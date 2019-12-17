Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

«Гражданские самолеты Сухого» не смогут продать 20 суперджетов за год, как было запланировано. Причины — отсутствие сервисных центров и имиджевые потери. Перевозчики также могут откладывать поставки из-за льгот по НДС

Sukhoi Superjet 100 (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Что произошло

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин. Из отчетности ГСС следует, что в 2019 году компания скорректировала планы и намеревалась поставить уже 16 самолетов.

В ближайшие дни ГСС может заключить контракт на поставку еще пяти SSJ. Соответствующая информация размещена в документации тендера на лизинг SSJ100, объявленный «Аэрофлотом» 12 декабря. Компания планирует заплатить за каждый по $46,92 млн (или примерно 3 млрд руб.). Согласно документам, все самолеты должны быть поставлены в декабре 2019 — январе 2020 года. Тендер проводится в рамках соглашения от сентября 2018 года о поставке «Аэрофлоту» 100 самолетов SSJ100.

«Наша компания — единственный разработчик и производитель воздушных судов SSJ100 — подтвердила готовность обеспечить поставку самолетов в заявленные сроки», — сказал РБК официальный представитель ГСС.

«Аэрофлот» намерен разместить в декабре еще один тендер на пять самолетов и успеть подписать с победителем контракт по финансированию, сообщили РБК два источника, знакомых с ходом переговоров. Всего по обоим контрактам (5+5) в 2019 году планируется к поставке шесть машин, остальные — в 2020 году, уточнил РБК один из источников, знакомых с ходом переговоров. РБК направил запрос в «Аэрофлот».