Набиуллина ответила Орешкину на критику роли потребкредитов в экономике

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,51 +0,19 EUR Бирж. 71,68 +0,26 Brent 62,99 +0,33% USD Нал. 63,83 63,11 EUR Нал. 72,08 71,25 USD ЦБ 63,23 +0,17 EUR ЦБ 71,41 +0,01 EUR/USD 1,1292 +0,0006 BTC/USD Бирж. 11 129,00 +279,00 IMOEX 2 822,04 +0,44% RTSI 1 400,04 +0,13% DJIA 26 786,68 +0,26% Nasdaq 8 109,09 +0,22%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 63,23 (+0,17) Quote, 02 июл, 12:29
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 71,41 (+0,01) Quote, 02 июл, 12:29
В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей Общество, 12:56 Семак ответил на вопрос о возможном трансфере Дзюбы в английский клуб Спорт, 12:52 Российский флот начал слежение за зашедшими в Черное море кораблями НАТО Политика, 12:49 Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны Общество, 12:45 Синоптики пообещали возвращение лета в Россию во второй половине июля Общество, 12:45 Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок Политика, 12:44 Формула эффективного расслабления: как избавиться от стресса РБК Стиль и Altay Resort, 12:43 Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов Политика, 12:38 Виктор Вексельберг — о перспективах инноваций в России. Видео Экономика инноваций, 12:35  Зеленский анонсировал проведение «большой приватизации» на Украине Политика, 12:35 Отпевание погибших подводников проведут в главном соборе ВМФ в Кронштадте Общество, 12:33 Объем инвестиционных сделок с недвижимостью в России вырос на четверть Недвижимость, 12:24 Почему цены на вторичное жилье в Москве прекратили рост Недвижимость, 12:18 В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов Финансы, 12:15
Финансы ,  
0 
Набиуллина ответила Орешкину на критику роли потребкредитов в экономике
Сейчас пузыря в розничном кредитовании нет, и ЦБ занимается тем, чтобы не допустить его формирования, заявила глава Центробанка. О том, что к этому может привести политика регулятора в области кредитования, говорил глава МЭР
Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отреагировала на критику регулятора со стороны министра экономического развития Максима Орешкина. Последний усомнился в эффективности политики Банка России, который объявил, что рост потребкредитов стал причиной роста ВВП в начале года. Министр на это заявил, что сложившаяся ситуация, по его оценкам, чревата появлением пузыря.

Сейчас, заверила в ответ на это Набиуллина, в розничном кредитовании пузыря нет. Об этом она сообщила в интервью российской редакции Reuters. «Сделать так, чтобы пузырь там не сформировался» глава ЦБ назвала задачей регулятора.

«Если мы смотрим на потребительское кредитование с точки зрения финансовой стабильности, то важна долговая нагрузка, — продолжила Набиуллина. — У населения в среднем она пока умеренная». В связи с этим больших рисков здесь в Банке России не видят, добавила глава ЦБ.

Поэтому считать, что «потребительское кредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения», по мнению Набиуллиной, «большое преувеличение».

Финансы
Почему ЦБ и Орешкин так горячо спорят о роли потребкредитов в экономике

Чтобы ограничить риски, Банк России, указала его председатель, применяет меры макропруденциальной политики. «За последний год мы четыре раза повышали коэффициенты риска в зависимости от полной стоимости кредита, с октября вводим показатель долговой нагрузки заемщика», — напомнила Набиуллина.

Регулирование по показателю долговой нагрузки, по оценкам ЦБ, в итоге должно привести к тому, что темпы роста потребительского кредитования постепенно сократятся, несмотря на снижение ставок по кредитам.

Экономика
Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов

Споры Минэкономразвития и Центрального банка о влиянии роста потребкредитов на российскую экономику продолжились после того, как 28 июня ЦБ опубликовал доклад, в котором заявил, что рост потребкредитов стал причиной роста ВВП в начале этого года. «Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше», — отреагировал на это Орешкин.

Дело в том, указывал глава ведомства, что структура кредитного предложения «перекашивается» в пользу потребительских кредитов, и, чтобы поддерживать совокупный уровень спроса, ЦБ нужно повышать процентные ставки. Это регулятор сделал в конце прошлого года, однако на потребкредиты эти процентные ставки не действуют, указывал Орешкин. «То есть Центральный банк, чтобы компенсировать рост одного вида кредитования, через уровень процентных ставок зажал другой вид кредитования», — пояснял министр в интервью РБК. Эта ситуация, по его мнению, может привести к тому, что «реально надуется пузырь».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин, потребкредиты
Материалы по теме
Набиуллина сообщила о рисках для экономики при тратах ФНБ внутри страны
Финансы
Почему ЦБ и Орешкин так горячо спорят о роли потребкредитов в экономике
Финансы
Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter