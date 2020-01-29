Минфин предложил компенсировать рост цен на керосин из роялти «Аэрофлота»

Финансирование компенсаций из федерального бюджета Минфин предлагает рассмотреть в 2020 году с учетом представленных Минтрансом расчетов и предложений самого Минфина. При распределении компенсаций финансовое ведомство считает необходимым учитывать закупки топлива только для внутренних рейсов. К тому же Иванов пишет о необходимости дифференцированного подхода: например, установить повышающий коэффициент на отдельные маршруты для перевозчиков с низким или отрицательным уровнем дохода. «Следует учитывать, что стоимость топлива обратно пропорциональна его объемам, закупаемым авиакомпаниями», — говорится в его письме. Такой подход к расчетам компенсаций будет выгоден авиакомпании Utair, у которой долг перед банками-кредиторами — 75,8 млрд руб. и которая переносит выплаты из-за тяжелого финансового положения, сказал РБК источник в одной из крупных авиакомпаний.
Правительство не в первый раз предлагает решить проблемы авиаотрасли за счет роялти «Аэрофлота». В 2017 году авиакомпании предписали направить 1,8 млрд руб. из собранных средств на перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа», столкнувшейся с финансовыми трудностями.
По мнению исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, для авиакомпаний важен не источник, из которого будут взяты средства на выплату компенсаций, а срок доведения денег до получателей. Он также напомнил, что компенсационные платежи «Аэрофлот» получает от иностранных авиакомпаний в рамках прямых коммерческих договоров. «Государство должно не навязывать перевозчику непрофильные расходы, а изымать средства официальными путями в виде налогов и дивидендов», — отметил Пантелеев.
Почему авиакомпании еще не получили субсидии
Авиакомпании ждут выплат компенсаций за подорожавший керосин более полутора лет. Впервые о такой возможности в августе 2018 года заявил министр транспорта Евгений Дитрих. Президент Владимир Путин поручал провести выплаты еще до 1 ноября 2019 года. Но до сих пор компании не получили обещанные 25 млрд руб. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), рост цен на керосин за 2018 год превысил 30%, а операционные убытки авиакомпаний составили примерно 50 млрд руб. В первом полугодии 2019 года рост убытков продолжился, достигнув 51,9 млрд руб., сообщала АЭВТ.
Во вторник, 28 января, в Минтрансе прошло совещание по вопросу выделения субсидий с представителями авиакомпаний, Минфина, Минэкономразвития и ФАС. Как сообщили РБК два участника совещания, в правительстве до сих пор нет единой позиции по системе выплаты компенсаций, а также нет решения нового премьер-министра Михаила Мишустина, которое требуется для выплат из резервного фонда. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.
По словам собеседников РБК, Федеральная антимонопольная служба выступает за то, чтобы не платить чартерным авиакомпаниям. «Представители антимонопольной службы решение аргументировали тем, что чартерные перевозчики могут за несколько часов до вылета поднять топливный сбор, компенсируя все самостоятельно. Но авиакомпании это не поддержали», — говорит источник РБК, близкий к одному из участников совещания. Об этой позиции ФАС сообщил и «Коммерсантъ».
ФАС также предлагала ввести приоритетные выплаты тем компаниям, которые летают в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, а также в арктическую зону, для обеспечения доступности полетов для этих регионов, рассказал РБК источник в одном из профильных ведомств.
Авиакомпании, в свою очередь, предлагают распределять компенсации, исходя из количества перевезенных пассажиров на внутренних линиях и дальности перевозок, чтобы субсидию получали наиболее эффективные участники рынка, сказал РБК источник в одном из крупных перевозчиков.