ЦБ отчитался о минимальном с начала года темпе роста потребкредитования

ЦБ отчитался о минимальном с начала года темпе роста потребкредитования

Темп прироста розничного портфеля у российских банков замедлился до 0,9% в октябре, что стало минимумом с начала года, сообщил ЦБ. Регулятор пытается охладить рынок потребкредитования с помощью расчета долговой нагрузки заемщиков

Фото: Андрей Любимов / РБК

Прирост розничного кредитования в российских банках в октябре составил 0,9%, говорится в обзоре банковского сектора, который опубликовал Центробанк. Это минимальное значение для 2019 года. В целом розничное кредитование несколько замедлилось: темпы роста составили 15,9% за 10 месяцев 2019 года против 18,7% за тот же период годом ранее.

Одним из факторов замедления роста портфеля стало введение показателя предельной долговой нагрузки (ПДН), отмечает регулятор. С 1 октября банки обязаны выдавать кредиты, рассчитывая ПДН заемщика — отношение платежей по займам к доходу. ЦБ установил повышенные коэффициенты риск-веса для кредитов наиболее закредитованным заемщикам с ПДН выше 50%.

Темпы роста необеспеченной розницы замедлились также благодаря снижению риск-аппетита банков (качество таких кредитов ухудшается) и завершению крупной сделки по секьюритизации ипотечных жилищных кредитов (с поправкой на сделку прирост составил бы 1,4%), отметил ЦБ.

Качество портфеля потребительских кредитов сохраняется. Доля ссуд с просроченной задолженностью свыше 90 дней снизилась с 9,1% в начале года до 8,1%, но ЦБ объясняет это эффектом роста портфеля, а также списаниями проблемных кредитов.

У введения показателя долговой нагрузки может проявиться побочный эффект, предупреждают в ЦБ. «Может произойти некоторое ухудшение качества обслуживания необеспеченных кредитов из‑за того, что наиболее закредитованные заемщики не смогут легко брать новые кредиты», — замечают в ЦБ. Регулятор рассчитывает, что в долгосрочной перспективе «это перекроется существенным позитивным эффектом от данных мер».