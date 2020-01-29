Минфин предложил компенсировать рост цен на керосин из роялти «Аэрофлота»

Минфин предлагает выплатить из резервного фонда лишь небольшую часть компенсаций авиакомпаниям за рост цен на авиатопливо. Оставшиеся субсидии — за счет транссибирских роялти «Аэрофлота» и федерального бюджета

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минфин предложил выделить из резервного фонда правительства лишь 2 млрд руб. на компенсации авиакомпаниям из-за резкого роста цен на керосин в 2018 году. Об этом говорится в письме заместителя министра финансов Андрея Иванова, адресованном в Минтранс от 9 декабря 2019 года. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документа.

Ранее в проекте распоряжения правительства, который готовил Минтранс, предполагалось, что авиакомпании получат около 25 млрд руб. в счет компенсации за подорожавший керосин из резервного фонда. Минфин же предлагает основную сумму компенсаций выплатить за счет так называемых роялти «Аэрофлота», которые компания получает от иностранных перевозчиков за пролет по транссибирскому маршруту, а также из федерального бюджета.

РБК направил запросы в пресс-службы Минфина и Минтранса. Представитель «Аэрофлота» пока не ответил на запрос РБК.

Что предлагает Минфин

Компенсация расходов авиакомпаний может быть обеспечена поэтапно, говорится в письме Иванова. «За счет средств, получаемых Росавиацией от «Аэрофлота» в виде компенсационных сборов с иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты по транссибирскому, трансполярному и трансазиатскому маршрутам через воздушное пространство России», — говорится в письме. По словам Иванова, суммарно ежегодные выплаты за счет роялти составляют около 2 млрд руб. в год.