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Финансы ,  
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ЦБ отчитался о минимальном с начала года темпе роста потребкредитования
Темп прироста розничного портфеля у российских банков замедлился до 0,9% в октябре, что стало минимумом с начала года, сообщил ЦБ. Регулятор пытается охладить рынок потребкредитования с помощью расчета долговой нагрузки заемщиков
Фото: Андрей Любимов / РБК

Прирост розничного кредитования в российских банках в октябре составил 0,9%, говорится в обзоре банковского сектора, который опубликовал Центробанк. Это минимальное значение для 2019 года. В целом розничное кредитование несколько замедлилось: темпы роста составили 15,9% за 10 месяцев 2019 года против 18,7% за тот же период годом ранее.

Одним из факторов замедления роста портфеля стало введение показателя предельной долговой нагрузки (ПДН), отмечает регулятор. С 1 октября банки обязаны выдавать кредиты, рассчитывая ПДН заемщика — отношение платежей по займам к доходу. ЦБ установил повышенные коэффициенты риск-веса для кредитов наиболее закредитованным заемщикам с ПДН выше 50%.

Темпы роста необеспеченной розницы замедлились также благодаря снижению риск-аппетита банков (качество таких кредитов ухудшается) и завершению крупной сделки по секьюритизации ипотечных жилищных кредитов (с поправкой на сделку прирост составил бы 1,4%), отметил ЦБ.

Качество портфеля потребительских кредитов сохраняется. Доля ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней снизилась с 9,1% в начале года до 8,1%, но ЦБ объясняет это эффектом роста портфеля, а также списаниями проблемных кредитов.

У введения показателя долговой нагрузки может проявиться побочный эффект, предупреждают в ЦБ. «Может произойти некоторое ухудшение качества обслуживания необеспеченных кредитов из‑за того, что наиболее закредитованные заемщики не смогут легко брать новые кредиты», — замечают в ЦБ. Регулятор рассчитывает, что в долгосрочной перспективе «это перекроется существенным позитивным эффектом от данных мер».

При этом банки могут не пересчитывать ПДН по кредитам, предоставленным заемщикам на рефинансирование существующего долга, если
это позволит обслуживать его в более благоприятном для заемщика режиме. «Эта мера поможет заемщикам, испытывающим трудности с обслуживанием долга», — считают в ЦБ. Учет нового кредита при расчете ПДН привел бы к росту показателя.

В ЦБ отмечают, что введение ПДН может быть недостаточно для ограничения быстрых темпов роста необеспеченной розницы. С начала 2020 года у банков высвободится капитал благодаря регуляторным послаблениям по другим видам активов (например, по межбанковским размещениям и корпоративным кредитам). Свободные средства банки могут направить на кредитование населения, считает регулятор. Заранее оценить суммарный эффект на капитал трудно, но у Банка России есть дополнительные возможности для того, чтобы не наступил перегрев потребительского кредитования, говорится в обзоре ЦБ.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Центробанк, потребкредитование
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