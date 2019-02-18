СМИ сообщили об отказе от SSJ100 его единственного эксплуатанта в Европе

СМИ сообщили об отказе от SSJ100 его единственного эксплуатанта в Европе

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от контракта с Россией, выяснили «Ведомости». Подобный исход событий ранее предполагал глава «Гражданских самолетов Сухого». В эксплуатации CityJet находились семь российских самолетов

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Об этом со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний сообщает газета «Ведомости». Перевозчик являлся единственным европейским эксплуатантом российских «Суперджетов». На сайте авиакомпании в разделе «флот» упоминаний об SSJ100 на момент публикации материала уже не было.

Самолеты по контракту с Россией CityJet получила в лизинг в 2016–2017 годах. Всего в ее распоряжении было семь SSJ100 — все они летали по маршрутной сети Brussels Airlines. Теперь «Суперджеты» CityJet возвращает «ВЭБ-лизингу», указывает издание. Именно ВЭБ, по информации одного из его собеседников, финансировал специальную «проектную компанию», которая сдавала российские самолеты для CityJet в лизинг.

Некоторые из возвращенных лайнеров могут быть поставлены авиакомпании «Азимут» для ее нового проекта корпоративных перевозок, указывает газета. Об этом ей сообщили два человека, близких к «Азимуту». Соглашение о реализации проекта, по данным источников, «ВЭБ-лизинг», Объединенная авиастроительная корпорация (материнская компания производителя SSJ100 АО «Гражданские самолеты Сухого», ГСС) и «Азимут» подписали на прошлой неделе.

Представитель ГСС комментировать эту информацию отказался. Пресс-секретарь CityJet, а также владелец авиакомпании Пэт Бирн на запросы издания не ответили. Представитель ВЭБа в свою очередь в беседе с изданием заявил, что «ВЭБ-лизинг» не участвовал и не участвует в поставке SSJ100 в Ирландию. Данные о финансировании ВЭБом «проектной компании» он комментировать не стал.