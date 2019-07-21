Орешкин предупредил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году

К 2021 году может сложиться ситуация, когда многие заемщики не смогут перекредитоваться и перестанут выплачивать долги банкам, которые, в свою очередь, ограничат выдачу новых займов, считает Орешкин. Это может стоить стране 3% ВВП

Максим Орешкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Министр подчеркнул, что подобные меры входят в зону ответственности ЦБ, и напомнил, что с 1 октября ЦБ вводит специальный показатель для соотношения платежа к доходу заемщика.

По мнению Орешкина, необходимо уже сейчас думать о том, что делать, когда банки перестанут выдавать новые кредиты из-за роста просрочек по займам. Министр отметил, что просто выдавать новые кредиты в этом случае нельзя — это поспособствует росту проблем.

«Давайте не увеличивать проблему и не отодвигать проблему, по нашим оценкам в 2012 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года не уже не дотянем», — сказал министр.

Он напомнил, что согласно данным ЦБ на четвертый квартал 2018 года, платеж по кредитам у трети заемщиков превышал 60% от их ежемесячного дохода. При этом за год объем долгов вырос на 1,8 трлн руб., отметил министр. «То есть это на каждого человека, который в этой системе находится, [приходятся] несколько десятков тысяч рублей», — сообщил он.