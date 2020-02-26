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70 миллиардов на подъем Superjet
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Газета
70 миллиардов на подъем Superjet
Газета № 017 (3184) (2602) Бизнес,
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70 миллиардов на подъем Superjet
ВЭБ просил о докапитализации ради финансирования сделки «Аэрофлота» и ГСС
ВЭБ.РФ обращался в правительство с просьбой о докапитализации примерно на 70 млрд руб. Деньги понадобились банку для финансирования поставок SSJ100 «Аэрофлоту». В ВЭБе говорят, что сейчас сумма докапитализации уже неактуальна
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Для финансирования поставки в лизинг 100 самолетов Sukhoi Superjet «Аэрофлоту» госкорпорация ВЭБ.РФ в ноябре 2019 года просила Минфин о докапитализации примерно на 70 млрд руб. (для субсидирования лизинговой ставки). Об этом РБК рассказал источник в одном из профильных ведомств.

Источник в крупной лизинговой компании подтвердил РБК, что ВЭБ просил о такой господдержке: 40 млрд руб. на субсидирование ставки и оставшиеся средства — непосредственно на закупку самолетов.

Зачем ВЭБу понадобилось 70 млрд руб. из бюджета

О том, что ВЭБ профинансирует сделку «Аэрофлота» с производителем Sukhoi Superjet «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщал председатель госкорпорации Игорь Шувалов 30 октября по итогам заседания наблюдательного совета. «По всем вопросам повестки были приняты положительные решения. Самый важный и сложный вопрос был по приобретению 100 самолетов Sukhoi Superjet для передачи в лизинг нашему главному национальному перевозчику — «Аэрофлоту», — сказал тогда он.

Шувалов отметил, что сделка «сложная и требующая капитала для ВЭБ и ликвидности». Необходимую сумму докапитализации он тогда не уточнил, отметив лишь, что вся сумма сделки по закупке 100 лайнеров — $3,8 млрд (чуть больше 240 млрд руб. по курсу на конец октября).

По словам главы ВЭБа, в ходе набсовета были представлены различные варианты финансирования сделки, которые включают определенные гарантии со стороны правительства либо задействование других механизмов. «Были даны поручения доработать на площадке Министерства финансов, и мы надеемся, что до конца года решение будет принято в окончательном варианте», — заключал он.

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В пресс-службе ВЭБ.РФ заявили РБК, что сценарий и суммы докапитализации «неактуальны». «Параметры сделки находятся в процессе обсуждения, говорить о них более подробно — преждевременно», — сообщил представитель госкорпорации.

В пресс-службе правительства и Минфина отказались от комментариев. РБК направил запросы в «Аэрофлот» и ГСС.

Кто финансировал поставку первых десяти самолетов

Реализация проекта поставок SSJ предусмотрена до 2026 года. По словам обоих источников РБК, в связи с субсидированием лизинговой ставки для поставок первых десяти лайнеров «Аэрофлоту» потребность в капитале ВЭБа составляла 9,8 млрд руб. Речь шла об имущественном взносе на такую сумму, уточняет один из собеседников.

Такую же сумму на закупку лайнеров у ГСС в 2018 году получила в виде субсидий Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которой до этого выделили еще 34 млрд руб. из бюджета на покупку 36 лайнеров.

Однако в декабре 2019 года ВЭБ оформил сделку только на пять SSJ для «Аэрофлота», еще пять лайнеров из первой партии в итоге финансировал Сбербанк, заявил Шувалов 13 декабря. Определить объемы и источники господдержки на оставшиеся 90 лайнеров SSJ госкорпорация предлагала в 2020 году, рассказывают собеседники РБК.

В конце прошлого года стало известно, что ГСС не выполнила план продаж Sukhoi Superjet на 2019 год. В апреле сообщалось, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 лайнеров.

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В феврале 2019 года единственная европейская компания, эксплуатирующая Superjet, — ирландская CityJet — отказалась от этих самолетов. На SSJ компания выполняла полеты для другой авиакомпании — Brussels Airlines. Но вскоре Brussels Airlines отказалась от лайнеров этой модели из-за нехватки запчастей. Летом стало известно, что от российских самолетов отказалась и мексиканская Interjet, которая была их вторым по величине эксплуатантом (22 лайнера) после «Аэрофлота» (у него в парке 49 самолетов). Однако в ГСС отказ Interjet от SSJ опровергали.

Несмотря на проблемы Sukhoi Superjet на международном рынке, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, которая входит в тройку европейских лоукостеров, в прошлом году заключила с ГСС меморандум о поставке 40 самолетов SSJ с возможностью летать по транссибирскому маршруту, рассказывали источники РБК. В ноябре 2019 года факт переговоров России с норвежской компанией подтвердил министр промышленности Денис Мантуров.

Автор: Мария Кокорева.
При участии: Павел Казарновский.
Теги: «Аэрофлот» , ВЭБ
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