. Из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств госкомпании пришлось переносить около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов, включая БАМ и Транссиб, на другие цели. Крупнейшими подрядчиками РЖД на Восточном и Южном полигонах назывались «Трансюжстрой» (входит в «Спецтрансстрой», который принадлежал Юрию Рейльяну), «Бамстроймеханизация» (входит в Группу компаний 1520 Алексея Крапивина) и «дочка» РЖД «РЖД Строй». В том же сентябре стало известно, что Рейльян перестал быть владельцем «Спецтрансстроя», компания перешла Роману Шленчаку.

Авторы: Мария Кокорева, Светлана Бурмистрова
Теги: БАМ, Транссиб, РЖД
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