«Кредитное здоровье» граждан пошло на поправку

НБКИ представило квартальный отчет о качестве российских заемщиков

Индекс кредитного здоровья населения в конце 2019 года заметно вырос и вернулся к максимумам пятилетней давности, подсчитали в НБКИ. Это говорит о сокращении числа «плохих» заемщиков, но эксперты допускают рост дефолтов в будущем

Фото: Илья Наймушин / Reuters

В четвертом квартале 2019 года индекс кредитного здоровья россиян вырос до 96 пунктов — это на четыре пункта выше, чем в предыдущем квартале, и сравнимо с уровнями конца 2014 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ; есть у РБК). Таким образом, показатель вернулся к отметкам до декабрьского кризиса 2014 года, когда на фоне падения цен на нефть и обвала курса рубля регулятор резко поднял ключевую ставку до 17% годовых.

Индикатор, отражающий долю «плохих» заемщиков, последние пять лет находился ниже этой отметки и не возвращался к уверенному росту: улучшение фиксировалось лишь в середине 2018 года, но тогда индекс увеличился всего на два пункта, до 94 пунктов, а затем все равно снизился.

Кто и как измеряет «кредитное здоровье» россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года. Расчеты на основе почти 430 млн кредитных записей делают аналитики американской компании FICO, которая специализируется на скоринге и прогнозировании поведения заемщиков. Показатель отражает долю «плохих» заемщиков (bad rate) среди их общего числа. «Плохими» считаются клиенты, допустившие просрочки по ссудам более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Исходное значение индекса было установлено на уровне 100 пунктов, что эквивалентно bad rate на уровне 11,28%. Индикатор масштабирован так, что его сокращение на 20 пунктов означает, что доля «плохих» заемщиков в системе удвоилась, отмечается в исследовании. Индекс кредитного здоровья — более комплексный показатель, чем просто уровень просроченных кредитов, говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков: «Считаются не портфели, а заемщики. При этом берется не «срез» на дату, а поведение заемщиков за предыдущий период. Если человек выходил в просрочку свыше 60 дней за последние шесть месяцев хотя бы один раз, но потом вернулся в нормальный график, по методике он все равно расценивается как испытывающий проблемы с обслуживанием».

Почему «кредитное здоровье» россиян пошло на улучшение

В четвертом квартале 2019 года доля «плохих» заемщиков в России сократилась на 1,71 п.п., до 13,35%, и это отразилось на индексе, отмечает Волков. Улучшение платежного поведения клиентов было зафиксировано во всех федеральных округах страны. В Центральном округе, в Поволжье и на Северо-Западе значение индекса было выше, чем в среднем по России.

Такая динамика индекса характеризует фазу быстрого роста в кредитном цикле, говорит аналитик агентства Moody’s Светлана Павлова. На поведение клиентов также могли повлиять благоприятные условия кредитования «в плане относительно низких процентных ставок и удлинившихся сроков», добавляет она.

На уровне «кредитного здоровья» сказались и усилия банков, подчеркивает Волков. По его словам, участники рынка стали тщательнее отслеживать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов и в целом увеличили частоту отказов при выдаче новых ссуд. Фокус продаж банков действительно сместился в более «качественный» сегмент заемщиков с наименьшей долговой нагрузкой, соглашается Павлова.

Ужесточение риск-политик банков и последующий рост доли «хороших» кредитов также зафиксировали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), рассказал его представитель. В БКИ «Эквифакс» не наблюдали существенного изменения доли просрочки на ранних этапах (до 30 дней).

Как россияне наращивали долги

Общая финансовая нагрузка населения росла с конца 2017 года и стала приближаться к пиковым значениям прошлой осенью, сообщал Банк России. По данным ЦБ, на 1 сентября 2019 года 39,5 млн граждан имели хотя бы один банковский кредит, число заемщиков микрофинансовых компаний регулятор не приводил. В третьем квартале прошлого года 46% необеспеченных ссуд выдавались клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50% — это означает, что такие потребители отдавали на обслуживание обязательств больше половины своего ежемесячного дохода.

Тема закредитованности населения не раз поднималась властями. Занимавший пост главы Минэкономразвития Максим Орешкин предупреждал о «взрыве» проблемы в 2021 году и настаивал, что ЦБ должен активнее сдерживать рост потребкредитования. В ответ на критику глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что пузыря в сегменте потребкредитования нет и ЦБ принимает меры, чтобы этого не допустить. С 1 октября регулятор обязал банки и МФО рассчитывать ПДН при выдаче необеспеченных ссуд и повысил надбавки по таким ссудам в зависимости от долговой нагрузки заемщика.

Уже в конце года рост необеспеченного кредитования начал замедляться, указывал Банк России. В 2019 году портфель увеличился на 21% против 23% годом ранее, сообщила Набиуллина на встрече с Ассоциацией банков России в пансионате «Бор».

Влияют ли меры ЦБ на «кредитное здоровье» россиян

Введение ПДН оказало некоторое влияние на сокращение доли «плохих» заемщиков, но это не основной фактор, уверен Волков.

«С момента вступления в силу нового регулирования прошло всего четыре месяца, поэтому оно не могло оказать заметного влияния на показатели платежной дисциплины по портфелю», — утверждает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский. Он считает, что краткосрочный эффект от введения ПДН может быть минимальным, а новая практика «оказывает воздействие на портфели в долгосрочной перспективе, не допуская резкого роста просрочки в периоды спада в экономике».

Кредиты, выданные с учетом ПДН, еще не «вызрели», соглашается вице-президент банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. Он не ждет существенного влияния качества необеспеченных кредитов на общее состояние портфелей. «В розничных портфелях банков много длинных ипотечных кредитов. А чтобы оказать серьезное влияние на весь кредитный портфель, нужно выдать много новых кредитов с новыми условиями», — поясняет собеседник РБК.

Меры Банка России сдерживают активность лишь некоторых игроков, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Введенный ПДН может оказать влияние на изменение параметров кредитной политики только в том случае, если у банка небольшой запас капитала, при этом заемщики этого банка закредитованы больше, чем в среднем по рынку. Подобных случаев на банковском рынке не очень много».

В основном требования о расчете долговой нагрузки повлияли на выдачи кредитов, а не на качество ссуд, отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. В четвертом квартале банки сократили выдачу кредитов наличными и кредитных карт.

Ожидания рынка

Если банки перестали кредитовать какие-то сегменты, в целом показатели просрочки могут улучшиться или не ухудшаться, говорит вице-президент «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич. Он, однако, считает, что среди отдельных групп заемщиков «ситуация продолжает ухудшаться», и ждет снижения платежной дисциплины клиентов.

Кредитное качество портфелей достигнет пика и пойдет на спад, говорит Павлова. «Это связано с возросшим уровнем кредитной нагрузки в отсутствие существенного роста доходов населения. Однако негативный тренд будет сглажен за счет тех ограничительных мер, которые вводил ЦБ», — поясняет аналитик Moody’s.

В 2020 году индекс кредитного здоровья вряд ли будет серьезно расти, а лишь стабилизируется, прогнозирует Волков. По его словам, корректировка риск-политик банков уже произошла.

Уровень просрочки, как и ситуация с долгами домохозяйств, вряд ли будет сильно меняться, соглашается Лагуткин. Но возникает риск новых мошенничеств. «Для части потребителей получение кредитов стало невозможным, и они будут искать иные способы получения заемных средств, в том числе, возможно, с использованием недостоверных документов о доходах для искусственного снижения своей долговой нагрузки. Противостоять этому виду мошенничества вряд ли смогут все кредиторы, так как на рынке отсутствует сколько-нибудь достоверный источник данных о доходах потребителей», — опасается он.