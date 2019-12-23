«Русификация» SuperJet обойдется бюджету еще в ₽15 млрд

Минпромторг планирует потратить еще почти 15 млрд руб. на разработку самолета SSJ-New «с максимальным импортозамещением». Общие расходы на исследования и конструкторские работы составят 18,5 млрд руб. И эта сумма не окончательная

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

На что Минпромторг потратит почти 15 млрд руб.

Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России. Это прописано в плане-графике министерства в начале декабря, свидетельствует информация из базы данных СПАРК. На момент написания материала тендер на эти работы объявлен не был.

В частности, министерство готово заплатить 14,867 млрд руб. за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем (шифр SSJ-NEW-2020). Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года. Разработка обновленного самолета — часть госпрограммы «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы».

В Минпромторге РБК подтвердили информацию о финансировании научно-исследовательских работ. «Контракт будет заключен в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года», — сообщили в министерстве.

Единственным разработчиком и производителем суперджетов являются «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).