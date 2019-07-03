Набиуллина ответила Орешкину на критику роли потребкредитов в экономике

Сейчас пузыря в розничном кредитовании нет, и ЦБ занимается тем, чтобы не допустить его формирования, заявила глава Центробанка. О том, что к этому может привести политика регулятора в области кредитования, говорил глава МЭР

Эльвира Набиуллина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отреагировала на критику регулятора со стороны министра экономического развития Максима Орешкина. Последний усомнился в эффективности политики Банка России, который объявил, что рост потребкредитов стал причиной роста ВВП в начале года. Министр на это заявил, что сложившаяся ситуация, по его оценкам, чревата появлением пузыря.

Сейчас, заверила в ответ на это Набиуллина, в розничном кредитовании пузыря нет. Об этом она сообщила в интервью российской редакции Reuters. «Сделать так, чтобы пузырь там не сформировался» глава ЦБ назвала задачей регулятора.

«Если мы смотрим на потребительское кредитование с точки зрения финансовой стабильности, то важна долговая нагрузка, — продолжила Набиуллина. — У населения в среднем она пока умеренная». В связи с этим больших рисков здесь в Банке России не видят, добавила глава ЦБ.

Поэтому считать, что «потребительское кредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения», по мнению Набиуллиной, «большое преувеличение».